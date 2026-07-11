Quán Bò 7 món Ánh Hồng là một trong những nhà hàng ẩm thực lâu đời của Sài Gòn, gắn bó với thành phố từ năm 1954. Không bảng hiệu phô trương, không chiến dịch truyền thông rầm rộ, quán ngày nay lặng lẽ nép mình trong một khoảng sân của gia đình tại Gò Vấp, thế nhưng, từ đó đến nay, không mấy ai biết gốc gác của nó. Đằng sau sự tĩnh lặng ấy, suốt hơn bảy thập kỷ, nơi đây vẫn được nhiều thế hệ thực khách tìm đến bởi cách gìn giữ gần như nguyên vẹn tinh thần của món bò 7 món truyền thống, cùng những câu chuyện và thói quen ẩm thực đã được truyền từ đời này qua đời khác.

Một quán ăn lâu đời không chỉ lưu giữ Hương vị, mà còn lưu giữ những cuộc gặp gỡ của cả một thời đại.

Ngược dòng thời gian về những năm 1954 đến 1977, cái tên Bò 7 món Ánh Hồng trở thành một trong những địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình Sài Gòn mỗi dịp sum họp, đãi khách hay gặp gỡ bạn bè.

Ông Tám Giao, đồng chủ nhân nhà hàng Bò 7 món Ánh Hồng (trái) và bà Tư Lái, phụ trách nhóm đầu bếp nhà hàng Ánh Hồng

Khởi thủy của thương hiệu này là một cơ duyên văn hóa vô tiền khoáng hậu: công thức làm bò nhúng, bò nướng được một người phụ nữ gốc Triều Châu cất công học lại từ một ông chủ nhà hàng người Ấn Độ. Bằng sự nhạy bén thiên bẩm, bà đã tiết chế lại những loại gia vị nồng gắt của vùng Nam Á, dung hòa cùng khẩu vị mộc mạc, thanh tao của người Á Đông để cho ra đời một hệ hương vị độc bản.

Thời kỳ hoàng kim ấy, quán tọa lạc ngay trên con đường Nguyễn Minh Chiếu (nay là Nguyễn Trọng Tuyển) nhỏ hẹp ở Phú Nhuận sát bên cổng xe lửa số 8 . Dù không gian không quá tráng lệ, nhưng cảnh tượng mỗi đêm lại khiến người ta choáng ngợp.

Thế nhưng, thời cuộc thăng trầm đã khiến nhà hàng gốc phải khép lại cánh cửa đầy tiếc nuối. Suốt hàng chục năm ròng rã, cái tên Ánh Hồng dường như biến mất khỏi bản đồ ẩm thực thị thành. Nhiều người ngỡ rằng công thức trăm năm đã vĩnh viễn ngủ quên.

Chỉ đến tận gần đây, nhiều người yêu ấm thực mới biết rằng Bò 7 món Ánh Hồng đã trở lại tại chính khu vực Gò Vấp – trên mảnh đất mà nhiều thế hệ trong gia đình vẫn gắn bó và sinh sống. Quán nằm ngay tọa độ giao điểm giữa đường Lê Lợi và Lê Lai, hiện diện bình dị giữa khu phố cũ. Bước vào quán, điều đầu tiên thu hút ánh nhìn là chiếc biển hiệu nguyên bản được ghép từ những con tem phát hành trước năm 1954 – một kỷ vật đã đồng hành cùng quán qua nhiều thập kỷ. Không gian bên trong được bao bọc bởi cây xanh, ánh sáng dịu nhẹ. Từ bộ chén, đũa mang sắc hồng gợi nhắc tên quán đến cách bài trí mộc mạc, mọi chi tiết đều phản ánh mong muốn gìn giữ những dấu ấn đã làm nên bản sắc của Ánh Hồng. Ở đó, những người con của gia đình lại lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa bếp, mang mâm bò 7 món trứ danh quay trở lại.

Điều gia đình gìn giữ suốt nhiều năm không nằm ở danh tiếng hay quy mô, mà là hương vị và cách chế biến được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính sự bền bỉ ấy đã đưa Ánh Hồng trở thành một địa chỉ quen thuộc trong ký ức của nhiều gia đình Sài Gòn. Ngày nay, thực khách đến quán là sự giao thoa của nhiều thế hệ. Có những người hàng xóm quanh khu vực, có những vị khách Việt kiều ngoài 90 tuổi chỉ mong tìm về hương vị từng gắn với một thời tuổi trẻ, cũng có những văn nghệ sĩ và người yêu ẩm thực Sài Gòn vẫn lặng lẽ ghé qua. Mỗi người đến vì một lý do riêng, nhưng đều mang theo một mảnh ký ức của thành phố và để lại thêm một dấu ấn trong hành trình hơn 72 năm của Ánh Hồng.



Mâm bò 7 món của Ánh Hồng luôn được dọn lên theo một trình tự bất di bất dịch, giống như một bản giao hưởng được sắp xếp kỹ lưỡng từng nốt thăng trầm: bò nhúng giấm, chả đùm, bò nướng mỡ chài, bò nướng lá lốt, bò sa tê, bò nướng vỉ và cuối cùng là cháo. Với gia đình, thứ tự ấy không chỉ là thói quen mà còn là cách dẫn dắt vị giác, để thực khách cảm nhận trọn vẹn từng tầng hương vị trước khi khép lại bằng một tô cháo nóng thanh nhẹ.

Bò nhúng giấm

Điểm sáng lạ kỳ nhất trên bàn ăn mà thực khách ngày nay thường hiểu lầm chính là Bò Sa Tê. Nghe tên, ai cũng nhíu mày tưởng tượng ra một dĩa thịt đỏ au, ướp đẫm sa tế cay xé lưỡi. Nhưng không! "Sa tê" ở đây là một danh xưng bắt nguồn từ người gốc Ấn Độ xa xưa. Đó là món thịt bò tươi được thái mỏng, nướng tái và cuộn lại.

Bên cạnh đó, chén chả đùm cũng là một tuyệt tác của sự đan cài nguyên liệu: thịt bò, thịt heo (để giữ độ ẩm không bị khô), bún tàu, đậu phộng.

Bò nướng mỡ chài, lá lốt

Mắm nêm ở đây có vị chua thanh dịu nhẹ rát đặc trưng nhờ thơm tươi xay nhuyễn rồi đem sên kỹ, cùng vị chua thoang thoảng của me vắt, hoàn toàn triệt tiêu đi mùi tanh nồng gắt mũi thường thấy. Mắm nêm không chỉ là nước chấm, nó là một "hệ tư tưởng".

Nếu 6 món bò đầu tiên là một cuộc rượt đuổi của các tầng hương vị đậm đà, thì món thứ 7 - tô cháo bò có vẻ ngoài khác lạ chính là một nốt lặng thanh tao để kết thúc bản giao hưởng. Và đây cũng là nơi Ánh Hồng cất giấu một bí mật dễ thương nhất, độc đáo nhất mà hiếm có nhà hàng bò 7 món nào sở hữu: Cháo nui ngôi sao.

Không phải là thứ cháo gạo đặc sệt thường thấy, nước cháo ở Ánh Hồng trong vắt, mang vị ngọt thanh tao được hầm từ gân bò nhừ tơi. Ngụp lặn trong thứ nước dùng ngọt lịm ấy là những viên thịt bò băm nhỏ mềm tan, tủy xương béo ngậy, và đặc biệt nhất là sự xuất hiện của những hạt nui hình ngôi sao nhỏ xíu, khi thì màu trắng ngà, khi thì ánh lên sắc tím nhạt mộng mơ.

Chính những hạt nui sao bé xíu ấy đã đánh thức cả một vùng trời tuổi thơ của biết bao thế hệ thực khách Sài Gòn xưa. Cảm giác dùng muỗng vớt từng hạt nui mềm trơn tuột, nhai cùng viên bò băm đậm vị trong không gian tĩnh lặng của quán, khiến người ta cứ ngỡ như đang ngồi trong căn bếp của bà ngoại ngày xưa.

Nhưng, nếu chỉ múc cháo ra tô trắng rồi ăn thì bạn mới chỉ trải nghiệm được 50% tinh hoa của Ánh Hồng.

Nghe qua có vẻ kỳ lạ, nhưng ngay khoảnh khắc muỗng cháo nóng hổi hòa vào phần mắm nêm ớt sả và chút nước giấm bò còn sót lại dưới đáy chén, một vụ nổ vị giác thực sự xuất hiện. Vị ngọt thanh của gân bò trong cháo bất ngờ được đẩy lên đỉnh điểm nhờ độ mặn mòi, chua cay tột độ của mắm nêm. Nước cháo quyện cùng chút rau thơm ăn dở, tạo nên một thứ hỗn hợp nồng nàn, sâu thẳm và gây nghiện đến mức không thể dừng muỗng.

Cháo bò

Giữa bối cảnh ngày càng nhiều mô hình Bò 7 món với mức giá và cách tiếp cận đa dạng, Ánh Hồng vẫn lựa chọn nhịp đi riêng. Thực đơn của quán gần như không thay đổi qua nhiều năm, đơn giản xoay quanh 7 món làm nên tên tuổi. Không chạy theo xu hướng hay mở rộng quy mô một cách vội vã, Ánh Hồng ưu tiên gìn giữ chất lượng món ăn và trải nghiệm quen thuộc của thực khách.

Khi được hỏi vì sao lại chọn cách kinh doanh "ẩn mình" đến vậy, cuộc trò chuyện bỗng chùng xuống một nhịp. Đại diện gia đình trầm ngâm:

Sự khắt khe của Ánh Hồng nằm ở khâu nguyên liệu. Dì Kim Anh – là con của chủ Ánh Hồng - người đứng bếp chính hiện tại, sở hữu một đôi tay và chiếc mũi nhạy bén như radar. Thịt bò được lấy từ mối quen hàng chục năm, chỉ nhập đúng số lượng bán đủ trong ngày để đảm bảo độ tươi tuyệt đối.

Áp lực giữ gìn một di sản quá lớn đôi khi khiến thế hệ tiếp nối phải trăn trở. Anh Toàn - người cháu nội đang trực tiếp quản lý quán hiện tại thú nhận, đôi lúc kinh tế cũng là một bài toán khó, nhưng may mắn thay, nguồn nhân lực gia đình luôn kề vai sát cánh. Từ người bưng bê, người đứng bếp, người tính tiền đều là con cháu trong nhà thay ca nhau.

Có lẽ di sản không chỉ nằm trong bảo tàng hay những công trình cổ kính. Đôi khi, di sản hiện diện ngay trong những bữa ăn quen thuộc được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với gia đình Ánh Hồng, điều họ gìn giữ ngoài công thức nấu bò 7 món còn là một phần ký ức đô thị của Sài Gòn, nơi mỗi mâm cơm vẫn kể tiếp câu chuyện của những người đi trước,

Và cũng chính trên mâm bò ấy, người Việt vẫn giữ nguyên cách thưởng thức rất riêng của mình. Nếu ở nhiều nền ẩm thực phương Tây, bữa ăn gắn với dao nĩa và từng phần ăn riêng biệt, thì trên mâm bò 7 món, thực khách lại tự tay cuốn từng chiếc bánh tráng, khéo léo kết hợp thịt, rau, bún, đồ chua rồi chấm vào chén mắm nêm đậm đà. Có lẽ cũng vì vậy mà với người Việt, một cuốn bánh tráng ngon không chỉ nằm ở nguyên liệu, mà còn ở bàn tay của người cuốn. Đó là một nét văn hóa ẩm thực Việt Nam đáng tự hào, để mỗi vị khách quốc tế khi trải nghiệm đều có cơ hội cảm nhận sự tinh tế trong cách người Việt thưởng thức món ăn.

Bò 7 Món Ánh Hồng

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