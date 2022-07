Bộ GD&ĐT: Không có việc lộ đề thi môn Ngữ văn, nghi vấn đề thi môn Toán đang xác minh

Đang xác minh nghi vấn đề thi môn Toán

Đối với thông tin phản ánh lộ đề thi môn Ngữ văn được đăng trên báo chí và mạng xã hội trước giờ thi, Thông tin về đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, ông Lê Mỹ Phong - phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và đào tạo) thông tin, Bộ GD&ĐT khẳng định đây chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm, không phải lộ đề thi, đồng thời Bộ GDĐT cũng đã chuyển đơn vị chức năng của Bộ Công an để xác minh, làm rõ.

Đối với nghi vấn đề thi môn Toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi, lãnh đạo Bộ GD&ĐT thông tin, ngay khi nhận được thông tin, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an đã chủ động vào cuộc để xác minh thông tin… Các đơn vị chức năng của Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo đúng quy định hiện hành

Ban Chỉ đạo thi các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các Điểm thi, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và hỗ trợ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức coi thi để tăng cường kỷ cương trường thi, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi.

Một số thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm công tác thi được khắc phục kịp thời, đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. Các hành vi vi phạm quy chế của thí sinh đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của quy chế bảo đảm tính nghiêm minh của Kỳ thi.

Ông Lê Mỹ Phong - phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và đào tạo). Ảnh Như Ý

Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đánh giá, công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi/môn thi nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đoàn kiểm tra đã kịp phát hiện những bất cập, hạn chế và vi phạm, báo cáo Tổ trực thanh tra của Bộ để xin ý kiến Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia xử lý theo quy định góp phần giúp Kỳ thi an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

Hội đồng ra đề thi thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch, ra đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được điều chỉnh do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022) không được đưa vào đề thi năm nay.

Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Các sở GDĐT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác in sao, vận chuyển, bàn giao đề thi để tổ chức thi tại địa phương. Việc bảo quản và sử dụng đề thi tại các Điểm thi bảo đảm an toàn, bảo mật đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.