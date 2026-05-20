Dám cá 99,99% khán giả tưởng diễn viên nam này là nữ: Đây mới là đỉnh cao giả gái, lau mắt trăm lần không nhận ra

Thời điểm hiện tại, bộ phim Biệt Đội Siêu Khờ (tựa Anh: The WONDERfools) đang tạo ra cơn sốt không nhỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tác phẩm này có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh Hàn như Park Eun Bin, Cha Eun Woo, Kim Hae Sook, Choi Dae Hoon và Im Sung Jae. Bên cạnh đó, khán giả cũng chứng kiến sự góp mặt của diễn viên nhí đình đám Seo Woo Jin.

Mới đây, có một chủ đề thú vị trên mạng xã hội, đó là Seo Woo Jin từng đóng trong phim Chào Mẹ, Tạm Biệt! của Kim Tae Hee. Cậu bé vào vai Jo Seo Woo, đứa con nhỏ của nữ chính Cha Yu Ri do Kim Tae Hee đảm nhận.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi cậu bé bất tử trong Biệt Đội Siêu Khờ lại chính là cô bé dễ thương Jo Seo Woo trong Chào Mẹ, Tạm Biệt!

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jo Seo Woo không phải là một bé gái. Thời điểm xem phim, có lẽ rất nhiều người không hề nhận ra người thủ vai cô bé Jo Seo Woo đáng yêu vô ngần thực ra là một bé trai. Bây giờ khi thông tin này được chia sẻ lại, nhiều khán giả mới cảm thấy bất ngờ, thừa nhận rằng quả thực nếu không đọc bài viết này, họ sẽ không thể liên hệ 2 nhân vật trong Biệt Đội Siêu Khờ và Chào Mẹ, Tạm Biệt! thực ra do cùng một người đóng, chính là diễn viên nhí Seo Woo Jin.

Cho đến bây giờ, vẫn có không ít người ngỡ ngàng vì cô bé đáng yêu trong Chào Mẹ, Tạm Biệt! thực ra là một bé trai.

Seo Woo Jin được chọn vì có ngoại hình tương đồng với Kim Tae Hee, quá phù hợp để đóng vai mẹ và con gái.

Nói thêm về Seo Woo Jin, cậu bé là gương mặt quen thuộc với các mọt phim Hàn đích thực. Dù mới 10 tuổi nhưng cậu bé đã có cơ hội đóng nhiều vai nhí ở các dự án lớn, có thể kể tới như Thẩm Phán Trùng Sinh của Ji Sung, Nuốt Vàng của Lee Jae Wook - Jo Bo Ah, Nốt Trầm Đời Bác Sĩ của Park Hyung Sik - Park Shin Hye, Dưới Bóng Điện Hạ của Kim Hye Soo...

Ở phim Biệt Đội Siêu Khờ, diễn viên nhí Seo Woo Jin đóng vai cậu bé có khả năng bất tử từng quen biết nam chính Lee Un Jeong (ảnh: K-Drama Menfess).

Về bộ phim Biệt Đội Siêu Khờ, đây là tác phẩm thuộc thể loại hành động - hài hước - siêu nhiên, kể câu chuyện về ba người con "thảm hại" của thành phố Haesong là Eun Chae Ni, Son Gyeong Un và Kang Ro Bin bất ngờ có được những sức mạnh kỳ lạ mà họ không thể kiểm soát. Cùng với chàng nhân viên công chức với thân phận bí ẩn Lee Un Jeong, họ lập thành bộ tứ sát cánh bên nhau chống lại những kẻ phản diện muốn sử dụng sức mạnh để làm điều ác. Trong phim, Seo Woo Jin đảm nhận vai một cậu bé có sức mạnh không thể chết.

