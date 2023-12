Bố Doãn Hải My được chúc mừng lên chức ông ngoại, tiết lộ sự thay đổi khi làm bố vợ của Đoàn Văn Hậu

Cuối năm 2023, người hâm mộ bóng đá Việt Nam liên tiếp đón những tin vui khi các cầu thủ nổi tiếng lần lượt lập gia đình. Trong số đó, đám cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My nhận được nhiều sự chú ý hơn cả. Nhờ hiệu ứng bùng nổ trên truyền thông, phụ huynh của cặp đôi cũng được cộng đồng mạng theo dõi nhất cử nhất động trên mạng xã hội, đặc biệt là bố mẹ của cô dâu Doãn Hải My. Sau đám cưới linh đình của con gái lớn, ông Doãn Thanh Sơn - bố vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu - cũng có cập nhật gây chú ý.

Ông Sơn đăng tải bức ảnh mới lên trang cá nhân khoe diện mạo trẻ trung, phong độ. Bố của Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen về vẻ bề ngoài thu hút. Và khi có người đùa vui ông là " bố vợ nổi nhất mạng xã hội ", bố của Doãn Hải My tâm sự: " Đang yên đang lành lại làm bố vợ". Nhận được lời khen làm bố vợ mà vẫn lãng tử, ông Doãn Thanh Sơn cho biết: "Làm b ố vợ phát là bị nghiêm luôn ạ ". Việc lên chức bố vợ, trở thành thông gia với gia đình Văn Hậu khiến bố của Doãn Hải My trở nên nghiêm túc hơn. Đó cũng là lý do ông luôn xuất hiện tại đám cưới của con gái và con rể với gương mặt nghiêm nghị.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My làm đám cưới trong tháng 11 vừa qua

Nhiều bạn bè, người quen không quên nhắc đến đám cưới nổi tiếng của cặp đôi và gửi lời chúc mừng bố của Doãn Hải My được lên chức bố vợ và ông ngoại. Khi một người em bình luận: " Trẻ trung đẹp trai thế này mà là ông ngoại thì chả ai tin anh nhỉ ", ông Doãn Thanh Sơn thả tim bình luận và trả lời: " Chú cũng sớm muộn thôi đó ông ngoại tương lai ạ ".

Cách bố vợ của Đoàn Văn Hậu tương tác với những bình luận về việc lên chức "ông ngoại" đã gián tiếp chứng minh tin đồn Doãn Hải My đang có tin vui. Còn với ông Doãn Thanh Sơn, khi con gái đi lấy chồng, ông có thêm một người con là Đoàn Văn Hậu mà thôi. Khi bạn bè đùa vui rằng gả con gái đi sẽ được thảnh thơi, ông Sơn cho biết mình vẫn chưa "thoát" được.

Bởi tấm lòng cha mẹ luôn lo lắng và chăm sóc cho con gái, ngay cả ngày Hải My về nhà chồng ở quê Thái Bình, ông Sơn cùng vợ là bà Mai Đoàn đã lái xe chở con gái và con rể đi thay đồ sau lễ cưới. Tối 11/11, ông bà cũng trở lại gia đình thông gia xem con gái sắp xếp nơi nghỉ ngơi thế nào trước khi lên xe trở về Hà Nội sau hôn lễ.