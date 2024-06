Bộ Công an truy nã nguyên Phó giám đốc thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á

Ngày 25/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, Cục đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là DAB), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Thị An Bình (SN 1979, trú tại số 347/15/8A Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM).