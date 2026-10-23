Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ kiểm tra, phân loại, tuyển chọn học sinh vào lớp 1, lớp 6

Thay vào đó, việc bố trí chỗ học cần dựa trên nhu cầu học tập, địa bàn cư trú và khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục.

Nội dung này được nêu trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, đang được Bộ GD&ĐT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến ngày 1/11.

Chuyển từ tuyển sinh sang tiếp nhận học sinh đầu cấp

Theo dự thảo, Bộ GD&ĐT định hướng chuyển từ tư duy “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”, trong đó trách nhiệm của hệ thống giáo dục là chủ động bố trí chỗ học phù hợp cho học sinh.

Dự thảo nêu rõ việc tiếp nhận học sinh phải dựa trên địa bàn, đối tượng, điều kiện và khả năng tiếp nhận đã được xác định. Việc tiếp nhận học sinh không chỉ được nhìn nhận là thủ tục đầu năm học, mà là nội dung của quản trị hệ thống giáo dục, gắn với nhu cầu học tập, dân cư, mạng lưới trường lớp, khả năng tiếp nhận và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Đáng chú ý, dự thảo quy định không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận vào lớp học 1. Đối với lớp 1, nguyên tắc này được áp dụng trực tiếp, đồng nghĩa việc kiểm tra năng lực đầu vào không được sử dụng làm căn cứ để lựa chọn trẻ vào lớp 1 theo quy định dự kiến.

Đối với lớp 6, không phân loại, tuyển chọn, trừ trường hợp cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương thì được tiếp nhận bằng phương thức xét tuyển theo quy định.

Bộ GD&ĐT đề xuất quy định không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận vào lớp 1. (Ảnh minh họa)

“Tiếp nhận học sinh đầu cấp” được đặt trên cơ sở địa bàn, đối tượng, điều kiện và khả năng tiếp nhận đã được xác định, trong đó trách nhiệm của hệ thống giáo dục là chủ động bố trí chỗ học phù hợp cho học sinh.

Không được sử dụng việc phân bổ, điều phối để loại học sinh

Dự thảo xác định dữ liệu là công cụ để dự báo nhu cầu, xác định địa bàn, quy mô học sinh, khả năng tiếp nhận và phương án bố trí học sinh. Việc tiếp nhận học sinh được tổ chức trên môi trường số, khai thác và kết nối các cơ sở dữ liệu hợp pháp, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có và được xác thực trong cơ sở dữ liệu.

Dự thảo hướng đến chuyển đổi số phải phục vụ người học, không để khó khăn về công nghệ hoặc sự cố hệ thống trở thành rào cản tiếp cận giáo dục. Các trường phải có phương án tiếp nhận phù hợp khi hệ thống gặp sự cố và khi người dân gặp khó khăn trong sử dụng môi trường số phải có hình thức hỗ trợ.

Một điểm mới quan trọng là dự thảo không chỉ quy định việc học sinh đăng ký và được tiếp nhận, mà còn quy định cơ chế phân bổ, điều phối học sinh giữa các trường, điểm trường, phân hiệu khi cần thiết.

Việc bố trí học sinh căn cứ vào nhu cầu, địa bàn cư trú, quy mô, khả năng tiếp nhận, cơ sở vật chất, đội ngũ, khoảng cách và điều kiện đi lại. Khi một cơ sở vượt khả năng tiếp nhận, phải chủ động có phương án điều phối phù hợp. Việc phân bổ, điều phối không được sử dụng để tuyển chọn hoặc loại học sinh đã đủ điều kiện tiếp nhận.