Binz ra mắt MV mới: Lời xin lỗi trưởng thành sau những tổn thương và bỏ lỡ

Tối 18/6, Binz phát hành MV Hững Hờ trên các nền tảng nhạc số. Đây là sản phẩm được nhiều khán giả chờ đợi sau khi ca khúc cùng tên trong album Gặp Lại nhận được sự đồng cảm nhờ giai điệu da diết cùng nội dung giàu chiêm nghiệm.

Khác với những sản phẩm từng gây tiếng vang bằng sự bùng nổ về hình ảnh hay năng lượng mạnh mẽ, Hững Hờ lại chọn cách tiếp cận lặng lẽ hơn. MV được xây dựng như một lát cắt nội tâm, ghi lại hành trình đi qua những khoảng trống cảm xúc để tìm đến sự thấu hiểu và bao dung.

Binz phát hành MV Hững Hờ và MV nhanh chóng nhận được sự quan tâm

Nếu album Gặp Lại được ví như cuốn nhật ký chứa đựng nhiều suy tư của người nghệ sĩ, thì Hững Hờ là khoảnh khắc Binz đủ can đảm để nhìn lại chính mình trong quá khứ. Không cần những khung hình cầu kỳ hay hiệu ứng dồn dập, nam rapper kể câu chuyện trưởng thành của một người đàn ông khi nhận ra những điều quý giá từng vô tình đánh mất.

MV giống như một thước phim quay chậm, nơi những được - mất của ngày hôm qua hiện lên rõ nét. Tuy nhiên, mục đích không phải để nuối tiếc hay dằn vặt, mà để hiểu hơn về những gì đã xảy ra và chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống.

Không đơn thuần là một bản tình ca buồn, Hững Hờ còn mang dáng dấp của một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người từng bước qua cuộc đời Binz. Ca khúc đánh dấu sự thức tỉnh trong suy nghĩ của người nghệ sĩ khi anh học cách đối diện với thiếu sót của bản thân bằng sự cảm thông thay vì né tránh.

Tiếp nối tinh thần tự sự xuyên suốt dự án Gặp Lại , âm nhạc và hình ảnh trong MV cho thấy một Binz điềm tĩnh hơn, cởi mở hơn. Anh không cố che giấu những tổn thương hay vết nứt cảm xúc sau lớp vỏ hào nhoáng, mà chấp nhận chúng như một phần của hành trình trưởng thành.

Điểm khác biệt lớn nhất của Hững Hờ nằm ở sự thay đổi trong góc nhìn cảm xúc của người viết. Binz cho biết khác với những sáng tác trước đây như SOFAR , ca khúc lần này được kể bằng nhận thức về lỗi lầm và sự cảm thông. Nam rapper xem đây như một lời xin lỗi đầy tự trọng dành cho quá khứ, đồng thời tin rằng sự tha thứ không chỉ giúp người mắc lỗi được giải thoát mà còn xoa dịu nỗi đau của người ở lại.

Chính sự thấu cảm ấy khiến Hững Hờ trở thành một tác phẩm mang màu sắc chữa lành. Trong thế giới cảm xúc mà Binz xây dựng, tha thứ không chỉ là hành động dành cho người khác mà còn là cách để mỗi người tự giải phóng chính mình khỏi những tổn thương cũ.

Sinh năm 1988, Binz (tên thật Lê Nguyễn Trung Đan) là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ thuộc SpaceSpeakers. Từ danh xưng "Thi sĩ của Rap Việt" trong giới underground đến thành công vang dội của Bigcityboi , anh luôn được đánh giá là nghệ sĩ có khả năng làm mới bản thân. Những dấu ấn như Hit Me Up , EP Keep Cầm Ca hay album đầu tay Gặp Lại cho thấy hành trình biến đổi không ngừng của nam rapper trên con đường nghệ thuật.