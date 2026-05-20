Sự công nhận muộn màng nhưng thuyết phục từ giới hàn lâm

Vào trung tuần tháng 5/2026, truyền thông đất nước tỷ dân đồng loạt đưa tin về danh sách đề cử Giải thưởng Nghệ thuật Truyền hình Kim Ưng lần thứ 33, và "Chiếc Vòng Kỳ Ảo" (Tên gốc: Lư Kính) đã xuất sắc lọt vào mắt xanh của hội đồng nghệ thuật. Đối với một tác phẩm thuộc dòng phim thần tượng lãng mạn, việc chen chân vào một trong những giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc là bảo chứng tuyệt đối về mặt chuyên môn.

Không dừng lại ở những lời khen ngợi mang tính bề nổi, dự án này còn được giới chức trách đặc biệt lưu tâm. Cụ thể, Ủy ban Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc đã từng tổ chức các buổi hội thảo chuyên sâu nhằm mổ xẻ những giá trị nhân văn mà phim truyền tải. Đây là đặc quyền hiếm hoi, chứng tỏ bộ phim không chỉ mang tính giải trí thuần túy mà thực sự sở hữu sức nặng về tư tưởng.

Điểm sáng lớn nhất giúp dự án thoát khỏi lối mòn của phim thần tượng hiện đại chính là kịch bản gốc được nhào nặn bởi nhà văn Đồng Hoa – "mẹ đẻ" của siêu phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm. Thay vì vẽ nên một bức tranh màu hồng về những tổng tài hay mỹ nữ hoàn hảo, nội dung phim xoáy sâu vào một vấn đề rất thực tế của người trẻ hiện đại: nỗi ám ảnh về ngoại hình.

Thông qua lăng kính viễn tưởng, nữ chính Tô Tranh Tranh tình cờ có được một chiếc vòng ma thuật giúp cô thay đổi diện mạo. Dưới ba thân phận với ngoại hình và thậm chí cả giới tính khác biệt, cô bước vào cuộc đời của nam chính Đường Kỳ. Hành trình 32 tập phim được xây dựng với nhịp độ lôi cuốn, đan xen những tình huống dở khóc dở cười mang đậm phong cách rom-com, nhưng đích đến cuối cùng lại vô cùng chữa lành.

Khi bức màn bí mật về các thân phận được vén lên, cặp đôi chính đã cùng nhau cởi bỏ những áp lực vô hình từ xã hội, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về tình yêu bản thân và giá trị cốt lõi của mỗi con người.

Diễn xuất thăng hoa lấn át hào quang "lưu lượng"

Dù không phải là những cái tên sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo đến mức hô mưa gọi gió, nhưng Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch lại dùng chính kỹ năng hóa thân sắc bén để giữ chân khán giả. Sau những dấu ấn đậm nét từ Trường Tương Tư, nam thần họ Đàn tiếp tục chứng minh phong độ ổn định. Anh khắc họa trọn vẹn một Đường Kỳ bề ngoài lý trí nhưng bên trong lại dạt dào tình cảm, liên tục thống trị các bảng đo lường nhiệt độ nhân vật trên Vlinkage và Maoyan.

Ở chiều ngược lại, Lý Lan Địch mang đến một màn trình diễn linh hoạt đầy kinh ngạc. Việc phải phân thân vào nhiều nét tính cách khác nhau trong cùng một dự án không làm khó được nữ diễn viên. Sự cộng hưởng tự nhiên và duyên dáng của cặp đôi tài sắc đã tạo nên những thước phim đầy cảm xúc, khiến khán giả càng xem càng khó dứt ra được.

Chất lượng truyền miệng đã giúp dự án thu về những con số biết nói. Ngay trong ngày đầu ra mắt, phim cán mốc 21.000 điểm nhiệt và mở điểm Douban lên tới 7,3, một con số cao chót vót giúp phim vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký phát sóng cùng thời điểm như Khó Dỗ Dành hay Yêu Em. Sự đầu tư chỉn chu còn thể hiện qua những khung hình trau chuốt, điển hình như bối cảnh chiếc cầu vồng tuyệt đẹp ở Ninh Ba từng gây sốt mạng xã hội, cùng phần nhạc phim đoạt giải Album xuất sắc tại Tencent Music You Chart 2025.

Tại thị trường Việt Nam, sức hút của phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước khi chính thức phủ sóng trên sóng truyền hình THVL1 vào khung giờ 21h từ thứ Sáu đến Chủ Nhật hằng tuần, tác phẩm đã bỏ túi 5 triệu lượt xem trực tuyến cùng điểm đánh giá ngất ngưởng 4,9 sao. Với cốt truyện có chiều sâu và diễn xuất thực lực, bộ phim hoàn toàn xứng đáng với vị thế "hắc mã" của màn ảnh Hoa ngữ.