Bộ GD&ĐT phản hồi đề xuất đẩy thời gian thi tốt nghiệp THPT lên sớm

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có đề xuất điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT lên sớm hơn so với thường lệ nhằm thuận lợi cho công tác chuẩn bị của các địa phương để triển khai an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trước đó, tại Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025, Bộ GD&ĐT dự kiến kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/6.

Học sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp sáng nay. Ảnh: Nam Trần

Trả lời về đề xuất này tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2025 do báo Tuổi trẻ TPHCM phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các đơn vị tổ chức sáng nay, 16/3 tại Hà Nội, GS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng , Bộ GD&ĐT cho biết, thời điểm hiện tại Bộ chưa có thông tin về vấn đề này. Tuy nhiên, Bộ luôn chuẩn bị các phương án linh hoạt và phụ thuộc vào điều kiện khách quan.

Ông Hà khẳng định kì thi tốt nghiệp THPT luôn được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Đây là kì thi cấp quốc gia, diễn ra đồng thời tại 63 tỉnh, thành phố. Vì vậy, không có chuyện mỗi địa phương tổ chức một kì thi tốt nghiệp THPT ở thời điểm khác nhau. Do vậy, nếu có dịch chuyển lịch thi dự kiến, sẽ diễn ra đồng thời.

Theo ông Hà, công tác chuẩn bị thi đã được phân cấp về địa phương. Việc dịch chuyển lịch thi phải được tính toán kĩ. Bộ GD&ĐT hiện chưa có thông tin về vấn đề này nhưng trên tinh thần chung, nếu phải dịch chuyển, phải ít ảnh hưởng đến toàn hệ thống và trong đó có học sinh.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà cũng chia sẻ: Điểm xét tốt nghiệp năm nay sẽ bao gồm điểm thi và điểm học tập của học sinh ở cấp THPT theo tỉ lệ 50/50. Vì thế điểm học tập trong quá trình học tập của học sinh rất quan trọng.

Về đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, GS Nguyễn Ngọc Hà cho biết, đề sẽ bám sát chương trình giáo dục THPT, trong đó chủ yếu là nội dung chương trình lớp 12 và các nội dung có sự tiếp nối từ lớp 10, 11 với lớp 12.

Đề thi năm nay sẽ có những câu hỏi phân hóa yêu cầu liên hệ giải quyết các vấn đề thực tiễn. Vì thế, trong quá trình ôn tập, những nội dung nào có thể liên hệ với thực tế, thí sinh cần làm quen với việc suy luận, tìm hiểu để có thể đáp ứng tốt yêu cầu của đề thi.