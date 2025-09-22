Sáng 21/9 tại đường sách TPHCM, bộ lịch Bloc siêu cực đại (24x47cm) mang chủ đề "Việt Nam: Độc lập – Thống nhất – Đổi mới – Phát triển" đã được giới thiệu đến đông đảo độc giả.

Nội dung của cuốn lịch tập trung lan toả tình yêu lịch sử góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phát triển.





Với 365 trang, lịch được chia thành bốn chủ đề xuyên suốt: Độc lập – Thống nhất – Đổi mới – Phát triển. Đây là hành trình tái hiện dòng chảy lịch sử dân tộc từ thời các vua Hùng, các cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm, những triều đại phong kiến cho đến công cuộc Đổi mới, gắn liền với tinh thần tự do, ý chí kiên cường và khát vọng phát triển đất nước.

Ông Vũ Đức Loan, tác giả ý tưởng, cho biết quá trình biên soạn và thiết kế kéo dài nhiều tháng, được thực hiện công phu với sự tham khảo tư liệu từ sách, ảnh lưu trữ, phim ảnh và các nguồn đáng tin cậy. Nhóm sáng tác còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ khâu tìm ý tưởng và tư liệu, song toàn bộ phần sáng tạo vẫn dựa trên cảm xúc, trí tưởng tượng và bàn tay con người. Mỗi trang lịch là một tác phẩm nghệ thuật độc lập, mang hơi thở của lịch sử và được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đậm tính thẩm mỹ.





Theo tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, người biên soạn nội dung, đây là sản phẩm kết hợp giữa tri thức – nghệ thuật – công nghệ, đem đến trải nghiệm mới mẻ cho người sử dụng. Bộ lịch không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa mà còn truyền tải thông điệp đồng hành cùng mục tiêu phát triển Việt Nam đến năm 2045: trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, văn minh và hạnh phúc. Hình ảnh bìa chọn Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời – biểu tượng khát vọng độc lập, tự do, thịnh vượng và vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ông Vũ Đức Loan cho biết thêm, trước đó ông từng thực hiện nhiều ý tưởng lịch cực đại về tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc đời sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hay tác phẩm Truyện Kiều. Sau 7 năm ấp ủ, bộ lịch Bloc 2026 được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào thị trường lịch Việt Nam, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, tình yêu nước và khát vọng hướng tới tương lai.

"Vộ lịch này là kết quả của tâm huyết tập thể, với mong muốn kể lại câu chuyện lịch sử dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi và truyền cảm hứng. Mỗi nét vẽ, mỗi gam màu chứa đựng niềm tự hào và tình yêu dân tộc, là lời tri ân quá khứ và thông điệp gửi đến tương lai.

Bộ lịch không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là một tài liệu văn hóa – giáo dục quý giá, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với đất nước. Đồng thời, bộ lịch còn là cầu nối ký ức – tri thức – cảm hứng cho mỗi người Việt trong dịp Tết đến xuân về", ông Vũ Đức Loan gửi gắm.