Bộ phim chiếu được 9 giờ đã bị gỡ bỏ vì chỉ có 3 người xem, nữ chính diễn dở còn đòi làm đả nữ

Tuần lễ chiếu phim 17/11 đã chính thức khởi động, trong đó các bom tấn Hollywood như The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes đang tạm thời thắng thế. Đó là lý do mà có nhiều dự án Hoa ngữ đang chật vật trong ngày chiếu đầu tiên chỉ với doanh thu dưới 100 nghìn NDT. Thế nhưng bộ phim có thành tích tệ hại nhất lại là một dự án về đề tài hành động, đánh đấm gay cấn vốn dĩ không khó để "kiếm chác".



Theo QQ, bộ phim điện ảnh mang tên Tôi Không Phải Kẻ Thua Cuộc có pha mở màn thảm bại nhất trong ngày chiếu 17/11 vừa qua. Chỉ sau 9 giờ đầu tiên ra rạp, phim đã phải "rút lui" vì chỉ có 3 người mua vé xem phim, thu về vỏn vẹn 112 NDT (hơn 376 nghìn đồng). Phía QQ cho biết đoàn phim nhiều khả năng đang xem xét một lịch chiếu mới chứ không "bỏ cuộc" hoàn toàn, song đây có thể được xem là khởi đầu quá thảm họa cho một bộ phim.

Một số cư dân mạng còn mỉa mai rằng 3 vé kia có khi nào là của đạo diễn và nam nữ chính rủ nhau đi xem hay không.

Tôi Không Phải Kẻ Thua Cuộc kể về nữ chính Lý Thắng Nam - một nữ tuyển thủ boxing đã giải nghệ và làm công việc bán bảo hiểm sống qua ngày. Một ngày nọ, cô trông thấy một vụ bắt cóc liên quan đến tên trùm Khương Hải Xuyên nên đã bám theo, để rồi bị cuốn vào cuộc hành trình tranh đấu đầy gay cấn.

Bộ phim có phần tóm tắt khá hay ho, nhưng trên thực tế lại như mớ hỗn độn. Trang QQ lên tiếng chê bai phim quá tệ, từ góc quay, cách dựng đến cả diễn xuất. Vào vai phản diện nhưng nam diễn viên An Lập Tân lại thể hiện Khương Hải Xuyên như một người cha già chứ không phải tên trùm "hắc bang".

Cảnh hành động trong phim bị chê "giả trân"

Thế nhưng đáng chê trách nhất phim chính là Thư Nhã - sao nữ đóng vai nữ chính Lý Thắng Nam. Thắng Nam được xây dựng như một đả nữ chịu chơi, xông pha và cực "chiến", thế nhưng Thư Nhã lại không làm được điều đó. Thậm chí so với Ngô Thanh Vân của Việt Nam, nữ diễn viên Hoa ngữ này không có cửa để so sánh.

Nữ chính gây thất vọng vì diễn dở

Mang danh là một bộ phim kịch tính, đánh đấm dữ dội và nhất là sở hữu câu chuyện nhân vật nữ độc lập, dùng dũng, Tôi Không Phải Kẻ Thua Cuộc lại thất bại nặng nề, trở thành "kẻ thua cuộc" đúng nghĩa của phòng vé.