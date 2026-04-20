Bố chồng để lại di chúc chia tài sản "không giống ai" khiến cả gia đình tôi ngơ ngác

Xưa nay ở làng tôi, chuyện phân chia tài sản luôn là ngòi nổ cho những cuộc chiến "nồi da xáo thịt". Thường thì con trai cả sẽ được phần hơn để lo thờ cúng, con trai thứ nhận phần còn lại, còn con gái và dâu rể thì coi như "người ngoài", có chút quà cáp mang về là may. Thế nên, ngày bố chồng tôi họp đại gia đình để công bố di chúc lúc ông còn minh mẫn, ai nấy đều chuẩn bị tâm lý cho một cuộc tranh luận nảy lửa. Nhưng kết quả lại khiến tất cả chúng tôi đứng hình vì sự "ngược đời" đến mức không tưởng.

Gia đình tôi có hai anh em trai. Chồng tôi là cả, dưới là chú út. Theo lẽ thường, căn nhà cổ và mảnh đất vườn hơn 500m2 sẽ được chia đôi cho hai anh em. Nhưng bố chồng tôi chậm rãi đeo kính, đọc bản di chúc đã có công chứng: "Tài sản này không chia hai, mà chia đều làm bốn phần bằng nhau. Người thụ hưởng là: Anh cả, chú út, con dâu cả và con dâu út" .

Cả căn phòng im phắt. Chú út định lên tiếng nhưng bố tôi giơ tay ra hiệu im lặng. Ông nhìn thẳng vào hai cậu con trai rồi nói bằng giọng đanh thép nhưng đầy tình cảm:

"Các con đừng ngơ ngác. Bố làm thế này là có lý do thực tế và văn minh của bố. Hai đứa con trai là máu mủ của bố, điều đó không thay đổi. Nhưng 20 năm qua, người trực tiếp chăm lo cho cái nhà này, từ bát cơm nóng đến viên thuốc lúc bố mẹ ốm đau, lại là hai đứa con dâu. Thằng cả đi công tác biền biệt, thằng út thì mải mê nhậu nhẹt, khách khứa. Nếu không có hai đứa con dâu hy sinh thanh xuân, chịu thương chịu khó, liệu cái nhà này có được yên ấm đến tận bây giờ không?" .

Ông dừng lại một chút, nhìn sang chúng tôi rồi tiếp tục: "Bố chia cho con dâu không phải là bố thừa tiền, mà bố muốn các con hiểu một giá trị: Sự đóng góp phải được ghi nhận bằng thực tế chứ không phải bằng lời nói suông. Con dâu về nhà này, phụng dưỡng bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, thì các con xứng đáng có quyền lợi ngang hàng với con trai. Bố làm thế này để sau này, dù bố có nằm xuống, hai đứa con trai không thể lấy cái quyền 'chủ gia đình' ra để lấn lướt hay coi thường vợ mình. Đây là tài sản riêng của các con, là sự bảo đảm cho sự tự chủ của người phụ nữ trong gia đình" .

Bố chồng tôi còn nói thêm một câu khiến chồng tôi và chú út phải cúi đầu hổ thẹn: "Gia đình văn minh là nơi không có sự phân biệt dâu - rể, trai - gái. Ai có công thì có phần. Nếu các anh thấy bất công, hãy tự hỏi lại xem mình đã làm được gì cho cái nhà này nhiều bằng vợ mình chưa?" .

Bản di chúc "không giống ai" ấy ban đầu làm chúng tôi ngỡ ngàng, nhưng sau đó lại là sợi dây gắn kết gia đình bền chặt hơn bao giờ hết. Chồng tôi từ đó cũng thay đổi hẳn thái độ, không còn cái thói gia trưởng, coi việc nhà là của đàn bà. Còn chị em tôi, cảm giác được bố chồng trân trọng như con đẻ khiến chúng tôi càng thêm hết lòng với gia đình.

Hóa ra, công bằng thực tế đôi khi lại là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những ích kỷ hẹp hòi, và di sản lớn nhất bố để lại không chỉ là đất đai, mà là một tư duy sống hiện đại, công bằng đến tận cùng.