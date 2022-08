Bộ Công an Bổ nhiệm bà Ksor H’Bơ Khắp làm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Theo Quyết định của Bộ Công an, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp được bổ nhiệm từ 18/8 /2022.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp sinh năm 1982, có tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trung tá H'Bơ Khắp từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an Thị xã Ayun Pa. Từ 2016 đến 2021, bà H'Bơ Khắp là Đại biểu Quốc hội Việt Nam, khóa XIV, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc quốc tỉnh Gia Lai; giữ chức Trưởng Công an Thị xã Ayun Pa (từ 2019 tới 8/2022).