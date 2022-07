Bình An nói về cảnh hôn dở khóc dở cười với Quỳnh Kool trong phim thế sóng Thương ngày nắng về

Hôm qua (26/7), bộ phim Gara hạnh phúc đã có buổi họp báo tại Hà Nội. Gara hạnh phúc sẽ thế sóng Thương ngày nắng về trên VTV3 từ ngày 8/8 tới.

Bình An chia sẻ hài hước về cảnh hôn với Quỳnh Kool trong Gara hạnh phúc

Gara hạnh phúc do Quỳnh Kool đóng chính. Cô vào vai Sơn Ca - một cô gái có cuộc sống nghèo khó nhưng luôn lạc quan. Trong phim, Bình An và Quỳnh Kool là cặp đôi ở nửa đầu, nhưng được biết, sau đó sẽ có sóng gió ập đến với họ khi Sơn Ca phát hiện người yêu giấu mình một bí mật động trời.

Khi được hỏi về những cảnh quay đáng nhớ như cảnh hôn, hay cảnh bị Quỳnh Kool tát trong phim, diễn viên Bình An đã có những chia sẻ hài hước. Anh nói rằng mình đóng phim đã nhiều năm và từng diễn nhiều cảnh hôn nhưng chưa gặp diễn viên nào chiều đóng cảnh hôn mà trưa lại ăn... bún đậu mắm tôm như Quỳnh Kool. Bạn trai Á hậu Phương Nga còn tiết lộ cảnh hôn của anh và Quỳnh kéo dài tới 2 tiếng và là một kỷ niệm đáng nhớ.

Bình An chia sẻ: "Em chưa gặp diễn viên nào chiều hôn mà trưa ăn bún đậu mắm tôm như Quỳnh Kool!"

Bên cạnh cảnh hôn còn là cảnh Bình An bị Quỳnh Kool tát. Nam diễn viên kể lại rằng anh đã quay cảnh này nhiều tới mức hàm bị... tê liệt. Còn Quỳnh Kool thì chia sẻ vì quá nhập vai, cô đã tát Bình An mạnh đến nỗi khiến bạn diễn bị đau thật sự. Thậm chí ở một cảnh bị tát, Quỳnh Kool "ra tay" quá mạnh khiến Bình An quên luôn thoại và thốt lên: "Em bị điên à?".

Quỳnh Kool thú nhận từng nghĩ tạo hình của mình trong phim rất xấu

Quỳnh Kool xuất hiện xinh đẹp trong họp báo.

Thủ vai nữ chính Sơn Ca, Quỳnh Kool gây bất ngờ bởi tạo hình khác hẳn những vai diễn trước đây của cô. Nữ diễn viên chia sẻ trong họp báo về hình ảnh cô gái cá tính, thậm chí có phần "đàn ông" này: "Thú thật khi nhận vai Sơn Ca, em chỉ có một ngày để chuẩn bị cho nhân vật. Trước đó em đã lên casting mấy lần cho vai diễn. Lần đầu em đã bị từ chối, nhưng có thứ gì đó trong linh cảm mách bảo em rằng mọi người sẽ gọi lại cho mình lần 2. Và đúng là 1, 2 tuần sau thì ê kíp có gọi lại và nói em lên casting 1 lần nữa".

Tạo hình của Quỳnh Kool trong phim.

Nói về tạo hình "đàn ông" của Sơn Ca trong phim, Quỳnh Kool chia sẻ: "Khi đến set quay em mới biết tạo hình của mình như thế. Lúc đó em còn nghĩ là ôi sao xấu thế! Thật sự em vẫn chưa quen với hình tượng này và đây là một thử thách vô cùng khó. Em cảm ơn ê kíp đã trao cho em vai diễn lần này, cảm ơn anh đạo diễn Bùi Quốc Việt đã luôn nhắc nhở em rằng: "Quỳnh, điệu quá điệu quá!" khiến em phải sửa đổi lại ngay một tông giọng đàn ông hơn...".

Bảo Anh đóng nam chính Gara hạnh phúc: Không ngờ làm "người thường" lại khó đến vậy!

Ngoài Bình An và Quỳnh Kool, Gara hạnh phúc còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như Bảo Anh, Duy Hưng, Ngọc Huyền...

Đáng chú ý, diễn viên Bảo Anh được cho sẽ vào vai người nên duyên với Sơn Ca sau này. Trong phim, anh vào vai Khải - người từng có quá khứ dính án tù nên luôn trầm lặng, khó gần, chỉ dịu dàng duy nhất với cô em gái tên Vân. Khải là ông chủ gara mà Sơn Ca xin vào làm việc.

Diễn viên Bảo Anh trong họp báo.

Chia sẻ về vai diễn trong họp báo, Bảo Anh gây cười khi nói rằng, đây là vai diễn đầu tiên mà anh được đóng... người bình thường chứ không phải công an. Và nam diễn viên không ngờ làm "người thường" lại khó đến như vậy. Vào vai một người đàn ông trầm lặng, kiệm lời, Bảo Anh dí dỏm nói rằng nhiều khi anh muốn... trầm cảm. Chẳng những vậy, anh còn phải diễn cạnh Duy Hưng - một nhân vật hài hước, nói nhiều trong phim, nên thực sự là một thử thách khi anh luôn phải giữ bộ mặt nghiêm nghị, "không cảm xúc", phải nín cười trước mọi hành động, lời thoại của Duy Hưng trong phim.

Gara hạnh phúc kể về cuộc đời nhiều sóng gió của Sơn Ca và những người bạn xung quanh cô. Bố cờ bạc bê tha, mẹ bỏ đi từ nhỏ, Sơn Ca sống cùng ông nội và coi ông là người thân duy nhất trên đời. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng Sơn Ca vẫn lạc quan, yêu đời. Để tiện chăm sóc ông đang bệnh, Sơn Ca tìm đến gara ô tô ở gần nhà để xin việc.

Tại đây cô gặp những kẻ khó nhằn: Khải, anh chủ gara khó tính kiệm lời, Vân - em gái Khải, cô gái luôn nhút nhát sợ hãi, Trung - anh chàng quản lý gara keo kiệt... Từ những ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, nhưng với bản tính không biết sợ, Sơn Ca vẫn "sán vào", bám chặt lấy họ. Để rồi cuối cùng, tất cả lại trở thành những người bạn thân thiết, thành một phần quan trọng của cuộc đời nhau khi cùng nhau đi qua bao nhiêu sóng gió.

Diễn viên Diễm Hương.

Diễn viên Ngọc Huyền.

Đoàn làm phim Gara hạnh phúc.

Gara hạnh phúc thế sóng Thương ngày nắng về, sẽ chính thức ra mắt khán giả trên kênh VTV3 lúc 21h40 các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần, bắt đầu từ 8/8/2022.

