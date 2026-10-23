Bộ GD&ĐT lý giải đề xuất chỉ thi Toán, Văn vào lớp 10

Đề xuất được nêu trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông vừa được Bộ GD&ĐT công bố.

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Giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định cho học sinh

Theo Bộ GD&ĐT, việc giới hạn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở hai môn Toán và Ngữ văn nhằm giảm áp lực thi cử, giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình học tập, đồng thời giảm nguồn lực dành cho việc tổ chức kỳ thi.

Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Với đề xuất này, Bộ GD&ĐT hướng tới việc thu hẹp phạm vi kiến thức phải tập trung ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh, qua đó tạo điều kiện để học sinh duy trì việc học tập theo chương trình thay vì phải dành quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị nhiều môn thi.

Bên cạnh đó, việc giảm số môn thi cũng có thể góp phần giảm khối lượng công việc trong khâu xây dựng đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và các hoạt động phục vụ kỳ tuyển sinh.

Theo dự thảo, với lớp 10, Bộ GD&ĐT vẫn giữ các phương thức hiện hành gồm xét tuyển, thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển, nhưng định hướng giảm tổ chức thi tuyển khi chưa thực sự cần thiết. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đây là những mục tiêu được Bộ GD&ĐT nêu trong dự thảo; hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cách triển khai và điều kiện tuyển sinh của từng địa phương.

Không bắt buộc địa phương nào cũng phải tổ chức thi

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo định hướng giảm tổ chức thi tuyển khi chưa thực sự cần thiết, thay vì coi thi tuyển là phương thức duy nhất để tiếp nhận học sinh vào lớp 10.

Theo dự thảo, Sở GD&ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và tình hình thực tế của địa phương để quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng trường hoặc nhóm trường.

Cách tiếp cận này cho phép địa phương cân nhắc giữa thi tuyển và các phương thức tiếp nhận khác dựa trên điều kiện thực tế.

Ở những nơi có đủ chỗ học và điều kiện tổ chức phù hợp, việc không tổ chức thi tuyển có thể giúp giảm áp lực cho học sinh và gia đình. Ngược lại, tại địa bàn có nhu cầu vào trường công lập vượt khả năng tiếp nhận, địa phương vẫn cần lựa chọn phương thức phù hợp để bảo đảm việc tuyển chọn học sinh.

Đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên, dự thảo quy định học sinh phải thi các môn chung và một môn thi chuyên tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

Mỗi môn chuyên có đề thi riêng theo chương trình môn học cấp THCS, bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu ở môn chuyên đó.