Bộ đôi "đối thủ" của Song Hye Kyo trong The Glory bất ngờ hội ngộ tại sự kiện

Mới đây, đông đảo sao Hàn đã hội ngộ tại sự kiện của nhãn hàng trang sức tại Seoul. Thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông là sự xuất hiện của Lim Ji Yeon và Shin Ye Eun, 2 người đẹp đảm nhận vai "ác nữ" Yeon Jin trong The Glory - nhân vật được cho là gây nên "cơn ác mộng" thời học sinh của vai diễn do Song Hye Kyo đảm nhận.

Chính vì thế, sự xuất hiện của hai phiên bản trưởng thành và học sinh của "ác nữ" Yeon Jin khiến mọi người vô cùng thích thú. Nhiều người nói đùa rằng "ác nữ" Yeon Jin ở phiên bản nào cũng đều xinh đẹp và sang chảnh.

Trong phim, Lim Ji Yeon đóng Yeon Jin thời trưởng thành, còn Shin Ye Eun đảm nhận vai Yeon Jin thời học sinh. Khi The Glory kết thúc, danh tiếng của hai nữ diễn viên cũng có sự tăng trưởng vượt bậc. Rất nhiều người khen ngợi kỹ năng diễn xuất ấn tượng của cả hai.

Đáng chú ý nhất phải kể tới Lim Ji Yeon. Hậu The Glory, Lim Ji Yeon không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn vô cùng thuận lợi trong chuyện tình duyên. Người đẹp chính thức nên duyên cùng nam chính The Glory - nam diễn viên Lee Do Hyun. Trong 1 cuộc phỏng vấn, Lim Ji Yeon bày tỏ cảm ơn tới người yêu và cho biết cả hai luôn ủng hộ công việc của đối phương,