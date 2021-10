Bố ca sĩ Thu Phương qua đời, dàn sao Việt đồng loạt chia buồn

Mới đây, ca sĩ Thu Phương đã thay đổi ảnh đại diện nền đen, thay lời thông báo tin buồn bố của cô đã qua đời. Ngay lập tức, nhiều sao Việt như Bằng Kiều, Lệ Quyên, Hương Tràm, Long Nhật, Đoan Trang, Hồng Ngọc,... đã liên tiếp để lại bình luận chia buồn với gia đình Thu Phương.

Dàn sao Việt đồng loạt chia buồn với gia đình ca sĩ Thu Phương

Trước đó, bố ca sĩ Thu Phương phải nhập viện điều trị do bạo bệnh và được xuất viện vào giữa tháng 9/2021. Ông xã Dũng Taylor của Thu Phương cũng vừa chia sẻ về tình hình sức khỏe của bố vợ cách đây không lâu: "Hôm nay con gái Thu Phương đưa bố xuất viện, bốn tuần sau cơn bạo bệnh mà chính các bác sĩ cũng cho rằng cơ hội bình phục là 50%, phần còn lại là do nghị lực của chính bệnh nhân và sự chăm sóc của gia đình. Theo Phật Pháp thì chúng ta nói rằng, 50% do y học, phần còn lại là do nghiệp chướng của người bệnh. Nếu nói thế thì bố Thu Phương đã tích góp đủ phước đức để sử dụng khi cần, đừng đợi đến khi cần mới tích phước đức, hãy tích góp trước".