Binz khoe ảnh bên Châu Bùi, gói tình cảm bằng 3 chữ

Châu Bùi và Binz là cặp đôi đẹp, được nhiều khán giả yêu mến trong showbiz Việt hiện nay. Mỗi lần xuất hiện cùng với nhau, cả hai lại khiến người hâm mộ xôn xao và thích thú. Vào tối 25/2, nam rapper đình đám đã đăng tải hình ảnh bên người đẹp sinh năm 1997. Bức hình được chụp khi cặp đôi đi du lịch cùng với nhau.

Dù Châu Bùi không để lộ rõ toàn bộ gương mặt nhưng người hâm mộ cũng có thể đoán ra ngay đó chính là cô. Liên tục đăng tải hình ảnh bên cạnh nhau, bày tỏ tình cảm với đối phương suốt thời gian vừa qua nhưng cả hai vẫn quyết không để lộ mặt. Bên cạnh đó, người hâm mộ đổ dồn sự quan tâm vào câu nói mà Binz gửi gắm tới Châu Bùi: "I’m Prada You". Khán giả cho rằng ẩn ý của nam rapper chính là: "I’m proud of you" (Anh tự hào về em).

Binz hạnh phúc chia sẻ hình ảnh bên bạn gái Châu Bùi

Châu Bùi và Binz bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò vào năm 2020. Người hâm mộ thường xuyên bắt gặp khoảnh khắc cả hai tương tác qua lại. Tuy nhiên, Binz và Châu Bùi chưa từng lên tiếng chính thức xác nhận chuyện tình cảm với nửa kia. Sau thời gian dài để lộ hàng loạt bằng chứng hẹn hò, vào tháng 11/2022, Binz đã công khai tình cảm với Châu Bùi trong show của SpaceSpeakers. Từ đó tới nay, cặp đôi liên tục chia sẻ những hình ảnh tình cảm bên cạnh nhau.

Binz từng chia sẻ anh chưa bao giờ có ý định giấu giếm hay công khai chuyện tình cảm của bản thân. "Tôi không quan tâm đến những điều đang diễn ra trên mạng. Điều gì khiến mình cảm thấy hạnh phúc thật sự thì không cần sự tán thành hay phản đối của bất cứ ai", Binz cho biết.