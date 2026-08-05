Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức.

Phương án 1 là nghỉ 7 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ nêu rõ, do 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án 2 là 10 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với phương án này, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 27/2/2027.

Như vậy, theo phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 Dương lịch (29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ Nhật ngày 14/2/2027 Dương lịch (mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Với 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1. Theo Bộ Nội vụ, phương án này cho phép công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp, tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết.

Trường hợp lựa chọn phương án 2, nhu cầu đi lại tập trung trong thời gian rất ngắn có thể làm gia tăng áp lực đối với giao thông, vận tải, nhất là tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.

Đối với người lao động, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng xem xét, quyết định phương án nghỉ lễ của năm 2027, Bộ Nội vụ đề nghị 13 cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo phương án nêu trên và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/8 để tổng hợp.