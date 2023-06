Bộ Công an đã bắt được trùm giang hồ Thảo "lụi" khi đang trốn ở TP HCM

Sáng 6-6, nguồn tin xác nhận Cục Cảnh sát Hình sự (C02 Bộ Công an) phối hợp Công an Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", Bảy Thảo, SN 1966, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), một tay giang hồ cộm cán ở Bình Thuận.



Thảo "lụi" bị bắt vào chiều hôm qua (5-6) khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP HCM. Ngay trong đêm, trùm giang hồ này đã được di lí về tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Như vậy sau 2 ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Thảo đã bị sa lưới.

Bộ Công an khám xét nhà của Thảo "lụi", ngày 3-6

Theo nguồn tin, Thảo "lụi" bị truy bắt để phục vụ điều tra vì các hoạt động liên quan đến việc đập phá tài sản, cưỡng đoạt đất đai, bảo kê cùng một số hoạt động phi pháp khác.

Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự (C02 Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà trùm giang hồ Bảy Thảo tại căn biệt thự ven sông Bến Lội (phường Xuân An, TP Phan Thiết).

Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu trong căn biệt thự và áp giải một số người có mặt trong biệt thự này để phục vụ điều tra.