Khu vực phía Tây Hồ Tây những năm gần đây đang thay đổi diện mạo rõ rệt với sự xuất hiện của hàng loạt khu đô thị mới, tổ hợp văn phòng và không gian sống hiện đại. Kéo theo đó, bản đồ lưu trú và ẩm thực tại khu vực này cũng trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của nhiều thương hiệu quốc tế.

Mới đây, một khách sạn mang thương hiệu Hàn Quốc đã chính thức đi vào hoạt động tại đây, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Việt Nam cùng tổ hợp hồ bơi vô cực trên tầng 35 nhìn thẳng ra Hồ Tây.

Điểm dừng chân thứ 4 của thương hiệu Hàn Quốc tại khu đô thị 186 ha

Cái tên vừa gia nhập thị trường lưu trú Thủ đô là Shilla Monogram Hanoi Westlake. Đây là cơ sở đầu tiên tại Hà Nội và là điểm đến thứ tư của thương hiệu Shilla Monogram (thuộc tập đoàn The Shilla Hotels & Resorts), sau Đà Nẵng (ra mắt năm 2020), Gangneung (Hàn Quốc) và Tây An (Trung Quốc).

Khách sạn nằm tại số 6 Hoàng Minh Thảo (phường Xuân Đỉnh), ngay bên trong khu đô thị Starlake rộng 186 ha. Vị trí này nằm gần cụm cơ quan hành chính, khu ngoại giao đoàn và các văn phòng quốc tế, đồng thời chỉ mất khoảng 25 phút di chuyển ra sân bay Nội Bài nếu đường thông thoáng. Nhờ vậy, nơi đây khá thuận tiện cho cả khách đi công tác lẫn các gia đình tại Hà Nội muốn tìm một không gian đổi gió dịp cuối tuần mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển.

Về mặt kiến trúc, thay vì đi theo lối thiết kế hiện đại thuần túy, công trình lồng ghép hình ảnh ruộng bậc thang quen thuộc của Việt Nam thông qua cách phân lớp không gian và các đường nét giật cấp, tạo cảm giác gần gũi với cảnh quan bản địa. Khách sạn có tổng cộng 319 phòng nghỉ và suite, bố trí theo hướng tối giản, tập trung vào sự thoải mái cho nhiều nhu cầu từ lưu trú ngắn ngày đến nghỉ dưỡng gia đình.

Trải nghiệm ngắm hoàng hôn Hồ Tây từ tầng 35 và chuỗi 5 không gian ẩm thực

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại đây nằm ở khu vực tầng 35 - nơi tích hợp hồ bơi vô cực ngoài trời cùng Bar M và Monogram Lounge. Nhờ lợi thế độ cao và không gian mở, đây là góc lý tưởng để ngắm toàn cảnh đường chân trời Hà Nội, đặc biệt là vào thời điểm hoàng hôn buông xuống mặt nước Hồ Tây. Việc kết hợp hồ bơi và lounge giúp khách có thể vừa bơi lội, thư giãn, vừa thưởng thức đồ uống trong cùng một không gian.

Nếu không lưu trú qua đêm, khu vực ẩm thực của khách sạn cũng mang đến nhiều lựa chọn cho các buổi gặp gỡ, ăn uống của gia đình và nhóm bạn với 5 nhà hàng, quầy bar mang phong cách riêng:

- Dining M: Phục vụ tiệc buffet quốc tế với các quầy chế biến món ăn trực tiếp tại chỗ.

- Pastry M: Không gian dành cho những ai thích trà chiều, bánh ngọt thủ công và món đá bào bingsu chuẩn vị Hàn Quốc.

- HASUNGO: Chuyên các món ăn Trung Hoa như vịt quay Bắc Kinh, dim sum và hải sản tươi sống.

- Bar M: Phục vụ cocktail kết hợp âm nhạc thư giãn vào buổi tối.

Dự kiến vào tháng 12/2026, hệ thống ẩm thực tại đây sẽ mở thêm JINJI – nhà hàng thịt nướng BBQ Hàn Quốc với thiết kế các phòng ăn riêng tư, phù hợp cho những bữa tiệc gia đình ấm cúng.

Ngoài các tiện ích ăn uống và thư giãn ngoài trời, khách sạn còn có hồ bơi trong nhà và phòng tập thể chất mở cửa 24/24 để khách chủ động thời gian vận động. Với nhóm khách doanh nghiệp hoặc các sự kiện lớn, nơi đây cũng bố trí đại sảnh tiệc Grand Ballroom rộng 700 m² (sức chứa tối đa 620 khách) có thể chia nhỏ linh hoạt tùy theo quy mô buổi tiệc.

Sự xuất hiện của Shilla Monogram Hanoi Westlake không chỉ mang đến thêm một lựa chọn lưu trú và ẩm thực mới mẻ cho khu vực phía Tây Hồ Tây, mà còn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay trong lòng Hà Nội.