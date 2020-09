Bộ mặt bất nhân của gã cha dượng xâm hại bé gái 12 tuổi đến có thai

Sáng 25/9, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vì Văn Hà (SN 1983, trú huyện Mộc Châu) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Vì Văn Hà đăng ký kết hôn với chị H.T.S. (SN 1986, trú huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Trước khi đăng ký kết hôn với Hà, chị S. có con riêng là cháu H.T.Đ.N. (SN 2008).

Đối tượng Vì Văn Hà.

Đến năm 2015, vợ chồng Vì Văn Hà có với nhau 1 con chung. Trong quá trình này, Vì Văn Hà đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.. Khi đó cháu N. mới 10 tuổi.

Đến khoảng tháng 5/2020, cô giáo chủ nhiệm thấy bụng của cháu N. to dần. Cô hỏi han thì cháu mới nói bị cha dượng nhiều lần ép quan hệ tình dục. Ngay sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã báo lên cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, Hà thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng cũng đã cho cháu N. đi khám và phát hiện N. có thai ở tháng thứ tư.

Vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.