"Bó hoa cưới lúa chín cúi đầu” của cô dâu miền Tây: Chủ nhân phải đi 5-6 mẫu ruộng để chọn, lý do phía sau

Mới đây trên mạng xã hội hình ảnh, clip một đám cưới ở miền Tây nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Khi trên tay cô dâu cầm bó hoa cưới được làm từ những bông lúa chín vàng, kết hợp với một ít hoa rum trắng. Nhiều người gọi đây là bó hoa cưới “lúa chín cúi đầu” - mang đến cảm giác mộc mạc, gần gũi,...

Cô dâu và bó hoa cưới lúa chín cúi đầu đang viral trên mạng xã hội.

Nhiều người dành lời khen cho ý tưởng độc đáo, tinh tế và giàu ý nghĩa. Đông đảo netizen cũng tò mò về lý do cô dâu lựa chọn bó hoa cưới hiếm thấy này, có ý nghĩa đặc biệt gì không… “ Theo tui đây là bó hoa cưới đẹp nhất từ trước đến nay mà tui thấy” “Ý nghĩa quá vậy mà không nhớ ra”, “Chắc nhà này có mấy chục mẫu ruộng hay kinh doanh lúa gạo đúng không”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Liên hệ với cô dâu - Mộng Huỳnh (tên thường gọi là Huỳnh Dolly, 22 tuổi, quê Vĩnh Long) cho bất ngờ khi hình ảnh trong ngày trọng đại của bản thân được quan tâm, nhận về nhiều lời khen ngợi, chúc phúc khiến cô rất vui.

Nói về lý do chọn hoa cưới là lúa, Huỳnh cho biết không hề xuất phát từ trend hay góp nhặt từ đâu đó mà xuất phát từ chính công việc của gia đình chồng.

“ Về bó hoa cưới của tụi mình nếu mọi người nhìn thoáng qua sẽ nghĩ là mang nét thuần việt và sự mộc mạc. Đó chưa phải là tất cả, với mình và gia đình, bó hoa cưới mang ý nghĩa đặc biệt hơn thế, vì gia đình chồng và chồng mình làm bên mảng nhà máy lúa gạo.

Bởi thế, khi tiến hành tổ chức ngày trọng đại. Tụi mình đã quyết định lấy chủ đề lúa để làm bó hoa cưới, vừa mang nét thuần Việt, ý nghĩa, vừa thể hiện đây là mảng kinh doanh của chồng mình” , cô dâu nói.

Một vài hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi. Cô dâu cầm bó hoa cưới làm từ lúa nhanh chóng viral.

Bởi thế, chính chú rể là người tự đi 5,6 mẫu ruộng để lựa được những nhánh lúa tốt - đẹp nhất, về kết thành hoa cưới sang rước cô dâu . “Mình rất ưng bó hoa cưới này. Khách mời thì vừa nhìn vào đã bảo nhìn bó hoa đoán nghề của chú rể”, cô chia sẻ thêm.

Cận cạnh bó hoa cưới.

Chú rể tên Hậu (quê Cần Thơ). Cả hai tổ chức đám cưới vào ngày mùng 8/3, song vài ngày gần đây Huỳnh mới chia sẻ hình ảnh bó cưới lên mạng xã hội và nhanh chóng viral.

Huỳnh cho hay vào dịp đám vu quy ảnh chọn 12 mâm tráp tượng trương cho 12 tháng mãi yêu nhau rồi cầm lúa qua hỏi cưới cô.

Đám cưới được trang trí, decor chỉn chu.

Nói thêm về chuyện tình của mình, Huỳnh cho biết cô gặp chồng năm 18 tuổi. Cả hai yêu nhau 4 năm thì quyết định về chung nhà, lúc cô 22 tuổi.

Ảnh: NVCC.