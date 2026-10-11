Hoàng Rob: "Mùa hè 2026 là chuyến phiêu lưu kỳ diệu nhất mà tôi từng trải qua"

Tập 15 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng tối 10/10 đánh dấu đêm Chung kết 2, nơi các anh tài lần lượt bước vào chặng cuối của hành trình. Trong loạt tiết mục của đêm diễn, "Thăng hoa" của Liên minh Khải Hoàn là một trong những sân khấu tạo được không khí sôi động nhất, và người châm ngòi cho năng lượng ấy là Hoàng Rob. Tiếng violin của anh vang lên ngay từ những giây đầu tiên, kéo khán giả vào không gian trình diễn trước khi cả đội hình bùng nổ.

Cũng trong đêm Chung kết, Hoàng Rob chính thức ghi tên vào Gia tộc Anh tài toàn năng, trở thành một trong 17 thành viên của "đại gia đình" mùa 2026. Đây được xem là trái ngọt cho một hành trình mà nam nghệ sĩ liên tục làm mới mình, từ cây violin quen thuộc đến những vai trò anh chưa từng đảm nhận trước đó.

Violin dẫn dắt "Thăng hoa", trái tim sắt hóa đỏ

Trong "Thăng hoa", tiếng đàn của Hoàng Rob khi da diết, khi dồn dập, đan vào giọng hát và vũ đạo của các thành viên để tạo điểm nhấn cho tổng thể sân khấu. Không chỉ đứng yên với cây đàn, anh còn nhảy, di chuyển linh hoạt và giữ được thần thái tự tin, giúp mình nổi bật giữa đội hình đông người.

Phía sau phần trình diễn là câu chuyện concept do Hoàng Rob cùng anh tài Huỳnh Lập và Jun Phạm xây dựng. Tiết mục hình dung về tương lai, nơi những chàng trai được tôi luyện trong môi trường công nghệ tiên tiến, giữa sắt thép và các phòng thí nghiệm hiện đại. Khi đã đủ cứng cáp, họ bước ra ngoài để khẳng định bản lĩnh và cái tôi riêng.

Theo Hoàng Rob, điểm nhấn thật sự của concept không nằm ở công nghệ mà ở con người. Khoảnh khắc các chàng trai rời phòng thí nghiệm cũng là lúc hình ảnh trái tim sắt phía sau họ chuyển sang màu đỏ. "Dạo này chúng ta hay nói đến công nghệ phát triển, nhưng tôi nghĩ trong tương lai không có gì có thể thay thế được một trái tim có nhịp đập của con người", anh chia sẻ.

Vai trò sáng tạo này không chỉ xuất hiện ở đêm Chung kết. Suốt chương trình, Hoàng Rob nhiều lần tham gia lên ý tưởng, dàn dựng và tìm cách thể hiện phù hợp cho từng tiết mục, thay vì chỉ đảm nhận phần biểu diễn.

"Từ nay tôi có thể tự hào nói rằng mình là một anh tài"

Nhìn lại hành trình, Hoàng Rob cho biết mong muốn lớn nhất khi bước chân vào chương trình là đưa tiếng violin đến gần hơn với công chúng. Nhưng điều anh nhận về lại lớn hơn thế.

"Tôi đã từng có rất nhiều chuyến phiêu lưu trong cuộc đời, tuy nhiên mùa hè 2026 là chuyến phiêu lưu kỳ diệu nhất mà tôi từng trải qua. Không phải vì tôi đã đến được châu lục nào hay đi được bao xa, mà bởi trên hành trình thực hiện mong muốn đem tiếng đàn violin đến với mọi người, tự dưng tôi lại tìm ra một bản thể mới của mình, bản thể dám thử những điều mới, dám tin vào mình một lần nữa để làm những điều chưa từng làm bao giờ. Tôi nghĩ đấy là điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được. Và điều tuyệt vời thứ hai là tôi có thể tự hào nói rằng từ nay tôi là một anh tài trong đại gia đình", anh nói.

Hoàng Rob cũng dành lời cảm ơn cho các anh tài đã đồng hành, cho khán giả và FC Ánh Dương, những người ủng hộ anh suốt chặng đường. Anh gọi quãng thời gian vừa qua là "một mùa hè vĩnh cửu của tất cả chúng ta".

Trước khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Hoàng Rob đã có dấu ấn riêng với violin và hướng tiếp cận âm nhạc đương đại. Chương trình mở ra cho khán giả những khía cạnh khác của anh: hát, rap, nhảy, chơi thêm keytar, guitar điện, song song với việc phát triển ý tưởng sân khấu.

Chính những lần thử sức ấy giúp người xem thấy một Hoàng Rob đa dạng hơn trong cách tiếp cận sân khấu và biểu đạt nghệ thuật. Violin vẫn là bản sắc, nhưng không còn là đường biên. Và "thành đoàn", như chính hành trình của anh cho thấy, không phải điểm kết thúc mà là mở đầu cho một chương mới, nơi nam nghệ sĩ tiếp tục nới rộng biên độ sáng tạo của mình.