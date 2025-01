Bỏ 1 đồng xu vào tủ lạnh trước khi về quê ăn Tết: Hành động đơn giản nhưng có thể bảo vệ bạn

Trước khi về quê ăn Tết, bạn hãy đổ đầy nước vào một cái bát hoặc cốc có kích thước phù hợp rồi đặt vào ngăn đá tủ lạnh cho đến khi đóng băng. Sau đó, đặt một đồng xu lên trên bề mặt viên đá.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, bạn hãy kiểm tra lại vị trí của đồng xu xem có thay đổi hay xê dịch so với ban đầu hay không.

Việc quan sát và đánh giá vị trí của đồng xu có thể giúp chúng ta dễ dàng biết được tủ lạnh có bị ngắt điện hay không. Từ đó phán đoán được tình trạng của thực phẩm và loại bỏ những thực phẩm không đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Bỏ 1 đồng xu vào tủ lạnh trước khi về quê ăn Tết và hiệu quả không ngờ. Ảnh minh họa

Đánh giá vị trí của đồng xu

Khi quan sát vị trí của đồng xu, chúng ta có thể áng chừng và biết được khoảng thời gian điện bị cắt điện kéo dài bao lâu.

Nếu đồng xu nằm ở nguyên vị trí cũ hoặc hơi di chuyển 1 chút so với vị trí ban đầu tức là thời gian mất điện không quá dài, chỉ khoảng 30 phút. Lúc này, thực phẩm hầu như không bị ảnh hưởng nhiều vì tủ lạnh vẫn còn giữ được độ lạnh đảm bảo thực phẩm không bị biến chất.

Đồng xu ở nguyên vị trí cũ chứng tỏ tủ lạnh không gặp sự cố cũng như không bị cắt điện, thực phẩm vẫn đảm bảo. Ảnh minh họa

Nếu đồng xu nằm ở vị trí 1/3 chiều cao của bát, nghĩa là tủ lạnh đã mất điện khoảng 2 - 3 tiếng. Lúc này, cần kiểm tra kỹ lưỡng thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm sữa và đồ ăn dễ hỏng, không nên ăn nếu không chắc chắn.

Trong trường hợp đồng xu nằm ở giữa bát thì thời gian mất điện ước chừng đã lên tới 8 tiếng hoặc hơn. Còn nếu đồng xu nằm dưới đáy bát, nghĩa là tủ lạnh đã mất điện ít nhất 12 tiếng. Trong các trường hợp này, tốt nhất nên bỏ hết thực phẩm trong tủ lạnh để đảm bảo an toàn sức khỏe của chính chúng ta và người thân.

Xử lý thực phẩm khi không chắc chắn về chất lượng

Vậy khi không chắc chắn về chất lượng thực phẩm, chúng ta nên làm gì?

Việc tiết kiệm lương thực là cần thiết và đáng quý, nhưng khuyên các bạn đừng vì tiếc rẻ mà ăn những thực phẩm không đảm bảo về chất lượng. Vì sức khỏe là quan trọng nhất. Với những thực phẩm không chắc chắn về chất lượng bạn có thể tận dụng những thực phẩm này làm phân bón cho cây trồng.

Ảnh minh họa

Ví dụ, nếu có sữa tươi, hãy dùng chúng để tưới cây. Các loại sữa tươi (tránh dùng các hương vị như sữa dâu, sữa socola) sẽ phản ứng với các chất trong đất, cung cấp nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cây.

Tương tự, các loại rau củ cũng có thể dùng làm phân bón bằng cách cắt nhỏ rồi chôn xuống đất. Chúng sẽ phân hủy và cung cấp dưỡng chất cực tốt cho cây.

Một số lưu ý sử dụng tủ lạnh khi chủ vắng nhà

Khi bạn vắng nhà nhưng vẫn có nhu cầu sử dụng tủ lạnh, cần lưu ý một số vấn đề về an toàn.

Đầu tiên, phải cắm phích cắm tủ lạnh vào ổ cắm và bảng điện an toàn. Nhiều gia đình mắc sai lầm khi cắm chung tủ lạnh với nhiều thiết bị điện khác trên cùng một ổ cắm. Việc này vượt quá khả năng chịu tải của ổ cắm, dễ gây cháy nổ. Thứ hai, cần kiểm tra đường dây điện thường xuyên. Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, cần xử lý ngay lập tức. Kiểm tra tủ lạnh xem có bị rò rỉ điện hay không và đảm bảo khu vực xung quanh tủ lạnh khô ráo, không có nước đọng. Thứ ba, không nên sử dụng các thiết bị điện cũ, không đảm bảo an toàn. Tiết kiệm là tốt nhưng không nên vì tiếc rẻ mà sử dụng những thiết bị điện quá hạn sử dụng, dễ gây nguy hiểm.

Tủ lạnh là thiết bị gia dụng phổ biến, mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, khi sử dụng tủ lạnh, cần chú ý đến an toàn điện, an toàn thực phẩm. Cuộc sống ngày càng phát triển, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, mọi thứ đều hướng tới sự tiện lợi và thông minh. Tủ lạnh giúp chúng ta bảo quản thực phẩm dễ dàng hơn, do đó vấn đề an toàn thực phẩm càng trở nên quan trọng. Cuối cùng, xin nhắc lại một lần nữa, khi nghi ngờ thực phẩm không đảm bảo tuyệt đối không nên ăn để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.