Bố mẹ chồng Trung Quốc sang gặp nàng dâu Việt bị liệt tứ chi: Hành động bất ngờ trong bữa cơm

Cách đây không lâu, câu chuyện về chàng kỹ sư người Trung Quốc tên Châu Trấn Kiều (sinh năm 1991) rời bỏ công việc ổn định để sang Việt Nam ở rể, chăm sóc người vợ bị liệt tứ chi đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Vợ anh là Lê Phạm Hoài Thu Thúy (sinh năm 1998, quê Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông cũ). Sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 18 tuổi, Thúy mất đi khả năng vận động, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ.

Cặp đôi Thu Thúy và Trấn Kiều.

Năm 2021, Thúy và Kiều quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Khi ấy, Kiều là kỹ sư hàn điện công nghiệp nặng, làm việc tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khỏe mạnh, điển trai và có tương lai rộng mở. Qua những cuộc trò chuyện kéo dài, Kiều chủ động bày tỏ tình cảm. Hai năm sau, anh quyết định sang Việt Nam gặp Thúy và gia đình. Và không lâu sau đó, đám cưới được tổ chức giản dị tại Lâm Đồng.

Kết hôn xong, Kiều ở lại Việt Nam, sống cùng gia đình vợ. Anh thay cha mẹ vợ chăm sóc Thúy từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên nhẫn đồng hành trong những lúc vợ đau yếu hay mệt mỏi. Sự tận tụy của người chồng trẻ khiến nhiều người cảm phục.

Không chỉ có được người bạn đời yêu thương, Thúy còn may mắn nhận được tình cảm ấm áp từ gia đình chồng. Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, hai bên thông gia thường xuyên hỏi thăm, trò chuyện. Mẹ của Kiều nhiều lần gửi quà cho con dâu và gia đình thông gia như một cách thể hiện sự quan tâm.

3 năm qua, Kiều đã ở bên yêu thương, chăm sóc chu đáo cho vợ.

Vợ chồng Thúy - Kiều cùng bố mẹ 2 bên chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp bố mẹ Kiều sang chơi.

Do Kiều và Thúy đã kết hôn được 3 năm nhưng 2 bên gia đình chưa từng gặp trực tiếp. Sợ con dâu phải đối diện với lời ra tiếng vào nên mới đây, bố mẹ của Kiều đã sang Việt Nam thăm con dâu và gặp gỡ gia đình thông gia. Chuyến đi lần này của bố mẹ chồng khiến Thúy vừa mừng, vừa lo. Bởi dù bố mẹ chồng biết rõ tình trạng bệnh của Thúy, nhưng cô gái trẻ vẫn sợ họ sẽ không thể chấp nhận trạng thái thật của mình.

Hành động bất ngờ trong bữa cơm

Chia sẻ với VietNamNet, Thúy kể vợ chồng cô ra sân bay Tân Sơn Nhất đón bố mẹ chồng. Vừa gặp, mẹ chồng ôm chầm lấy cô, rưng rưng nước mắt. Bố chồng cũng không giấu được sự nghẹn ngào. Mẹ trách con trai vì đưa vợ ra ngoài mà không mang tất giữ ấm chân cho Thúy.

Kiều luôn chăm lo cho vợ từng chút.

Bố mẹ Kiều rất yêu quý con dâu.

Trong lúc đó, ở quê nhà, bố mẹ Thúy đã chuẩn bị mâm cơm ấm cúng để đón tiếp thông gia. Gặp nhau lần đầu nhưng mọi người nói chuyện rất vui vẻ, gần gũi. Thúy và Kiều trở thành cầu nối phiên dịch, truyền đạt tâm tư, tình cảm cho 2 bên gia đình. Nghe câu chuyện về cuộc đời con dâu, bố mẹ Kiều nhiều lần lặng đi vì thương.

Bố mẹ Kiều ở lại nhà thông gia nửa tháng để được ở gần các con và cùng hỗ trợ chăm sóc con dâu Mẹ chồng Thúy theo bà thông gia đi chợ, bố chồng phụ giúp thu hoạch cà phê. Cả gia đình cũng cùng đi du lịch, đi chơi, thăm một vào người quen của vợ chồng Thúy.

Nhân dịp đặc biệt này, gia đình Thúy cũng làm cơm mời hàng xóm để giới thiệu thông gia. Bố mẹ của Kiều đã đích thân vào bếp làm món sủi cảo để đãi mọi người.

Hình ảnh bố mẹ Kiều ngồi bên, ôm, liên tục rơi nước mắt vì thương Thúy.

Trong bữa cơm, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, tươi cười hạnh phúc. Bố Kiều hiện 62 tuổi còn mẹ chồng 58 tuổi nhưng ông bà được mọi người khen là rất trẻ trung, thân thiện. Một điều khiến nhiều người xúc động đó là trong bữa cơm, bố mẹ chồng đến ngồi cạnh Thúy, trò chuyện, vỗ về, ôm và liên tục lau nước mắt vì thương con dâu.

Bố mẹ Kiều bày tỏ ông bà đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ mọi người. Sau hơn nửa tháng quây quần, chứng kiến những gì bố mẹ chồng dành cho mình, Thúy nói cô như được tiếp thêm sức mạnh. Sự yêu thương và thấu hiểu ấy đã giúp Thúy gạt bỏ mặc cảm, thêm vững tin để vun vén cho cuộc hôn nhân mà cô luôn trân trọng.

Ảnh: FBNV, Vợ chồng Thúy Kiều, Độc lạ Bình Dương