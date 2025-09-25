Xem bức ảnh chụp lén 1 gia đình mới thấy: Tại sao có những đứa trẻ lớn lên lệch lạc thế này!

Một vụ việc xảy ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) mới đây gây tranh cãi. Theo đó, một cậu bé trong lúc ăn tại nhà hàng sushi Sushiro đã bị quay lại cảnh nhiều lần liếm chiếc kẹp gắp gừng dùng chung. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hơn một triệu lượt xem và dấy lên lo ngại về vệ sinh. Sau đó, cha của cậu bé đăng tải "thư xin lỗi", nhưng thay vì chấm dứt ồn ào, lời lẽ của ông lại khiến dư luận phẫn nộ hơn.

Trong đoạn clip được đăng tải trên Threads, cậu bé ngồi cùng gia đình, đi giày quỳ trên ghế sofa và liên tục đưa lưỡi liếm chiếc kẹp gừng trên bàn. Người lớn đi cùng dường như không ngăn cản.

Cậu bé ngồi cùng gia đình, đi giày quỳ trên ghế sofa và liên tục đưa lưỡi liếm chiếc kẹp gừng trên bàn.

Sushiro ngay lập tức ra thông cáo khẳng định toàn bộ kẹp gừng liên quan đã bị tiêu hủy, toàn bộ dụng cụ chứa gừng trong nhà hàng đều được vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng. Công ty còn tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp mạnh đối với gia đình cậu bé, kể cả hành động pháp lý, đồng thời xem xét thay đổi cách phục vụ gừng để khách hàng yên tâm hơn.

Tưởng chừng sự việc sẽ lắng xuống, nhưng một người tự xưng là cha của cậu bé lại đăng tải "thư xin lỗi" trên mạng. Trong đó, ông thừa nhận gia đình không chú ý đến hành vi sai trái của con, nhưng nhấn mạnh đó chỉ là "chuyện trẻ con ngây thơ". Ông còn chỉ trích cư dân mạng "làm quá", quấy rối gia đình mình mới là điều đáng xấu hổ, và gay gắt hỏi: "Các người chưa từng mắc lỗi khi còn nhỏ sao?".

Chưa dừng lại, ông còn cho rằng Sushiro đã lợi dụng vụ việc này để đánh bóng hình ảnh, biến thành một cơ hội "quảng cáo miễn phí".

Những lời lẽ này lập tức khiến cư dân mạng càng phẫn nộ: "Trẻ con nhỏ thì sao, đây là vấn đề giáo dục", "Là cha mẹ không dạy con mà lại đổ lỗi cho người khác, đúng là lật ngược trắng đen", "Đừng ngụy biện nữa, thay vì trách mắng cư dân mạng thì hãy tự soi lại mình".

Nhiều người thẳng thừng cho rằng đây không phải chuyện trẻ con nhất thời, mà là biểu hiện của sự thiếu dạy dỗ từ gia đình, và việc cha mẹ tìm cách bao che chỉ càng làm dư luận thêm bức xúc.

Tác hại của việc dạy con sai cách

Một hành động tưởng như nhỏ, như việc cha công khai bênh vực con trước dư luận, thực chất lại là mầm mống dẫn đến những lệch lạc lớn hơn trong nhân cách.

Mất khả năng phân biệt đúng sai

Khi trẻ làm sai mà không được cha mẹ thừa nhận lỗi, thay vào đó lại nghe những lời bao biện "trẻ con vô tư mà", chúng sẽ dần hình thành niềm tin rằng sai lầm có thể được bỏ qua, không cần chịu trách nhiệm. Lâu dần, trẻ sẽ mất khả năng phân định ranh giới giữa đúng và sai trong ứng xử xã hội.

Lệch chuẩn về trách nhiệm cá nhân

Trẻ em lớn lên trong môi trường cha mẹ luôn đứng ra chống chế cho lỗi lầm, dễ phát triển tâm lý "đùn đẩy trách nhiệm". Khi gặp rắc rối ở trường hay nơi làm việc sau này, chúng sẽ có xu hướng đổ lỗi cho người khác thay vì tự kiểm điểm.

Ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách xã hội

Cha mẹ là tấm gương đầu tiên. Nếu tấm gương ấy méo mó, trẻ khó học được sự trung thực, liêm chính, biết nhận lỗi. Những đứa trẻ thiếu trải nghiệm đối diện và sửa sai sẽ khó hòa nhập trong tập thể, dễ bị bạn bè xa lánh, thậm chí tạo thành rào cản trong sự nghiệp.

Gieo mầm cho sự vô cảm

Một hành vi tưởng chừng vô hại như liếm kẹp gừng công cộng lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Nếu cha mẹ không cho con thấy hậu quả, trẻ sẽ hình thành sự vô cảm trước lợi ích chung. Về lâu dài, đây chính là mảnh đất cho thái độ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.

Trẻ con mắc lỗi là bình thường, nhưng quan trọng là cha mẹ dạy con biết nhận lỗi và sửa sai. Một lời xin lỗi chân thành, đi kèm thái độ sửa chữa, sẽ giúp trẻ học được tinh thần trách nhiệm. Ngược lại, sự bao che, thậm chí công kích dư luận, chẳng những không bảo vệ được con, mà còn đang âm thầm làm hại chính con mình.