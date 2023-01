Bó hoa cưới làm từ hành khô của cô dâu Philippines, lý do đằng sau khiến mọi người bật cười

Mỗi người đều có những quan điểm độc đáo về đám cưới hoàn hảo của cuộc đời mình, và cặp đôi dưới đây cũng như vậy.



April Lyka Biorrey-Nobis, cô dâu 28 tuổi đến từ đô thị Bingawan, thành phố Iloilo của Philippines đã chọn cho mình một bó hoa cưới truyền thống như bao cô dâu khác, cho đến khi cô nhìn thấy ý tưởng về một bó hoa hành độc đáo trên mạng.

Ngay sau đó, cô liền đề xuất ý tưởng mới lạ này với chú rể của mình, và anh đã đồng ý.



Sau khi tình cờ nhìn thấy hoa cưới làm từ hành khô trên mạng, cô dâu đã ngay lập tức áp dụng

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Iloilo Metropolitan Times, Biorrey-Nobis chia sẻ rằng nếu sử dụng một bó hoa bình thường, nó sẽ sớm héo và bị vứt đi vào cuối buổi tiệc. Chính vì thế, cô chọn sử dụng bó hoa làm từ hành để có thể tái sử dụng sau đám cưới.

Theo Thông tấn xã Philippines đưa tin, cô gái trẻ đã đặt mua một bao hành khô thông qua hình thức trực tuyến và kiện hàng đã đến nơi trước đám cưới 4 ngày.

Cận cảnh bó hoa hành sáng tạo của cô dâu trẻ

Không chỉ độc đáo, hành khô còn là một lựa chọn vô cùng kinh tế của đôi vợ chồng son. Ban đầu, cặp đôi dự tính dành ra khoảng 15.000 peso (khoảng 6,4 triệu đồng) để đặt làm một bó hoa truyền thống. Trong khi đó, giá của 4kg hành khô chỉ rơi vào 8.000 peso, điều đó có nghĩa là hai người đã tiết kiệm được gần một nửa số tiền dự kiến.

Tất nhiên, với một bó hoa như vậy thì việc tung hoa cưới là điều không thể xảy ra để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người. Thay vào đó, họ đã có một hành động thiết thực hơn là tặng hành cho khách sau đám cưới.

Cả phù dâu cũng cầm những vòng hoa làm từ hành

Tại Philippines, giá hành khô hiện tại cao hơn 457% so với mức trung bình toàn thế giới và lên đến 600 peso (khoảng 250 nghìn đồng) mỗi kg. Mức giá này thậm chí còn đắt hơn cả thịt gà và cao hơn mức lương tối thiểu hàng ngày của người dân nơi đây.

Theo The Guardian, có nhiều lý do khiến giá hành tây tăng cao, trong đó bao gồm việc thiếu kho lạnh đã tích trữ hàng hoá, nhu cầu sử dụng gia tăng sau đại dịch Covid-19, nạn buôn lậu và sản lượng ít do ảnh hưởng của thiên tai.

Giá hành khô ở Philippines thậm chí còn đắt hơn cả thịt gà



Đầu tháng này, một phi hành đoàn thuộc hãng hàng không Philippines đã bị bắt quả tang buôn lậu 40kg hành tây từ Dubai và Riyadh vào nước này cùng với các loại trái cây khác. Tổng giá trị thị trường của số lượng hành bị thu giữ là 5,8 triệu đồng.

Trên thực tế, Biorrey-Nobis không phải là cô dâu duy nhất có ý tưởng sáng tạo cho bó hoa cưới của mình. Trước đây đã có cô dâu lên ý tưởng hoa cưới từ con sao biển, cúc áo, truyện tranh yêu thích hay thậm chí là từ… bánh donut.