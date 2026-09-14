Bố ơi mình đi đâu thế tập 3: Lê Dương Bảo Lâm đòi "phúc khảo" vì thua 0,25 điểm bài chòi, càng hát lại càng lộ sai tông

Tập 3 Bố ơi mình đi đâu thế mùa 6 đưa các bố con đến với bài chòi, một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của Hội An, nơi Lê Dương Bảo Lâm tạo nên màn tranh cãi hài hước chỉ vì thua đối thủ 0,25 điểm. Không dừng lại ở đó, thử thách tự làm lồng đèn Trung thu còn khiến mỗi ông bố bất ngờ mở lòng kể lại một tuổi thơ hoàn toàn khác nhau, từ Thành Trung "trai phố" đến Huy R tự chế đủ loại đồ chơi. Tập 3 khép lại với một nhiệm vụ khó nhằn khác: Các bố phải miêu tả con mình cho thợ may chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể.

Lê Dương Bảo Lâm nhất quyết đòi "phúc khảo" vì thua 0,25 điểm

Trong hành trình khám phá Hội An, các bố con có dịp học nghệ thuật bài chòi dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Trần Thị Thu Ly và nhạc công Nguyễn Văn Quý, mỗi gia đình nhận một đoạn hát gắn với câu ca dao, tục ngữ quen thuộc. Gia đình Lê Dương Bảo Lâm được giao câu "Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy", Thành Trung cùng các con thể hiện "Bầu ơi thương lấy bí cùng", gia đình Phương Nam nhận một đoạn hát về tình anh em, còn bố con Huy R thể hiện câu "Rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc cho lòi rốn ra".

Sau khi biểu diễn, Lê Dương Bảo Lâm và Thành Trung cùng nhận 9,5 trên 10 điểm, trong khi gia đình Phương Nam được chấm 9,75. Chỉ chênh nhau 0,25 điểm nhưng đủ khiến Lê Dương Bảo Lâm "ngồi không yên". Không phục với kết quả, anh lập tức đề nghị được hát lại: "Em không đồng ý. Sao mà nhà đó (nhà Phương Nam) hát hay bằng nhà em được. Gia đình em hát hay như vầy, khán giả đông như vầy mà lại điểm thấp hơn, xin cho em hát lại".

Đề nghị được chấp nhận, nhưng lần phúc khảo này khó hơn hẳn, các gia đình phải tự nhớ lời và tự thể hiện, không được nhắc bài hay hỗ trợ từ bên ngoài. Kết quả, hy vọng lật ngược tình thế của Lê Dương Bảo Lâm không thành, khi nghệ nhân nhận xét anh "tự tin nhưng mà sai tông". Để có cơ sở phân định rõ ràng, gia đình Phương Nam được mời hát lại một lần nữa và lần này nhận trọn 10 điểm nhờ đúng nhạc, đúng lời.

Trong khi Lê Dương Bảo Lâm quyết theo đuổi màn phúc khảo đến cùng, Thành Trung lại khá bình thản, tuyên bố: "Tôi xin phép gia đình anh Lâm là tôi không có nhu cầu phúc khảo. Nhà tôi 9,5 là được rồi. Nhà anh có nhu cầu phúc khảo thì đến việc của anh". Anh còn không quên "cà khịa" đồng đội một câu đầy duyên dáng: "Hát to, đúng lời thì gia đình anh Lâm là không ai bằng. Nhưng mà hát chệch nhịp và hát sai tông thì gia đình anh Lâm cũng không ai bằng". Từ một thử thách tìm hiểu nghệ thuật truyền thống, bài chòi bất ngờ trở thành màn so tài đầy tiếng cười, và qua những câu hát về tình thầy trò, tình anh em, các bạn nhỏ cũng có thêm một cách tiếp cận gần gũi với nghệ thuật dân gian.

Mỗi ông bố một tuổi thơ, gói trong chiếc lồng đèn Trung thu

Sau màn phúc khảo đầy quyết liệt, các bố bước vào nhiệm vụ tự làm lồng đèn từ những vật liệu quen thuộc của tuổi thơ. Với Thành Trung, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới vì "Anh chưa tự làm đèn cù bao giờ vì nhà anh ở thành phố, toàn đi mua". Câu chuyện chiếc lồng đèn nhanh chóng mở ra ký ức tuổi thơ của từng người. Thành Trung kể vì mê truyện tranh nhưng không phải lúc nào cũng có tiền mua, anh từng đi xin vỏ lon, bìa carton của hàng xóm đem bán để có tiền mua truyện: "Khi mà anh hết tiền mua truyện tranh ấy thì mới bắt đầu đi lang thang xin hàng xóm mấy lon này, rồi bìa các tông rồi các thứ, xong đem bán. Vì ngày xưa là anh mê truyện tranh". Niềm yêu thích ấy còn thể hiện rõ qua việc anh đặt tên hai con trai là Goku và Daino, lấy cảm hứng từ nhân vật truyện tranh.

Huy R lại có một tuổi thơ rất khác, gắn với những món đồ chơi tự làm từ tre, túi ni lông hay bất cứ vật liệu nào có sẵn trong nhà. Sự chênh lệch về điều kiện sống cũng được các bố nhắc đến tự nhiên khi Thành Trung cho biết gia đình mình đã có tivi từ những năm 1990-1991 nhờ nhà kinh doanh cà phê kiêm chiếu phim, còn Huy R chia sẻ: "Nhà em phải đến năm hai ngàn lẻ ba mới có tivi". Anh còn kể về việc nhặt hạt bưởi phơi khô rồi đốt cho nổ tí tách trước Trung thu, hay tận dụng nắp chai nước ngọt làm đồ chơi: "Bọn em lấy cái miếng cao su ở nắp chai bia nước ngọt xâu dây vào để làm thành cù quay".

Lê Dương Bảo Lâm cũng bất ngờ nhớ lại kỷ niệm gắn với công việc gia đình khi nhìn thấy sợi kẽm làm khung lồng đèn: "Trời ơi, cái kẽm này kỷ niệm ngày xưa nha. Nhà em bán tạp hóa, em quấn dây kẽm này và nó búng vô mắt em". Từ một chiếc lồng đèn nhỏ, câu chuyện của ba ông bố cho thấy ba tuổi thơ hoàn toàn khác nhau, một người lớn lên giữa phố thị, một người gắn với đồ chơi tự chế, một người gắn với công việc buôn bán của gia đình. Chính Thành Trung cũng thừa nhận Huy R mới là người có tuổi thơ nhiều trải nghiệm hơn mình.

Ở thử thách cuối tập, các bạn nhỏ được hướng dẫn vẽ chân dung bố và tự chọn vải để may trang phục cho bố. Trong khi đó, các ông bố nhận nhiệm vụ khó nhằn không kém: Cung cấp cho thợ may thông tin về con nhưng tuyệt đối không được dùng lời nói. Từ giới tính, chiều cao, cân nặng đến kích thước cơ thể, tất cả phải được truyền tải bằng cử chỉ và ngôn ngữ hình thể, buộc các ông bố vận dụng hết khả năng quan sát và sự sáng tạo để giúp thợ may hình dung đúng về từng bạn nhỏ, trong lúc các con cũng bận rộn với phần phác họa và chọn màu cho bộ trang phục của mình. Liệu những màn ra hiệu ấy có giúp thợ may hiểu đúng về các con, và bộ trang phục cuối cùng sẽ trông ra sao, câu trả lời sẽ được hé lộ ở tập tiếp theo.