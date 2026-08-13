Một gia đình ở Khon Kaen, Thái Lan đang tiến hành các thủ tục pháp lý, cáo buộc rằng con trai 18 tuổi của họ đã phải chịu đựng tình trạng bắt nạt và bạo hành thể xác nhiều lần bởi ba đến bốn người bạn cùng lớp kể từ khi em 16 tuổi.

Bố mẹ đi làm xa, khi về nhà thì sốc với các vết thương trên cơ thể con trai

Gia đình gần đây đã chia sẻ chi tiết về vụ bắt nạt tại Trường Khon Kaen Witthayayon với một số cơ quan truyền thông sau khi mẹ của nam sinh phát hiện một vết thương trên mặt em. Bà đã nhiều lần gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra trước khi em tiết lộ về việc bị bắt nạt.

Theo lời cha mẹ, nam sinh này đã phải chịu đựng hành vi ngược đãi kể từ năm 16 tuổi. Họ cho biết cả hai đều là bác sĩ thường xuyên làm việc tại các vùng sâu vùng xa, do đó có ít thời gian dành cho con trai; em chủ yếu sống cùng bà.

Gia đình đã cung cấp ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện cho thấy bạn cùng lớp nhiều lần đòi tiền nam sinh này. Theo các hình ảnh này, em đã yêu cầu họ chấm dứt hành vi bắt nạt, trong khi một người bạn cùng lớp được cho là đã đòi 1.000 baht (tương đương khoảng gần 800.000 VNĐ) để dừng việc ngược đãi.

Nam sinh cũng kể với cha mẹ rằng những người bạn cùng lớp đã hành hung và dí thuốc lá đang cháy vào người em, gây ra các vết thương trên nhiều bộ phận cơ thể, bao gồm cả vùng gần mắt.

Gia đình những nam sinh bị cáo buộc lên tiếng

Bà của nam sinh này chia sẻ với truyền thông rằng trước đó, cậu bé từng nói muốn phóng hỏa đốt một trong những bạn học bị cáo buộc bắt nạt mình do những rắc rối dai dẳng mà cậu phải gánh chịu.

Người bà cho biết bà đã liên hệ với gia đình của học sinh kia sau khi biết chuyện. Theo lời bà, gia đình đó đã đề nghị bà không làm lớn chuyện và hỏi liệu bà có muốn con họ phải ngồi tù hay không.

Bà khẳng định mình không có ý định đổ lỗi cho ai mà chỉ liên hệ với gia đình kia vì lo lắng cho sự an toàn và tinh thần của cháu trai.

Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận do xảy ra ngay sau vụ nổ súng chết người tại một trường học ở tỉnh Nonthaburi. Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng những mâu thuẫn kéo dài giữa các học sinh có thể leo thang thành bạo lực.

Sau đó, nhà trường đã đưa ra thông báo làm rõ sự việc, cho biết họ đã nắm được các cáo buộc và có biện pháp xử lý. Các học sinh liên quan được cho là đã xin lỗi nam sinh này cùng gia đình cậu, đồng thời nhà trường cũng đã tách các em ra khỏi cùng một lớp học.

Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường bác bỏ cáo buộc cho rằng các học sinh này đã tống tiền nam sinh kia. Vị hiệu trưởng cho biết các học sinh này có vay tiền của cậu bé nhưng đôi khi không trả lại đúng hạn.

Mẹ của một trong những học sinh bị cáo buộc chia sẻ với kênh Channel 8 rằng bà đã nhiều lần gặng hỏi con trai về vụ việc bắt nạt, nhưng cậu bé phủ nhận việc hành hung nam sinh kia. Bà cho biết con trai mình và nam sinh này trước đây từng là bạn thân.

Người mẹ cũng đặt nghi vấn về lời kể của nam sinh này liên quan đến vết thương trên mặt, cho biết con trai bà khẳng định vết thương đó là do mụn chứ không phải hậu quả của một vụ hành hung. Các học sinh bị cáo buộc được cho là vẫn tiếp tục phủ nhận việc đã đánh hoặc hành hạ nam sinh này.

Bà nói thêm rằng gia đình mình không gặp khó khăn về tài chính và khẳng định con trai bà không có lý do gì để tống tiền nam sinh kia.

Bất chấp những lời giải thích từ phía nhà trường và sự phủ nhận của các học sinh bị cáo buộc, cha mẹ của nam sinh này được cho là vẫn kiên quyết theo đuổi các thủ tục pháp lý. Hiệu trưởng cho biết nhà trường tôn trọng quyết định của gia đình và sẽ hợp tác với mọi cuộc điều tra.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, trong bối cảnh có những lời kể trái ngược nhau từ phía gia đình nam sinh, nhà trường và gia đình của các học sinh bị cáo buộc.

(Theo The Thaiger)