Bộ ảnh hẹn hò cán mốc 2 triệu like của cặp đôi hot nhất showbiz và "lời thú nhận" gây bão của chính chủ

2 ngày trở lại đây, 1 cặp đôi diễn viên đình đám showbiz khiến cư dân mạng khắp nơi bàn tán và suy đoán về mối quan hệ của họ ngoài đời. Nguyên nhân là bởi vì đàng gái bỗng nhiên đăng cả bộ hình tay trong tay tình cảm, dắt díu chụp hình siêu ngọt ngào khắp phố phường nước ngoài với đàng trai vào ngày 28/2 mới đây. Bài đăng của cô nhanh chóng cán mốc 2 triệu lượt thả tim trên Instagram và 22,6 nghìn bình luận, gấp 10 lần lượt tương tác bình thường trên trang MXH của chính chủ.

Nhân vật đang khiến dân mạng phải đau đầu đồn đoán này chính là nữ diễn viên "hack tuổi" đình đám Park Bo Young và tài tử Choi Woo Sik (Ký Sinh Trùng). Tin đồn về mối quan hệ tình cảm của 2 nghệ sĩ ngoài đời vượt ngoài tầm kiểm soát của chính Park Bo Young sau bài đăng này, bởi ai cũng tưởng rằng nữ diễn viên táo bạo đến mức dám công khai chuyện hẹn hò trên trang cá nhân và những hình ảnh này vốn không phải hậu trường phim, cảnh phim nào cả. Mới đây, Park Bo Young đã chính thức lên tiếng về loạt hình này trên Bubble.

Bộ ảnh hẹn hò ngọt ngào, tự nhiên không khác gì các cặp đôi ngoài đời khiến Park Bo Young và Choi Woo Sik dính tin đồn tình ái

Visual và khí chất cùng những tương tác đầy dễ thương của cả hai làm khán giả quắn quéo

Bộ hình hiện tại đã cán mốc 2 triệu tim trên Instagram và có tận hơn 22 nghìn lượt bình luận, ai ai cũng đồn đoán về mối quan hệ của 2 ngôi sao đình đám

Fan nhận ra đây không phải cảnh phim, không phải hậu trường, từ đây nghi vấn 2 ngôi sao đi du lịch riêng cũng rộ lên

Visual mãn nhãn của 2 diễn viên hàng top xứ Hàn

Theo đó, bộ hình này thực chất là 1 phần món quà đặc biệt nữ diễn viên muốn gửi đến fan. Và ở đây, Park Bo Young nhấn mạnh đây chỉ là ảnh phục vụ cho người hâm mộ yêu quý bộ phim chung của cô và Choi Woo Sik, tác phẩm mang tên Melo Movie, và cặp đôi Gyeom - Mubi (nhân vật chính trong phim). Cô hi vọng khi nhìn vào những khoảnh khắc này, khán giả có thể mường tượng ra rằng cặp đôi Gyeom và Mubi vẫn sống hạnh phúc và mãi mãi bên nhau mặc cho kết thúc không có hậu trong phim. "Tôi hi vọng rằng Gyeom và Mubi vẫn đang sống hạnh phúc như thế này. Đây chỉ là cách tôi tạm biệt nhân vật của mình mà thôi. Hi vọng rằng những khán giả theo dõi Melo Movie sẽ thích bộ hình này, và tiếp tục ủng hộ Gyeom cùng Mubi".

Sau khi quá nhiều fan tràn vào bài đăng của Park Bo Young để hỏi cô liệu đây có phải động thái xác nhận mối quan hệ với Choi Woo Sik hay không...

... Park Bo Young đã phải lên Bubble để đính chính

Đây hoá ra chỉ là bộ ảnh tặng fan của bộ đôi diễn viên

Ngoài đời, Park Bo Young và Choi Woo Sik giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cặp đôi từng gây sốt với bộ hình chụp chung đầy tự nhiên để quảng bá phim, khiến fan càng thêm bấn loạn và "chèo thuyền" 2 ngôi sao đến với nhau. Trước đây, Park Bo Young cũng từng dính tin đồn tình cảm với bạn thân của Choi Woo Sik - nam tài tử Park Hyung Sik. Khán giả đặt ra nghi vấn về chuyện Park Hyung Sik tán tỉnh và thật sự hẹn hò Park Bo Young bởi trước đây anh từng chia sẻ về tình cảm đặc biệt của mình dành cho bạn diễn. Song, đến nay cả hai vẫn dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè. Fan cho rằng, chính nhờ tình bạn với Park Hyung Sik, Park Bo Young cũng dễ dàng trở thân thân thiết hơn với Choi Woo Sik.

Park Bo Young dính tin đồn hẹn hò lần lượt với Park Hyung Sik và Choi Woo Sik. Đây vốn là 2 cậu bạn thân trong nhóm Wooga Squad (Biệt đội Wooga) cùng V (BTS), Park Seo Joon, nam ca sĩ Peakboy

Nguồn: Koreaboo