Mới đây, đoạn clip ghi lại đám cưới của một cặp đôi chú rể người Việt Nam và cô dâu người Đức đang gây sốt trên MXH. Theo đó trong ngày trọng đại của mình, cặp đôi lựa chọn tổ chức theo phong cách truyền thống, thực hiện đầy đủ các lễ nghi trong đám cưới.

Đặc biệt hơn, cô dâu người Đức và cả gia đình đều lựa chọn trang phục áo dài trong ngày này. Diện áo dài đỏ truyền thống, cô dâu khiến nhiều người trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp. Trong nhiều góc quay dù zoom cận gương mặt vẫn không lộ khuyết điểm, ai nhìn cũng mê mẩn. Thậm chí, không ít người còn nhận xét cô dâu sở hữu vibe đúng chuẩn của một hoa hậu.

Bên cạnh đó, chú rể cũng được nhận xét là có visual tương xứng. Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì trai tài gái sắc, không cầu kỳ nhưng vẫn xứng đôi, nổi bật.

Ngoài hai nhân vật chính, hai bên gia đình cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Đặc biệt là 2 bà sui gia, đều sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, rạng rỡ trong ngày cưới các con.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

“Cô dâu xinh quá trời, nét sang như Hoa hậu luôn”.

“Thích đám cưới truyền thống như này ghê, gia đình cô dâu người nước ngoài nhưng rất tôn trọng văn hoá Việt, cảm thấy họ cũng rất thích với các lễ nghi cưới của mình”.

“Đám cưới gì mà cực phẩm vậy trời! Từ cô dâu chú rể đến họ hàng 2 bên gia đình”.

“Mê cô dâu 1 mà nhìn qua tới mẹ cô dâu, mẹ chú rể càng bùng nổ hơn”.

“Đám cưới này ngập tràn visual, cô dâu đẹp thật sự”.

Được biết, cô dâu tên Medine Halili và chú rể Hoàng Thịnh (quê Cần Thơ) đều sinh sống và làm việc tại Đức. Tuy nhiên cả hai đều chọn về Việt Nam để tổ chức đám cưới theo đúng truyền thống, phong tục. Song hiện tại, dù viral trên MXH nhưng cả hai đều khá kín tiếng, không có quá nhiều thông tin được chia sẻ.

Liên hệ với Thư Phan - chuyên viên trang điểm cho cô dâu cho hay: “Ngay từ lúc có mặt, mình đã cảm nhận được sự gần gũi, ấm cúng của đám cưới. Trong suốt buổi lễ, điều mình ấn tượng nhất là niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cả hai bên gia đình.

Cô dâu và chú rể thì mình thấy hai bạn rất tình cảm. Từ cách nói chuyện đến những cử chỉ dành cho nhau đều rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Là người đồng hành từ lúc chuẩn bị đến khi buổi lễ diễn ra, mình thật sự cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng mà hai bạn dành cho nhau. Đó là điều khiến mình nhớ nhất về đám cưới này”.

Nguồn: @Thuphanmakeup