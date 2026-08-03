Bộ Tư pháp vừa công khai tài liệu thẩm định Hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương đối với người lao động.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, dự thảo luật đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 112 của Bộ luật Lao động theo hướng bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch) vào danh mục các ngày nghỉ lễ, Tết. Nếu được Quốc hội thông qua, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày 24/11 hằng năm.

Cụ thể, dự thảo bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 112 với nội dung: "Ngày Văn hóa Việt Nam: 01 ngày (ngày 24 tháng 11 dương lịch)."

Nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam" và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Bên cạnh việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ, dự thảo cũng sửa đổi khoản 3 Điều 112 về thẩm quyền quyết định lịch nghỉ hằng năm. "Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo việc thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề".

Đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh mục các ngày nghỉ lễ được kỳ vọng góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến, thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.