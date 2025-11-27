Thu nhập gần 30 triệu/tháng, ở nhà thuê và sống cực tiết kiệm, cặp đôi khiến dân mạng tranh cãi: Mua nhà hay mua xe trước?

Một cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Đông (Trung Quốc), mỗi tháng kiếm tổng cộng 8.000 nhân dân tệ (gần 30 triệu đồng), đang thuê một căn hộ nhỏ chỉ 700 nhân dân tệ (khoảng 2,5 triệu đồng). Họ sống cực kỳ tiết kiệm: tự nấu ăn, không ăn ngoài, và mọi chi tiêu đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng khi được hỏi về mục tiêu cuộc sống, cư dân mạng nghe xong liền tranh cãi: "Bạn có vẻ đặt sai thứ tự ưu tiên rồi!"

Mục tiêu của cặp vợ chồng gây nhiều tranh cãi.

Trong xã hội hiện đại, với nhiều bạn trẻ, mua nhà và mua xe gần như trở thành "hai trụ cột" quan trọng của cuộc đời. Nhưng chi phí khổng lồ của chúng lại giống như hai ngọn núi cao chót vót, khiến nhiều người cảm thấy e dè. Chỉ riêng một chiếc xe ô tô mơ ước cũng cần ít nhất 100.000 nhân dân tệ (hơn 370 triệu đồng), chưa kể chi phí xăng, bảo hiểm, bảo dưỡng… Với những người trẻ chỉ kiếm được vài nghìn nhân dân tệ mỗi tháng, điều này thật sự là cả một thử thách lớn, thậm chí phải tích cóp trong 3 năm hoặc hơn.

Câu chuyện của cặp vợ chồng này trở thành tâm điểm bàn tán vì họ sống rất thực tế. Người chồng kiếm 5.000 nhân dân tệ (hơn 18 triệu đồng), còn người vợ kiếm 3.000 nhân dân tệ (hơn 11 triệu đồng), tổng cộng 8.000 nhân dân tệ/tháng. Ở một thành phố lớn như Quảng Đông, mức thu nhập này của họ chỉ ở "mức đáy" theo quan điểm của nhiều người. Để tiết kiệm, họ thuê căn hộ nhỏ 700 nhân dân tệ/tháng, tự nấu ăn, một bữa tối cho hai người chỉ tốn khoảng 10 nhân dân tệ (khoảng 37.000 VNĐ).

Họ luôn ăn ở nhà để tiết kiệm.

Bữa ăn của họ rất đơn giản: chỉ hai đĩa rau và một bát cơm, thỉnh thoảng thêm chút rượu. Mục tiêu của họ là tiết kiệm để mua ô tô, vì ô tô rẻ hơn mua nhà rất nhiều. Với họ, hạnh phúc không nằm ở vật chất.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại chia làm hai luồng ý kiến. Một số cho rằng cặp đôi đã đặt thứ tự ưu tiên sai: " Nếu đủ khả năng, hãy mua nhà trước. Ô tô chỉ là tiêu sản, mất giá ngay khi mua, lại phát sinh chi phí xăng, bảo hiểm, cầu đường… Chỉ khiến việc mua nhà càng xa tầm với".

Ngược lại, một số khác lại ủng hộ quyết định của họ: "Mua nhà cần vay thế chấp dài hạn, kéo dài 20–30 năm, sẽ khó tiết kiệm để mua ô tô. Muốn mua ô tô trước cũng hợp lý vì nó rẻ hơn".

Một số cư dân mạng nhìn theo góc độ phụ huynh còn nhấn mạnh: "Nếu là con tôi, tôi muốn chúng mua nhà trước, ổn định cuộc sống rồi mới nghĩ đến xe. Dù đắt hơn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Nhà là tổ ấm, xe chỉ là biểu tượng địa vị".

Vậy nên mua nhà hay mua xe trước?

Nhiều người ủng hộ mua nhà trước vì lý do rõ ràng: nhà là nền tảng cuộc sống. Một mái ấm ổn định mang lại sự yên tâm, đặc biệt khi lập gia đình hoặc sinh con. Khi đã có nhà, bạn có thể tập trung phát triển sự nghiệp, giảm áp lực thuê mướn, và tránh phải đối mặt với những biến động về giá thuê, vị trí, tiện ích.

Nhà là một khoản đầu tư dài hạn, dù giá cao, nhưng giá trị thường tăng theo thời gian, đồng thời là tài sản hữu hình, đảm bảo an toàn cho gia đình. Ngoài ra, chi phí phát sinh của nhà cũng có thể quản lý tốt hơn so với ô tô. Khi mua nhà, bạn trả tiền một lần hoặc qua vay thế chấp dài hạn, nhưng nếu tính toán kỹ, chi phí này ổn định và dự đoán được.

Ngược lại, một số người hiểu cho quyết định mua xe trước, đặc biệt với những cặp đôi trẻ muốn cải thiện chất lượng sống ngay lập tức. Xe giúp di chuyển linh hoạt, tiết kiệm thời gian, đặc biệt ở những thành phố lớn. Đồng thời, với những người làm việc xa nhà hoặc cần di chuyển nhiều, xe là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công việc và sinh hoạt.

Ngoài ra, mua xe trước thường dễ dàng hơn về mặt tài chính. Với mức thu nhập vài nghìn nhân dân tệ mỗi tháng, tích cóp mua ô tô rẻ hơn nhiều so với mua nhà. Điều này cũng giải thích tại sao nhiều cặp đôi trẻ chọn xe trước, nhà sau, vì việc mua nhà đôi khi phải vay nợ dài hạn, gánh nặng trả lãi có thể kéo dài 20–30 năm.

Nhìn chung, việc lựa chọn mua nhà hay xe trước phụ thuộc vào ưu tiên, nhu cầu thực tế và mức độ chịu áp lực tài chính của từng cá nhân:

- Nếu ưu tiên sự ổn định lâu dài: nhà nên là ưu tiên hàng đầu. Khi đã có chỗ ở, mọi chi phí sinh hoạt và đầu tư cho gia đình sẽ dễ kiểm soát hơn.

- Nếu ưu tiên tiện nghi và linh hoạt di chuyển: xe có thể là lựa chọn hợp lý, nhưng cần cân nhắc rằng đây là tài sản nhanh mất giá, phát sinh nhiều chi phí.

Theo Sohu