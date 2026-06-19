Sáng 19/6, Lâm Khánh Chi bất ngờ có bài đăng nhắc đến MC Minh Tuân - người từng đồng hành cùng cô trong chương trình Come Out khiến nhiều khán giả tò mò, hoang mang. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "MC Minh Tuân ơi! Em giờ ra sao. Chị biết em gặp nhiều chuyện. Nhưng không thấy tin tức gì về em cả. Có ai biết Minh Tuân giờ ra sao. Thương em".

Dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng đầy trăn trở của Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bàn luận. Bên dưới phần bình luận, khán giả cũng bày tỏ sự hoang mang bởi đã rất lâu không còn thấy MC Minh Tuân xuất hiện trước công chúng hay cập nhật cuộc sống như trước đây. Trên mạng xã hội, lần gần nhất MC Minh Tuân hoạt động là từ tháng 4/2024. Kể từ đó đến nay, nam MC gần như "ở ẩn", không tham gia các chương trình giải trí hay sự kiện công khai. .

Chính vì sự im ắng kéo dài của MC Minh Tuân nên bài đăng mới nhất của Lâm Khánh Chi càng khiến cư dân mạng chú ý. Nhiều người để lại bình luận cho biết họ cũng không rõ tình trạng hiện tại của nam MC ra sao, đồng thời thắc mắc về sự biến mất bí ẩn này. Hiện phía MC Minh Tuân vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến chia sẻ của Lâm Khánh Chi. Sau vài giờ đăng tải, Lâm Khánh Chi cũng đã xóa bài đăng trên.

Bài đăng gây chú ý của Lâm Khánh Chi vào sáng nay

Cư dân mạng cũng phát hiện MC Minh Tuân đã ở ẩn trên MXH suốt hơn 2 năm qua

MC Minh Tuân tên đầy đủ là Lê Minh Tuân, được nhiều khán giả biết đến khi đảm nhận vai trò dẫn dắt talkshow Come Out - Bước Ra Ánh Sáng. Đây là chương trình chuyên khai thác những câu chuyện về giới tính, tình yêu và hành trình sống thật của cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Nhờ ngoại hình sáng, phong thái gần gũi cùng khả năng dẫn dắt cảm xúc tốt, Minh Tuân nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Anh cũng từng đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ, trong đó có Lâm Khánh Chi, ở các dự án liên quan đến cộng đồng LGBT.

MC Minh Tuân là bạn dẫn của Lâm Khánh Chi ở show Come Out

Trước khi trở thành MC, Minh Tuân từng hoạt động trong lĩnh vực thể hình và gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, vóc dáng săn chắc. Nam MC sở hữu lượng người theo dõi khá đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh công việc dẫn chương trình, MC Minh Tuân cũng không ít lần trở thành tâm điểm bàn tán vì những lùm xùm liên quan đến đời tư. Trong quá khứ, anh từng vướng ồn ào tình cảm khi bị người tự nhận là bạn trai cũ lên tiếng tố cáo trên mạng xã hội. Sau đó, Minh Tuân tiếp tục gây chú ý khi liên quan đến vụ việc hình ảnh riêng tư bị phát tán.

Sau những biến cố này, nam MC dần hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Tần suất hoạt động trên mạng xã hội cũng thưa dần trước khi gần như biến mất hoàn toàn trong hơn một năm qua.

Lần gần nhất MC Minh Tuân cập nhật MXH là vào tháng 4/2024

Ảnh: FBNV