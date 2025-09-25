Bộ GD&ĐT bác tin sáp nhập Bách khoa, Kinh tế Quốc dân thành đại học liên hiệp

Ngày 25/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết gần đây xuất hiện nhiều thông tin không chính xác liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học , đặc biệt là tại khu vực phía Bắc.

Cụ thể, một số trang mạng lan truyền thông tin rằng các trường Đại học Bách khoa Hà Nội , Công nghiệp Hà Nội, Điện lực, Công nghệ Giao thông Vận tải và Mỏ - Địa chất sẽ sáp nhập thành “Đại học Kỹ thuật và Công nghệ quốc gia”. Đồng thời, một cụm khác gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Ngoại thương, Luật Hà Nội và Học viện Tài chính được cho là sẽ hợp nhất thành “Đại học Kinh tế - Luật Quốc gia”.





Bộ Giáo dục khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng và yêu cầu người dân cảnh giác, không chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền.

Theo Bộ, hiện đơn vị này đang thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao về việc xây dựng đề án sắp xếp hệ thống các trường đại học . Quá trình này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, đánh giá thực trạng và chưa có phương án chính thức nào được chốt.

Chủ trương tái cấu trúc giáo dục đại học nằm trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, yêu cầu sớm sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường đại học công lập, xóa bỏ cấp trung gian không cần thiết, giải thể các trường yếu kém, và nghiên cứu sáp nhập viện nghiên cứu vào các trường đại học. Một số cơ sở có thể được chuyển giao về địa phương quản lý.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng nhấn mạnh, trong số hơn 170 trường đại học, khoảng 140 trường công lập sẽ được rà soát, tổ chức lại – không bao gồm các trường thuộc khối công an, quân đội và các trường tư thục.

Nhiều phương án đang được xem xét, như chuyển các trường từ bộ, ngành về địa phương; sáp nhập giữa các trường địa phương và trung ương; hoặc giữa các trường thuộc cùng một bộ, ngành. Một số trường quy mô quá nhỏ, không đủ điều kiện phát triển có thể bị giải thể.

Bộ cũng đang nghiên cứu cơ cấu lại hệ thống, giảm đầu mối để tăng chất lượng đào tạo và sức cạnh tranh của các trường đại học. Mỗi trường sẽ có một kịch bản riêng, với phương án tối ưu và có thể bao gồm cả việc chỉ định lại đội ngũ lãnh đạo.