Là con của nghệ sĩ nổi tiếng, Minh Bủm và Bi Béo - 2 con trai lớn của NSND Xuân Bắc - từ lâu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Từng được biết đến qua những chương trình truyền hình và các hình ảnh gia đình đăng tải, cả hai nay đã trưởng thành và sở hữu những nét riêng khiến dân mạng ấn tượng mỗi lần xuất hiện.

Mới đây, Minh Bủm và Bi Béo bất ngờ góp mặt trong đoạn clip cùng một người bạn - Tùng Dương. Trong video, hai anh em hóa thân thành shipper với trang phục giản dị, vừa nhún nhảy vừa bắt trend trên mạng xã hội. Dù chỉ xuất hiện trong vài chục giây ngắn ngủi nhưng diện mạo hiện tại của hai con trai NSND Xuân Bắc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Clip Bi Béo và Minh Bủm mặc áo shipper quay clip TikTok đã có hơn 661 nghìn lượt xem

Phía dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước sự thay đổi của hai anh em. Một số bình luận thu hút chú ý như: "Nhìn Bi lạ ghê", "Bi giờ lớn nhanh thế?", "Minh giống bố Bắc lắm luôn", "Ê! Bi cười duyên nha. Kiểu nhìn cuốn ấy", "Đẹp trai dữ", "Ôi bạn Minh giống chú Xuân Bắc quá đi thôi", "Eo ôi 2 anh shipper kia cười một cái mà tôi như đang nhìn thấy chú Xuân Bắc trong clip", hay hài hước hơn là "Mấy đứa đi làm công ty không? Anh xin cho" .

Trong ba người con của NSND Xuân Bắc, con trai cả Nguyễn Nhật Khánh Minh (hay còn gọi là Minh Bủm) sinh năm 2007. Tên của cậu gắn với dấu mốc đặc biệt khi sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9. Vì vậy, vợ chồng nam nghệ sĩ đã quyết định đặt tên con là Khánh Minh như một cách lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ này.

Minh Bủm được nhận xét có vẻ ngoài giống bố nhất nhà và sở hữu tính cách điềm đạm. Mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, cậu đều nhận được nhiều lời khen vì ngoại hình ngày càng trưởng thành.

NSND Xuân Bắc và Minh Bủm

Minh Bủm

Trong khi đó, Bi Béo - tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên, sinh năm 2009 - lại là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả từ nhỏ. Nhiều người vẫn nhớ Bi Béo là cậu bé mũm mĩm, lém lỉnh từng gây sốt trong chương trình Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? Những màn đối đáp thông minh và loạt phát ngôn hài hước của Bi từng trở thành content được khán giả yêu thích.

Ở tuổi 17, Bi Béo đã thay đổi đáng kể về ngoại hình. Cậu sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt góc cạnh hơn và thậm chí bắt đầu để râu. NSND Xuân Bắc từng tiết lộ bản thân nhiều lần khuyên con cạo râu nhưng đều bị từ chối.

Bi Béo cũng bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật. Cậu bạn từng thực hiện các sản phẩm âm nhạc theo phong cách rap và tham gia biểu diễn trong nhiều hoạt động tại trường học. Dù trưởng thành hơn trước rất nhiều, Bi vẫn giữ được nét hài hước vốn là "thương hiệu" của mình từ nhỏ.

Bi Béo với meme ngày khai giảng trứ danh

Bi Béo bây giờ đã cao lớn, có thể cõng bố Bắc một cách gọn gàng

Bi Béo

Người xuất hiện cùng Minh Bủm và Bi Béo trong đoạn clip đang được chia sẻ cũng là một gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng. Đó là Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2006), em trai ruột của Tùng Sơn - chồng Trang Lou và cũng là chú của hai bé Xoài, Dừa nhà Xoài Fam.

Tùng Dương từng có khoảng 3 năm sinh sống tại Nga. Sau khi trở về Việt Nam, cậu phải dành thời gian học lại tiếng Việt nên vào học muộn hơn một năm so với các bạn đồng trang lứa. Hiện ở tuổi 20, Tùng Dương sở hữu 229 nghìn người theo dõi trên TikTok nhờ ngoại hình điển trai, phong cách trẻ trung và content phù hợp với giới trẻ.

Trên trang cá nhân của Trang Lou và Tùng Sơn, Tùng Dương cũng thường xuyên xuất hiện bên hai cháu Xoài và Dừa. Những khoảnh khắc gần gũi của ba chú cháu nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng.

Tùng Dương cùng với Xoài và Dừa