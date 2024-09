Bộ phận “độc nhất vô nhị” của con heo, tốt cho tim, bổ máu, nấu thế này ăn ngon vô cùng!

Tim heo là nguyên liệu rất quen thuộc với hầu hết các bà nội trợ. Khi khéo léo kết hợp các nguyên liệu trong quá trình chế biến, món ăn từ tim heo không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Hãy thử chế biến món tim heo trộn dễ dàng theo hướng dẫn để có bữa ăn ngon miệng cùng gia đình.

Tim heo là một loại thực phẩm bổ dưỡng, rất tốt cho việc tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng sức co bóp cơ tim. Tim heo cũng rất giàu chất sắt – yếu tố quan trọng trong việc sản sinh tế bào hồng cầu, đề phòng bệnh thiếu máu. Do đó đưa tim heo vào chế độ ăn thường xuyên rất bổ máu. Theo phân tích dinh dưỡng hiện đại, tim heo giàu protein, chất béo, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C và niacin, v.v..., nên ngoài tác dụng tăng cường chức năng cơ tim rất tốt, nó cũng có lợi cho việc phục hồi chức năng của tim hay thần kinh. Bên cạnh đó thành phần riboflavin (vitamin B2) hỗ trợ tạo năng lượng, có lợi cho sức khỏe máu, cải thiện thị giác và giảm mệt mỏi.

Nguyên liệu làm món tim heo trộn

2 quả tim heo nhỏ, 20 hạt tiêu, 1 miếng quế, 0.5g đinh hương, 4 lá nguyệt quế, 3 cái hoa hồi, vài lát gừng, 2 cây hành lá, 5 tép tỏi, nửa quả chanh, 1 thìa canh nước tương đen, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh rượu nấu ăn, 2 củ hành tím, 1 thìa canh giấm balsamic, một nắm rau mùi, một ít lá tỏi, 1-2 quả ớt, 1g đường (có thể dùng đường ăn kiêng), 2g dầu mè.

Cách làm món tim heo trộn

Bước 1: Tim heo rửa sạch với nước. Sau ngâm vào chậu nước khoảng 30 phút. Trong quá trình ngâm tim heo bạn cần phải thay nước nhiều lần. Đến khi thấy nước ngâm tim heo trong bạn vớt ra, rửa sạch một lần nữa. Cho các nguyên liệu gồm tim heo, lá nguyệt quế, nước tương đen, đinh hương, hoa hồi, gừng, rượu nấu ăn, hành lá, quế, hạt tiêu, hành tím… vào nồi rồi bật lửa lớn.

Bước 2: Khi nước sôi bạn vớt sạch bọt. Sau đó đậy nắp và đun trên lửa vừa trong khoảng 30 phút. Trong khi đợi luộc tim bạn chuẩn bị các nguyên liệu trộn. Gừng đập dập băm nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm bỏ. Lá tỏi rửa sạch, thái nhỏ. Ớt lược bỏ bớt hạt rồi cắt miếng nhỏ. Rau mùi nhặt bỏ rễ, rửa sạch sau đó cắt theo kích cỡ bạn thích.

Bước 3: Chuẩn bị một bát, cho nước tương, giấm balsamic, gừng, tỏi và lá tỏi băm, ớt, dầu mè, đường vào. Dùng thìa khuấy đều để được hỗn hợp nước sốt trộn tim heo. Lúc này tim heo đã được luộc chín, bạn lấy ra, để nguội. Sau đó cắt tim heo thành các lát mỏng.

Bước 4: Chuẩn bị một âu lớn cho tim heo thái lát vào. Tiếp đó bạn thêm tỏi băm nhỏ và rau mùi cắt khúc vào. Sau đó bạn rưới nước sốt đã chuẩn bị thật đều lên tim heo. Tiếp theo hãy vắt nước cốt chanh vào. Trộn đều tất cả các nguyên liệu cho ngấm. Sau đó bạn cho tim heo trộn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món tim heo trộn

Như vậy là món tim heo trộn đã hoàn thành chỉ với các thao tác chế biến đơn giản. Món ăn có mùi hương hấp dẫn từ các nguyên liệu gia vị như hành, tỏi, chanh, gừng... hòa quyện cùng vị the cay của ớt và tim heo dai ngon sần sật. Một món ăn với nguyên liệu quen thuộc nhưng thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Món ăn này dùng cùng cơm trắng rất ngon và sảng khoái.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món tim heo trộn!