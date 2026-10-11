Phim ngôn tình mới chiếu đã được cả nghìn tờ báo tung hô: Hoàng tử Hàn Quốc đẹp đỉnh nóc, nữ chính ngoan xinh yêu cực kỳ

Sau thất bại đáng tiếc với The Scandal, Ji Chang Wook tái xuất màn ảnh nhỏ với Merry Berry Love, bộ phim hợp tác Hàn - Nhật. Ở tác phẩm này, anh đóng cặp cùng nàng thơ xứ Phù Tang là Imada Mio.

Bộ phim mới lên sóng NTV (Nippon Television - một trong những đài truyền hình mặt đất lớn và lâu đời nhất Nhật Bản) và đang ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ cũng như hàng nghìn đầu báo từ 2 quốc gia. WEB The Television nhận xét Merry Berry Love dù được sản xuất để chiếu ở thị trường Nhật nhưng lại mang màu sắc phim truyền hình Hàn Quốc, sự kết hợp của Ji Chang Wook và Imada Mio thực sự rất mãn nhãn.

Merry Berry Love của Ji Chang Wook và Imada Mio có một khởi đầu hứa hẹn.

Trong khi đó, trang Modelpress nhấn mạnh phản ứng của người xem, nói rằng mọi người rất ấn tượng với cuộc gặp gỡ của hai nhân vật, khi nó có sự kịch tính, thú vị và rất đúng kiểu lãng mạn Hàn. Còn Navicon cho hay nhiều khán giả Nhật cảm thấy phim thú vị hơn kỳ vọng ban đầu, nhịp phim tốt, tương tác giữa hai nhân vật chính tạo cảm giác vui vẻ, bối cảnh đảo và những cánh đồng dâu tạo nên không khí lãng mạn khác biệt.

Bộ phim đang xếp thứ 2 trên BXH TV Shows trên Disney+ toàn cầu.

Merry Berry Love ghi điểm nhờ bầu không khí tươi mới, dễ chịu

Không chỉ truyền thông Nhật Bản, báo chí xứ Kim Chi cũng dành cho Merry Berry Love những lời khen có cánh. Newsen ví bộ phim như một câu chuyện tình yêu ngọt ngào khó cưỡng, nhận xét tập đầu mang đến những tình huống thú vị, đặc biệt là cuộc gặp gỡ liên tiếp xảy ra hiểu lầm giữa hai nhân vật chính. Cảnh kết thúc tập 1 được mô tả là làm gia tăng cảm giác rung động.

Quả thực với Merry Berry Love, Ji Chang Wook đã trở lại với đúng sở trường của mình, cho thấy vì sao anh được xem chàng hoàng tử của dòng phim tình cảm, ngoại hình cực kỳ điển trai, diễn xuất cực duyên, phân tích tâm lý nhân vật rất tốt.

Ji Chang Wook và Imada Mio đều là những chiến thần nhan sắc nức tiếng. Không chỉ vậy, diễn xuất và phản ứng hóa học của họ đều rất tốt.

Trong khi đó, Imada Mio cũng ghi điểm với vẻ ngoài ngoan xinh yêu, tạo phản ứng hóa học với bạn diễn tốt, khiến khán giả phải gật gù công nhận danh xưng thiếu nữ đáng yêu nhất Fukada dành cho cô đúng là không hề nói quá chút nào.

Về nội dung, Merry Berry Love xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Lee Yu Bin và Shirahama Karin. Lee Yu Bin là một nhà thiết kế không gian tài năng, thế nhưng anh gặp phải biến cố sự nghiệp rất lớn, cuối cùng quyết định rời bỏ quê hương, tìm đến một hòn đảo hẻo lánh ở Nhật Bản với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới. Trong khi đó, Shirahama Karin là cô gái làm nghề trồng dâu tây đang sống chung với căn bệnh bí ẩn. Dù khác biệt về quốc tịch, hoàn cảnh, lối sống, lại có một cuộc gặp gỡ ban đầu chẳng lấy gì làm suôn sẻ, cả hai dần xích lại gần nhau, để rồi cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời mỗi người.