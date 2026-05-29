Trấn Thành viết status khen Binz nhưng lại làm cư dân mạng dậy sóng

Chỉ từ một status khen album mới của Binz, Trấn Thành lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhưng lần này, điều khiến dân mạng tranh cãi không nằm ở âm nhạc hay sản phẩm được nhắc tới, mà là cách nam MC dùng tiếng Việt quá nhiều tầng nghĩa, đầy cảm xúc và bị nhận xét là "màu mè đến mức khó hiểu". Cụ thể, Trấn Thành viết: “Một kho ‘di sản xúc cảm’ đương thời chân thật nhất được viết ra bởi tinh chất của trăn trở, xước trầy, tự vấn, giác ngộ và vượt ngưỡng từ một người nghệ sỹ thực thụ! Anh ta trở mình chuyển hoá đột biến để tan vào 1 kỷ nguyên vận hành mới của thế giới nội tại nơi mọi cảm xúc đều trung thành và những lý do còn hồ nghi trước đó đều được hoá giải…”

Status ủng hộ Binz nhưng điều được nhắc đến nhiều là cách sử dụng tiếng Việt của Trấn Thành.

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, đoạn caption nhanh chóng viral khắp Facebook lẫn Threads. Hàng loạt người dùng mạng xã hội bày tỏ sự “đứng hình” trước cách hành văn của Trấn Thành. Nhiều người cho rằng đọc status thấy rất "triết lý”, nhưng đọc xong vẫn không hiểu cụ thể nam MC đang muốn nói điều gì. Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận hài hước: Xem xong cái status này chắc tôi phải học lại tiếng Việt quá, đây là IELTS của tiếng Việt hả anh?, đọc thấy hay nhưng không hiểu gì hết, nghe tưởng đang khen Sơn Tùng M-TP bấm xem thêm mới thấy Binz, cho con lạy chú một cái vì độ ảo diệu của tiếng Việt...

Đặc biệt, một bình luận “dịch caption tiếng Việt của Trấn Thành sang tiếng Việt IELTS 5.0” còn nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người này diễn đạt lại: “Một album rất thật về cảm xúc, nghe được cả những trăn trở, tổn thương, sự tự vấn và trưởng thành của Binz trong từng câu chữ. Có cảm giác đây không chỉ là một album, mà là một giai đoạn chuyển hoá của một người nghệ sĩ sau rất nhiều va chạm nội tâm.” Nhiều người cho rằng sau khi được “phiên dịch” theo hướng đơn giản hơn, họ mới thực sự hiểu điều Trấn Thành muốn truyền tải.

Nhiều khán giả đọc dòng trạng thái của Trấn Thành biết là đang khen nhưng vẫn không hiểu.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên nam MC vướng tranh cãi vì cách dùng từ và phát ngôn trên mạng xã hội. Trước đó, Trấn Thành từng gây xôn xao với chia sẻ: “Bộ phim của tôi càng thành công thì chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý càng lớn”. Phát ngôn này thời điểm đó đã tạo ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ vì bị cho là động chạm đến khán giả Việt. Sau đó, Trấn Thành phải livestream giải thích rằng câu nói đã bị cắt ghép khỏi ngữ cảnh ban đầu. Nam MC khẳng định anh không hề có ý chê bai hay xúc phạm người Việt, mà điều anh muốn nói là nhiều người đang có áp lực tâm lý, cảm xúc bị dồn nén và cần được giải tỏa thông qua sự đồng cảm với phim ảnh. “Tôi không nói câu đó. Nếu nói như vậy chẳng khác gì tôi đang bảo người Việt có vấn đề”, Trấn Thành từng bức xúc chia sẻ. Theo anh, sự thành công của phim đến từ việc khán giả nhìn thấy chính mình trong những mâu thuẫn gia đình, khoảng cách thế hệ và cảm xúc chưa thể giải bày với người thân.

Trước đó nữa, Trấn Thành cũng nhiều lần gây tranh luận với những status dài đặc trưng về nghề nghiệp, tình yêu, gia đình hay áp lực dư luận. Nam MC thường sử dụng dày đặc các cụm từ cảm thán, khiến nhiều người nhận xét văn phong của anh ngày càng thiên về độc thoại nội tâm và cảm xúc cực đại. Điều thú vị là trong thời đại mạng xã hội chuộng sự ngắn gọn, trực diện và dễ hiểu, kiểu viết quá nhiều lớp nghĩa như Trấn Thành lại càng dễ tạo nên hai luồng phản ứng trái ngược. Có người thấy sâu sắc, nhưng cũng có người cảm thấy “càng nhiều chữ càng khó hiểu”.

Dù khó hiểu, Trấn Thành đã tạo ra một “thương hiệu phát ngôn” rất riêng trong showbiz Việt. Gần như mỗi lần nam MC đăng status hay chia sẻ quan điểm cá nhân, mạng xã hội đều lập tức có thêm một chủ đề để tranh luận, giải mã và chế meme. Và lần này cũng không ngoại lệ. Trong khi Trấn Thành muốn dành spotlight cho album mới của Binz, thì cuối cùng spotlight lại tiếp tục thuộc về… cách Trấn Thành dùng tiếng Việt.