Bộ phim đánh bại Avatar 2 có gì hot?

The First Slam Dunk (tựa Việt: Cú úp rổ đầu tiên) là một trong những anime thành công nhất trong thời gian gần đây, khi gây hiệu ứng lớn với không chỉ các fan của thương hiệu mà cả khán giả đại chúng. Không chỉ càn quét phòng vé mà còn mang về những giải thưởng điện ảnh danh giá, The First Slam Dunk là bộ phim không thể bỏ qua vào tháng Tư này.

Lần đầu tiên "tượng đài anime thể thao" bước lên màn ảnh rộng

Năm 1990, bộ truyện tranh Slam Dunk lần đầu tiên được đăng tải trên tạp chí nổi tiếng dành cho thiếu niên Weekly Shonen Jump!. Không chỉ giúp củng cố vị thế của tạp chí, bộ truyện đến nay còn được người hâm mộ anime ưu ái gọi với danh xưng một trong tứ trụ của Weekly Shonen Jump.

Với việc phiên bản anime series chấm dứt ở năm 1996, nhiều khán giả tiếc nuối khi câu chuyện tuyệt vời này không được tiếp diễn lâu hơn như những thương hiệu anime/manga nổi tiếng khác của Nhật Bản. Trong suốt gần ba thập kỷ không một tập phim mới, Slam Dunk vẫn giữ vị trí vững chắc trong lòng khán giả, cũng như trong thể loại thể thao nói riêng và giới M-A (manga-anime) nói chung.

Năm 2020, khi những thông tin về phiên bản điện ảnh của Slam Dunk được thực hiện, các fan của bộ phim và truyện - giờ đây đều đã trưởng thành, không khỏi phấn khích. Đặc biệt, phần phim này được chính tác giả gốc Inoue Takehiko sắm vai trò đạo diễn, biên kịch và giám sát sản xuất. Khán giả đặt ra rất nhiều kỳ vọng vào một Slam Dunk mới mẻ, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần thể thao cháy bỏng của tác phẩm gốc.

Khi ra mắt tại Nhật Bản vào cuối năm 2023, khi cơn sốt từ tác phẩm mới của đạo diễn Shinkai Makoto Suzume còn chưa hạ nhiệt, The First Slam Dunk đã ngay lập tức vọt lên vị trí số 1 phòng vé. Phim duy trì thành tích tuyệt vời này trong suốt 8 tuần liên tục, đến cả bom tấn Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron cũng không thể xô đổ vị trí của The First Slam Dunk. Thành công rực rỡ của bộ phim khiến truyền thông thế giới phải trầm trồ, có lẽ Nhật Bản thực sự là một thị trường "khác biệt" mà các bom tấn Hollywood không thể dễ dàng thành công.

Bên cạnh Nhật Bản, The First Slam Dunk còn tạo nên cơn sốt tuyệt vời tại Hàn Quốc khi khởi chiếu vào đầu năm 2023. Ban đầu tuy thành tích không quá xuất sắc, nhờ hiệu ứng truyền miệng về chất lượng, The First Slam Dunk lội ngược dòng đầy ấn tượng từ tuần khởi chiếu thứ 3 để chiếm ngôi vương phòng vé. Cơn sốt mang tên The First Slam Dunk phủ sóng khắp xứ kim chi, thu hút rất nhiều lứa tuổi đến rạp. Nhóm khán giả ra rạp xem phim nhiều nhất là nam giới trong độ tuổi 30 - 40, một nhóm đối tượng khó chinh phục với nhiều bộ phim khác. Các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc cũng bày tỏ nhiều tình cảm cho bộ phim.

Trận bóng rổ tràn đầy nhiệt huyết, thổi bùng tinh thần thể thao cho tất cả mọi người

Thuộc một thương hiệu đã quá nổi tiếng, nhiều người bày tỏ sự nghi ngại The First Slam Dunk sẽ chỉ là bộ phim để chiều lòng fan hâm mộ, trong khi xa rời và khó hiểu đối với khán giả đại chúng. Thế nhưng, đạo diễn Inoue Takehiko đã chứng minh điều ngược lại. Dù là những khán giả chưa từng biết đến bóng rổ hay Slam Dunk, họ hoàn toàn có thể thưởng thức trọn vẹn phần phim này.

The First Slam Dunk không kể những diễn biến mới, mà lấy bối cảnh trận đấu với Sannoh - một trong những trận đấu "huyền thoại" đối với các fan của Slam Dunk. Xen kẽ trong trận đấu là những đoạn hồi tưởng lại các ký ức của nhân vật. Câu chuyện lần này được kể từ góc nhìn của chàng hậu vệ nhỏ con Miyagi Ryota, thay vì anh chàng tóc đỏ bốc đồng Sakuragi Hanamichi. Trong phiên bản gốc, Ryota không có nhiều đất diễn. Khán giả hầu như không biết gì nhiều về quá khứ của anh so với các thành viên nổi bật còn lại. Việc chọn góc nhìn mới giúp bộ phim không nhàm chán với các fan cũ, nhưng cũng không hề khó hiểu với các fan mới. Khán giả hầu như không cần xem trước phiên bản cũ để thưởng thức phần phim lần này.

Việc lựa chọn cách kể xen kẽ quá khứ nhân vật cùng các diễn biến của trận bóng là một lựa chọn khôn ngoan của tác giả Inoue Takehiko. Từ đó, ông có thể nhấn mạnh sự ảnh hưởng to lớn của bóng rổ đối với cuộc sống và lý tưởng của các thành viên trong đội Shohoku. Mỗi khi các tình huống quan trọng xảy ra, một phần quá khứ được hé lộ, lý giải vì sao các cầu thủ lại có diễn biến tâm lý như vậy trên sân đấu.

Điểm được khán giả đánh giá cao nhất của The First Slam Dunk là ngôn ngữ thể thao của bộ phim. Trận đấu của đội Shohoku và Sannoh giống như một trận bóng rổ thực sự. Có đội dẫn trước, có đội không ngừng bền bỉ bám sát, cả hai tranh giành nhau đến từng điểm số. Có những lúc kẻ yếu lo lắng chùn chân, có những lúc kẻ mạnh huênh hoang ngạo nghễ. Và cũng có những lúc kẻ bám theo tràn trề quyết tâm, có những khi kẻ dẫn trước hoang mang sợ hãi. Tất cả đều là những diễn biến rất thật mà mỗi vận động viên - không chỉ bóng rổ, khi ra sân đều sẽ gặp phải. Nhờ vậy, khán giả càng thêm hồi hộp dõi theo từng diễn biến của trận đấu. Shohoku sẽ làm thế nào khi bị dẫn trước tới gần 20 điểm? "Gã khổng lồ" Sannoh sẽ làm thế nào trước một Shohoku rực cháy quyết tâm? Cho đến tận giây phút cuối cùng, khán giả vẫn phải hồi hộp nín thở theo dõi những pha bóng kịch tính, bất ngờ của phim.

Một điểm nữa khiến The First Slam Dunk ghi điểm mạnh với khán giả là sự thấu hiểu của đội ngũ làm phim với bộ môn bóng rổ. Trước đây, Slam Dunk gây ấn tượng với khán giả nhờ vào tính thực tế của bộ truyện/phim, không hoàn hảo hóa đội bóng. Còn với phiên bản điện ảnh lần này, với vỏn vẹn 124 phút, đạo diễn Inoue Takehiko khó lòng kể hết về quá trình trưởng thành từng bước, qua từng trận thắng trận thua của đội. Ông đã đưa vào phim những miếng đánh, những cú "trick" mà chỉ dân chơi bóng rổ có thể nhận ra. Nhiều người chơi bóng rổ khi xem phim đã nhận xét, phim làm chi tiết, tỉ mỉ đến từng động tác chơi bóng. Cầu thủ Ngọc Sơn của Hanoi Buffaloes chia sẻ sau buổi công chiếu: "Bộ phim gần giống với những gì bản thân mình từng trải qua khi mới chơi bóng rổ, rất chân thật và chạm tới cảm xúc của chính mình".

Hình ảnh, âm thanh là phần bổ sung hoàn hảo để bộ phim chạm tới điểm 10

Khi ra mắt những hình ảnh đầu tiên, The First Slam Dunk khiến khán giả nghi ngại bởi phong cách hoạt họa khác hẳn với phiên bản trước đây. Nếu như các fan đã quá quen thuộc với phong cách 2D làm nên thương hiệu của phim, thì phiên bản 3D lần này khiến họ cảm thấy xa lạ và "mất tự nhiên" so với bộ phim/truyện từng là cả tuổi thơ của họ.

Tuy nhiên, khi ra rạp, việc lựa chọn phong cách hoạt họa 3D chứng minh đó là một nước đi vô cùng sáng suốt của đạo diễn Inoue Takehiko và đội ngũ làm phim. Phong cách 3D này đóng góp rất nhiều cho việc khiến các chuyển động trở nên mượt mà, chi tiết và chân thật hơn, đặc biệt là với một bộ phim thể thao như The First Slam Dunk. Điều đó giúp khán giả hoàn toàn cảm nhận được vẻ đẹp của bóng rổ, cũng như đắm mình vào trải nghiệm điện ảnh cực xuất sắc tại rạp chiếu.

Phần âm thanh và âm nhạc của The First Slam Dunk đã nhận rất nhiều lời khen đến từ khán giả sau khi khởi chiếu. Khi nhạc nổi lên, khán giả biết rằng, họ chuẩn bị bước vào một pha bóng cực kỳ ngoạn mục. Cùng với đó, những khoảng lặng trong âm thanh được bố trí khéo léo giúp đẩy cảm xúc bùng nổ của khán giả đến mức cao nhất ở những phân đoạn cao trào. Phần âm thanh chính là sự bổ sung hoàn hảo để The First Slam Dunk đã hay, lại càng thêm xuất sắc.

Đặc biệt, vào sáng 14/4, đạo diễn tác giả gốc Inoue Takehiko cũng đã gửi lời chào đến khán giả Việt Nam nhân dịp bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, ông viết: "Xin chào các bạn fans Việt Nam, các bạn có khỏe không? Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi rất vui vì hôm nay chính là ngày The First Slam Dunk được công chiếu tại Việt Nam! Tạo ra thứ gì đó chưa từng được thấy trước đây vừa là thử thách nhưng cũng là niềm vui cho những người sáng tạo. Tôi mong bạn sẽ thích sự xuất hiện lần đầu của một Slam Dunk mà bạn chưa từng được thấy".

Với điểm số Rotten Tomatoes từ khán giả là 95% và 8.5 trên trang IMDB, cùng số điểm cao ở rất nhiều trang đánh giá nội địa Nhật Bản, Hàn Quốc… The First Slam Dunk khẳng định mang đến một trải nghiệm tuyệt vời cho mọi khán giả khi ra rạp vào dịp tháng Tư này, phá vỡ mọi định kiến về một bộ phim hoạt hình.