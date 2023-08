Bộ phim chưa ra mắt đã nhận bão chỉ trích vì chiếc mũi giả trân của nam chính

Theo Pagesix, bộ phim Maestro giới thiệu trailer đầu tiên hôm 15/8 với sự xuất hiện của Bradley Cooper trong vai nhạc trưởng Leonard Bernstein. Tác phẩm thuộc thể loại chân dung, khai thác cuộc đời của "cha đẻ" hàng loạt vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới như West Side Story, Candide, Wonderful Town hay On the Town. Dự án cũng có sự góp mặt của minh tinh Carey Mulligan trong vai Felicia Montealegre Cohn Bernstein, vợ của ông.

Bradley Cooper và chiếc mũi giả trong phim Maestro.

Tuy nhiên, ngay khi những thước phim đầu tiên được ra mắt, ekip Maestro đã phải nhận hàng loạt lời chê từ khán giả vì cho rằng chiếc mũi của Bradley Cooper trông "không thể tin nổi". Trong đó, nam diễn viên được đội ngũ hóa trang tạo hình để có dung mạo giống dân Do Thái. Ngoài đời, Leonard Bernstein cũng nổi tiếng là người sở hữu chiếc mũi to hơn bình thường.

Chính các diễn viên Do Thái ở Hollywood cũng bất bình trước việc ekip tạo cho Cooper một chiếc mũi quá nổi bật trên màn ảnh. Tracy-Ann Oberman - ngôi sao của series Doctor Who - cho biết: "Nếu Bradley Cooper từng được đóng nhân vật Elephant Man trên sân khấu mà không cần hóa trang, anh ta cũng không cần làm vậy khi đó Leonard Bernstein. Anh ấy hoàn toàn có thể đóng một vai Do Thái mà chả cần đạo cụ gì, đặc biệt là một chiếc mũi như vậy. Với chúng tôi, việc để diễn viên đeo một chiếc mũi giả để đóng người Do Thái không khác gì yêu cầu một người da trắng tô đen, tô vàng mặt khi hóa thân thành dân da màu".

Bradley Cooper trên phim trường ở New York.

Diễn viên Joshua Malina nói thêm: "Tôi nghĩ vấn đề ở đây là vấn đề về sự định kiến lỗi thời về dân Do Thái. Thực ra, mũi người Do Thái không to hơn những người bình thường khác. Chỉ đơn giản là mũi của Leonard Bernstein to thôi.... Tom Conti khi đóng Einstein cũng không cần phải đeo một chiếc mũi Do Thái như vậy".

Nam chính Bradley Cooper và nhà sản xuất Steven Spielberg hiện chưa lên tiếng về những chỉ trích này.

Cùng với nhiều ý kiến về tạo hình nhân vật, nhiều khán giả đặt câu hỏi tại sao ekip không chọn một diễn viên Do Thái thực thụ để đóng phim thay vì cố gắng hóa trang nhân vật một cách gượng gạo. Trước Cooper, Jake Gyllenhaal là người rất hào hứng với dự án. Thực tế, ngôi sao Nightcrawler đã cố gắng cạnh tranh để mua bản quyền làm phim về Leonard Bernstein vì rất ngưỡng mộ cố nhạc sĩ.

Gyllenhaal nói trong cuộc phỏng vấn với Deadline: "Thật đau lòng khi phải thừa nhận tôi đã thua trong cuộc chơi của chính mình. Việc được đóng một trong những nghệ sĩ Do Thái ưu tú nhất ở Mỹ và tái hiện cuộc đấu tranh của ông ấy là điều tôi ấp ủ trong trái tim suốt 20 năm qua".

Nhạc trưởng Leonard Bernstein ngoài đời thật.

Maestro dự kiến được phát hành trực tuyến vào đầu tháng 9. Ngoài đóng chính, Bradley Cooper sẽ trực tiếp giữ vai trò đạo diễn và viết kịch bản cho dự án. Đồng hành cùng anh là biên kịch Josh Singer - người từng đoạt giải Oscar với phim Spotlight và có nhiều dịp làm việc với gia đình nhạc trưởng Leonard Bernstein.