Bỏ nhà đất 3 tầng để lên chung cư: Tôi bất ngờ cắt được cả triệu mỗi tháng mà sống thoải mái hơn hẳn

Nhà đất rộng nhưng “ngốn” tiền theo cách không ai nói trước

Căn nhà đất của tôi nằm trong một con hẻm khá lớn, xây 3 tầng từ thời còn độc thân. Khi lấy chồng, sinh con, tôi vẫn nghĩ “nhà đất là tài sản tốt nhất”.

Đến khi sống đủ lâu, tôi mới cảm nhận rõ: nhà đất rộng thật nhưng đi kèm là vô số trách nhiệm mà trước đây mình không đo lường.

Ba khoản chi khiến tôi mệt mỏi suốt nhiều năm:

1. Tiền sửa chữa – bảo trì:

- Mỗi năm phải chống thấm một lần: 3–5 triệu

- Bơm nước, sửa mái tôn, thay ống nước: 1–3 triệu/năm

- Sửa bậc thang, lan can, cửa sổ: 500.000 – 2 triệu/lần

2. Tiền điện nước tăng vì diện tích sử dụng lớn:

- Điện chạy ba tầng → quạt – đèn – máy bơm hoạt động liên tục

- Tiền điện trung bình 1,1 – 1,3 triệu/tháng (mùa nóng còn hơn)

3. Tiền an ninh và tiện ích:

- Gửi xe ở bãi gần nhà: 150.000 – 200.000/tháng

- Thuê người dọn nhà theo giờ cho 3 tầng: 400.000 – 500.000/lần

Nhìn lại, tôi ngạc nhiên vì sao chỉ có 3 người sống mà chi phí cứ đều đều đội lên.

Quyết định chuyển lên chung cư – vừa ngẫu hứng vừa có tính toán

Sau một lần trời mưa lớn làm tầng 1 bị nước tạt, tôi thực sự mất kiên nhẫn. Chồng tôi đề nghị bán nhà để mua chung cư gần chỗ con học. Tôi ban đầu do dự, nhưng sau vài tháng cân nhắc, chúng tôi quyết định thử thay đổi.

Chúng tôi chọn một căn chung cư 70m², tầng trung, thiết kế vuông vắn, tòa nhà mới bàn giao 2 năm.

Tôi nghĩ cuộc sống sẽ “gọn” hơn, nhưng không ngờ nó còn rẻ hơn đáng kể.

Điều khiến tôi bất ngờ: Chi phí giảm nhưng chất lượng sống lại tăng

Ngay tháng đầu tiên, tôi đã nhận ra sự khác biệt.

1. Tiền điện nước giảm 20–30%

- Không còn máy bơm

- Không phải bật đèn cầu thang, hành lang

- Không có không gian thừa để phải chiếu sáng

Điện chỉ còn khoảng 700.000–800.000/tháng.

2. Không còn tiền bảo trì nhà đất – khoản chi “ám ảnh” suốt nhiều năm

Tường nứt, mái thấm, cầu thang ọp ẹp… đều không còn là vấn đề. Tòa nhà có đội kỹ thuật xử lý các vấn đề chung, còn trong nhà rất ít hạng mục phải sửa.

Tôi nhận ra: mỗi năm có thể tiết kiệm ít nhất 5–7 triệu từ khoản này.

3. Tiền dọn dẹp giảm một nửa

Nhà đất 3 tầng khiến việc dọn nhà đúng nghĩa “chạy marathon”. Lên chung cư, tôi chỉ cần thuê dọn 2 tuần/lần thay vì mỗi tuần.

4. Chi phí di chuyển và thời gian cũng giảm

- Nhà đất trước đây cách trường con học 15 phút. Giờ chung cư chỉ cách 5 phút đi bộ.

- Mỗi ngày tiết kiệm 20–30 phút, tính ra mỗi tháng hơn 10 giờ sống – và nó vô giá.

Bảng so sánh chi tiêu trước – sau khi lên chung cư

Khoản mục Nhà đất 3 tầng Chung cư 70m² Chênh lệch Điện nước 1,3 triệu 0,8 triệu -500.000 Dọn dẹp 1 triệu 500.000 -500.000 Bảo trì – sửa chữa 400.000/tháng (bình quân) 100.000 -300.000 Gửi xe 200.000 120.000 -80.000 Khác (quạt, thiết bị) 300.000 150.000 -150.000

→ Tổng tiết kiệm: khoảng 1,3 – 1,5 triệu/tháng.

Một con số mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất không nằm ở tiền

Tiện nghi là một chuyện, nhưng điều khiến tôi thích chung cư lại nằm ở cảm giác sống hàng ngày.

• Nhà nhỏ hơn nhưng ấm cúng và dễ sắp xếp

Tôi không còn chạy lên chạy xuống giữa ba tầng, không còn nỗi sợ lau cầu thang mỗi cuối tuần.

• Con tôi có khu vui chơi an toàn

Không phải chạy xe ra công viên hay canh chừng ở hẻm xe ra vào.

• Hàng xóm văn minh, không ồn ào

Tôi chưa từng bị thức giấc vì tiếng karaoke lúc 10 giờ đêm như ở nhà đất.

• Mọi thứ trong tầm mắt

Nhà 70m² khiến tôi cảm thấy gọn gàng, ít phân tâm, đỡ bừa bộn hơn – và tinh thần cũng dễ chịu hơn.

Sau nửa năm, tôi nhận ra: Đây là quyết định đúng nhất của mình

Ban đầu, tôi lo sợ bỏ nhà đất sẽ “thiệt”, nhất là khi nhiều người xem nhà đất là tài sản lâu dài. Nhưng thực tế, với nhu cầu sống của gia đình nhỏ, chung cư mới là lựa chọn hợp lý hơn.

Tôi không còn phải chạy theo những khoản chi vô hình cho căn nhà cũ kỹ.

Tôi có thời gian đọc sách, làm việc, chơi với con.

Tôi sống trong không gian sạch sẽ, an toàn và gọn gàng hơn hẳn.

Tiết kiệm được tiền là một chuyện. Sống nhẹ nhàng hơn mới là “lợi nhuận” lớn nhất.

Kết lại

Không phải ai cũng hợp chung cư.

Không phải nhà đất lúc nào cũng mệt mỏi.

Nhưng với tôi, quyết định rời căn nhà đất 3 tầng để lên chung cư là bước chuyển mình giúp cuộc sống cân bằng hơn.

Nếu bạn cũng đang băn khoăn giữa hai lựa chọn, hãy thử tự hỏi: “Mình muốn một ngôi nhà rộng, hay một cuộc sống dễ chịu?”

Đôi khi, câu trả lời lại đơn giản hơn bạn nghĩ.