Không khí tại sân vận động Mỹ Đình đang nóng dần lên trước giờ concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS chính thức sáng đèn. Chiều 24/10, đông đảo người hâm mộ đã đổ về sân vận động, lên đồ chỉn chu, khoe visual nổi bật và háo hức check-in trước thềm đêm nhạc được mong chờ. Từ trai xinh đến gái đẹp, cộng đồng V.I.P đang khiến khu vực Mỹ Đình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

BIGBANG: Concert Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có

Trong phần giao lưu, các thành viên BIGBANG liên tục bày tỏ sự bất ngờ trước nguồn năng lượng cuồng nhiệt của V.I.P Việt Nam. Nhóm dành nhiều lời khen cho khán giả, đồng thời mô tả trải nghiệm trở lại Việt Nam là một cảm giác tuyệt vời. Những chia sẻ đầy hào hứng của các thành viên cho thấy ấn tượng đặc biệt trước bầu không khí tại Mỹ Đình, nơi hàng chục nghìn người hâm mộ liên tục hò reo và fanchant không ngừng.

Đặc biệt, Daesung dành lời khen cho V.I.P Việt Nam: "Tôi nghĩ các bạn là những người tuyệt vời nhất thế giới!". Chưa dừng lại ở đó, thành viên BIGBANG còn khẳng định: "Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, từ trước đến nay!". Những chia sẻ đầy cảm xúc cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn V.I.P đã khiến khoảnh khắc giao lưu trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm concert.

BIGBANG: Concert Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có

Đặc biệt, khi trưởng nhóm đang phát biểu, hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hô vang "Anh long" tạo nên khoảnh khắc khiến sân vận động bùng nổ. Trước tiếng gọi không ngớt từ người hâm mộ, nam nghệ sĩ còn hài hước đề nghị fan viết những điều muốn nói ra giấy, thay vì chỉ liên tục hô vang. Màn tương tác gần gũi này càng cho thấy sự kết nối giữa BIGBANG và V.I.P Việt sau nhiều năm chờ đợi.

Fanchant "anh Long" siêu lớn của V-VIP

Các thành viên BIGBANG vô cùng phấn khích trước sự nồng nhiệt của fan Việt:

Không khí tại Mỹ Đình sau đó tiếp tục ngập tràn sự sôi động với BiiiG và Home Sweet Home. Đặc biệt, khi giai điệu Home Sweet Home vang lên, màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội, tạo nên khung cảnh mãn nhãn giữa hàng chục nghìn V.I.P. Âm nhạc hòa cùng những chùm pháo hoa lung linh khiến khoảnh khắc này càng thêm đáng nhớ, khép lại phần trình diễn trong sự phấn khích và xúc động của người hâm mộ.

Pháo hoa ngợp trời trong Home Sweet Home

Ba thành viên BIGBANG vẫn năng lượng và nhiệt huyết :

Ở những phút cuối Chapter 3, trong lúc chờ BIGBANG quay trở lại sân khấu, một màn hát karaoke ngẫu hứng ngay tại Mỹ Đình đã diễn ra, với nhân vật chính là hàng chục nghìn V.I.P Việt Nam. Siêu hit Haru Haru một lần nữa vang lên, nhưng lần này không có BIGBANG trên sân khấu. Thay vào đó, hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát chay, thuộc lòng từng câu, từng chữ, tạo nên âm thanh vang dội khắp sân vận động.

V.I.P Việt hát chay Haru Haru

Và một lần nữa, V.I.P Việt Nam chứng minh vì sao mình nhận được những lời khen ngợi hết lời từ BIGBANG.Dù không cùng ngôn ngữ, giai điệu và ca từ của Haru Haru vẫn được V.I.P Việt Nam ghi nhớ suốt nhiều năm, trở thành một phần ký ức thanh xuân khó phai nhòa. Màn hát karaoke ngẫu hứng ấy không chỉ khuấy động bầu không khí chờ đợi, mà còn là cách người hâm mộ thể hiện tình yêu dành cho BIGBANG qua những điều giản dị nhất: thuộc lòng từng ca khúc, cùng nhau cất tiếng hát và lưu giữ những giai điệu đã gắn bó với mình suốt bao năm tháng.

Sau hàng loạt tiết mục sôi động, đêm diễn Day 1 của BIGBANG tại Hà Nội khép lại với phần encore với My Heaven, Sunset Glow, Last Farewell, Feeling và Still Life mang đến không khí gần gũi hơn giữa BIGBANG và người hâm mộ. Những tiếng gọi tên, tiếng hò reo cùng sự hưởng ứng từ khán đài khiến phần cuối đêm diễn vẫn giữ được sức nóng trước khi BIGBANG khép lại đêm nhạc bằng Still Life.

Sunset Glow trong phần encore của Day 1

Ca khúc mang màu sắc chiêm nghiệm về thời gian, sự trưởng thành và những đổi thay, từng được BIGBANG phát hành nhân dịp kỷ niệm 16 năm hoạt động của nhóm. Sau 4 năm, Still Life tiếp tục vang lên trong concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG, gợi nhắc hành trình dài mà các thành viên cùng người hâm mộ đã đi qua. Đáng chú ý, phần rap của T.O.P vẫn được giữ nguyên trong ca khúc, khiến màn trình diễn càng thêm ý nghĩa với những V.I.P đã dõi theo nhóm suốt nhiều năm.

Still life khép lại đêm concert mà hàng triệu V.I.P Việt chờ đợi suốt 20 năm qua

Đây cũng là khoảng thời gian khán giả mong chờ những màn giao lưu trực tiếp với G-Dragon, Taeyang và Daesung sau hàng loạt tiết mục sôi động. Khép lại đêm diễn, BIGBANG mang đến Still Life, ca khúc từng được phát hành nhân dịp kỷ niệm 16 năm hoạt động của nhóm. Sau 4 năm, bài hát một lần nữa vang lên trong concert kỷ niệm 20 năm, gợi nhắc những đổi thay, trưởng thành và cả hành trình dài mà các thành viên cùng người hâm mộ đã đi qua. Phần rap của T.O.P vẫn được giữ nguyên trong ca khúc, như một mảnh ghép không thể thiếu của BIGBANG, khiến khoảnh khắc cuối đêm nhạc càng thêm nhiều ý nghĩa.

BIGBANG quỳ, cúi đầu cảm ơn fan Việt sau khi kết thúc day 1

Khép lại Day 1, cả ba thành viên BIGBANG quỳ gối, cúi đầu cảm ơn khán giả trước khi rời sân khấu. Hành động giản dị nhưng đầy trân trọng như lời đáp lại tình cảm cuồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho nhóm suốt đêm diễn. Sau nhiều năm chờ đợi, cuộc hội ngộ tại Mỹ Đình không chỉ là concert kỷ niệm 20 năm hoạt động, mà còn trở thành khoảnh khắc nghệ sĩ và người hâm mộ cảm nhận rõ tình cảm dành cho nhau.

Xuyên suốt concert, BIGBANG đưa V.I.P Việt Nam trở về với những bản hit đã gắn liền với thanh xuân, từ Fantastic Baby, Haru Haru, Lies đến Bad Boy. Với nhiều người, đây không đơn thuần là những ca khúc quen thuộc mà còn là ký ức về một thời tuổi trẻ, về những năm tháng dõi theo thần tượng và chờ đợi ngày được gặp họ trên sân khấu quê nhà. Sau 20 năm, khi những giai điệu ấy lại vang lên giữa Mỹ Đình, hàng chục nghìn khán giả cùng hát, cùng fanchant, biến tình yêu dành cho BIGBANG thành âm thanh có thể cảm nhận rõ ràng.

Tình cảm ấy cũng được các thành viên đón nhận bằng sự trân trọng. Daesung không giấu được sự phấn khích, gọi V.I.P Việt Nam là những người tuyệt vời nhất thế giới và chia sẻ rằng đây sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Sau nhiều năm chờ đợi, cuộc hội ngộ tại Mỹ Đình vì thế không chỉ là một concert kỷ niệm 20 năm hoạt động, mà còn là khoảnh khắc nghệ sĩ và người hâm mộ nhìn thấy tình cảm của mình được đáp lại. Khi Still Life khép lại đêm diễn, điều còn đọng lại không chỉ là những màn trình diễn hoành tráng, mà còn là ký ức về một cuộc gặp gỡ mà V.I.P Việt Nam đã mong chờ suốt nhiều năm.

Bang Bang Bang đã vang lên lên tại Mỹ Đình

Sau những sân khấu solo của Daesung, Taeyang và G-Dragon, BIGBANG tái hợp trên sân khấu với loạt ca khúc Stupid Liar, Bang Bang Bang, Sober, We Like 2 Party, BiiiG và Home Sweet Home. Sự trở lại của cả ba thành viên trên cùng một sân khấu tiếp tục đẩy bầu không khí đêm diễn lên cao trào. Những giai điệu sôi động, phần trình diễn giàu năng lượng cùng phong thái đặc trưng của BIGBANG khiến hàng chục nghìn V.I.P liên tục hò reo, nhún nhảy theo từng tiết mục.

BANG BANG BANG đã vang lên tại Mỹ Đình

Đặc biệt, Bang Bang Bang trở thành một trong những điểm bùng nổ của đêm diễn. Ngay khi giai điệu quen thuộc vang lên, hàng chục nghìn khán giả lập tức hưởng ứng, đồng loạt hò reo và hòa giọng theo từng nhịp nhạc. Bản hit đình đám từng làm nên tên tuổi BIGBANG một lần nữa khuấy động không khí tại Mỹ Đình, khiến khán đài như rung lên trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.

Không khí càng nóng hơn với màn fanchant Bang Bang Bang của cộng đồng V.I.P Việt. Tiếng hô đồng thanh vang dội khắp các khán đài, hòa cùng âm nhạc và phần trình diễn của các thành viên, tạo nên khung cảnh hàng chục nghìn người cùng cháy hết mình trong một ca khúc đã quá quen thuộc. Không nơi nào nóng hơn Mỹ Đình lúc này, khi những người hâm mộ đã chờ đợi nhiều năm cuối cùng cũng được trực tiếp fanchant cùng BIGBANG ngay trên sân khấu Việt Nam. Tiếp nối Bang Bang Bang, BIGBANG duy trì nguồn năng lượng với Sober và We Like 2 Party.

Không khí quá sôi động khi hàng loạt bản hit liên tục vang lên:

Set solo đốt cháy Mỹ Đình của Daesung - Taeyang - G-Dragon

Mở đầu phần trình diễn solo của các thành viên BIGBANG là Daesung với Universe, Hando Chogua (Look At Me, Gwisun) và Wings. Em út của nhóm nhanh chóng giữ nhiệt cho sân khấu bằng nguồn năng lượng dồi dào, phong cách biểu diễn vui nhộn cùng khả năng tương tác duyên dáng với khán giả. Daesung tiếp tục phát huy hình ảnh nghệ sĩ giàu năng lượng, liên tục khuấy động bầu không khí bằng những biểu cảm hài hước và lối trình diễn tự nhiên. Sự xuất hiện của nam ca sĩ mang đến màu sắc giải trí riêng, khiến V.I.P vừa phấn khích vừa thích thú giữa loạt sân khấu được đầu tư hoành tráng.

Daeseung với bản nhạc trot -Look At Me, Gwisun

Đặc biệt, Look At Me, Gwisun trở thành điểm nhấn thú vị trong phần solo của Daesung. Ca khúc mang đậm màu sắc trot, dòng nhạc đại chúng đặc trưng của Hàn Quốc có thể liên tưởng đến bolero tại Việt Nam ở khía cạnh gần gũi, dễ hát theo và giàu tính giải trí. Với giai điệu vui nhộn cùng cách thể hiện đầy hài hước, Daesung khiến sân khấu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Set solo đầy năng lượng của Daesung:

Tiếp nối phần trình diễn của Daesung, Taeyang mang đến màu sắc hoàn toàn khác với Bad, Live Fast Die Slow và Ringa Linga. Nam ca sĩ duy trì nguồn năng lượng mạnh mẽ xuyên suốt phần solo, kết hợp giọng hát nội lực cùng những động tác vũ đạo dứt khoát. Từng tiết mục mang một sắc thái riêng, từ phong cách quyến rũ trong Bad đến màn trình diễn giàu sức bật ở Ringa Linga. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng phong thái biểu diễn đặc trưng, Taeyang nhanh chóng khuấy động bầu không khí tại Mỹ Đình.

Taeyang "bá khí" ngập tràn trong tiết mục solo

Đặc biệt, tạo hình của Taeyang trở thành điểm nhấn khi nam ca sĩ diện áo lông, khoe cơ bụng săn chắc và thực hiện những động tác nhào lộn đầy ấn tượng. Sự kết hợp giữa hình thể, vũ đạo và khả năng trình diễn trực tiếp khiến sân khấu thêm phần mãn nhãn, liên tục nhận được tiếng hò reo từ hàng chục nghìn V.I.P. Không cần những màn tương tác cầu kỳ, Taeyang vẫn đủ sức giữ nhiệt cho đám đông bằng nguồn năng lượng dồi dào và phong cách biểu diễn cuốn hút.

Taeyang khiến hàng chục nghìn fan girl hú hét vì quá cháy

Sau phần trình diễn của Daesung và Taeyang, G-Dragon tiếp tục mang đến màu sắc riêng với loạt tiết mục solo gồm Power phiên bản Coachella, Crooked và Crayon. Nam rapper duy trì sức hút bằng phong cách trình diễn phóng khoáng, thần thái tự tin cùng khả năng làm chủ sân khấu đặc trưng. Mỗi ca khúc lại mang đến một màu sắc khác nhau, từ hình ảnh mạnh mẽ, nổi loạn trong Power đến sự cuồng nhiệt, giàu năng lượng của Crooked và Crayon. Những giai điệu quen thuộc kết hợp cùng phong thái biểu diễn đặc trưng khiến khán giả liên tục hò reo, hưởng ứng theo từng tiết mục.

G-Dragon nhiệt tình giao lưu với fan trong tiết mục solo

G- Dragon cực ngầu trong set solo:

Lies - Haru Haru bản bằng xương bằng thịt vang lên quá cảm xúc tại Mỹ Đình

Sau những phút giây cuồng nhiệt, BIGBANG chuyển sang màu sắc nhẹ nhàng với Blue và If You. Hai bản ballad giàu cảm xúc đưa Mỹ Đình vào một khoảng lặng hiếm hoi giữa đêm nhạc sôi động. Thay vì những tiếng hò reo dồn dập, khán giả cùng lắng nghe, hòa giọng theo những giai điệu quen thuộc đã gắn bó với thanh xuân của nhiều thế hệ V.I.P.

Thánh ca Blue đã vang lên

Sau nhiều năm chờ đợi, được trực tiếp nghe BIGBANG trình diễn những ca khúc này trên sân khấu Việt Nam càng khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt. Không khí tiếp tục chuyển sang sắc thái trầm lắng với Loser, trước khi BIGBANG trở lại với màu sắc tinh nghịch, phóng khoáng trong Bae Bae.

Không khí Mỹ Đình sôi động với Bae Bae

Hàng chục nghìn người cùng hoà giọng với Lies

Sau đó, Haru Haru và Lies lại khơi dậy bầu không khí cuồng nhiệt với những bản hit gắn liền với thời kỳ hoàng kim của BIGBANG. Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, hàng chục nghìn V.I.P lập tức hòa giọng, hát theo từng câu gần như thuộc lòng sau nhiều năm nghe đi nghe lại.

Haru Haru vô cùng cảm xúc tại Mỹ Đình

Đặc biệt, màn fanchant trong Haru Haru càng khiến Mỹ Đình thêm náo nhiệt, khi tiếng hát của khán giả vang lên đồng loạt, hòa cùng phần trình diễn của các thành viên. Những ca khúc từng gắn bó với thanh xuân của người hâm mộ giờ đây được hát vang ngay trước mắt BIGBANG, tạo nên khoảnh khắc hội ngộ đầy cảm xúc. Khép lại set diễn đầu tiên là Bad Boy, tiếp tục giữ chân khán giả trong bầu không khí sôi động trước khi BIGBANG bước vào những sân khấu solo được mong chờ.

Concert BIGBANG Hà Nội chính thức sáng đèn

Đêm diễn đầu tiên của concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > tại Hà Nội chính thức bắt đầu, mở ra khoảnh khắc được hàng triệu V.I.P mong chờ suốt nhiều năm qua. Trước khi siêu hit Fantastic Baby vang lên, Taeyang khuấy động bầu không khí bằng câu hỏi "Hanoi, are you ready?", lập tức nhận lại tiếng hò reo cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả.

Ngay sau đó, những giai điệu quen thuộc của Fantastic Baby vang lên, khiến Mỹ Đình vỡ òa trong phấn khích. Sự trở lại của BIGBANG trên sân khấu Việt Nam càng trở nên đặc biệt khi đây là concert kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm, đánh dấu cuộc hội ngộ được người hâm mộ chờ đợi từ lâu.

Mở màn với tiếng gọi "Hà Nội Are you ready"?" của Tayeng

G-Dragon gây chú ý với thần thái tự tin cùng phong cách trình diễn đầy cuốn hút, trong khi Taeyang khoe giọng hát nội lực, kết hợp những bước nhảy mạnh mẽ. Daesung cũng liên tục khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng nhiệt huyết, khiến khán giả không thể ngồi yên trước màn trình diễn. Ba thành viên cùng tái hiện sức hút đặc trưng của BIGBANG, đưa người hâm mộ trở lại với những giai điệu từng làm nên thời kỳ hoàng kim của nhóm.

Fan chant Fantastic Baby cực lớn

Sau Fantastic Baby, BIGBANG tiếp tục giữ nhiệt cho sân khấu Mỹ Đình với Hands Up và Tonight. Những giai điệu sôi động cùng nhịp beat dồn dập khiến hàng chục nghìn V.I.P tiếp tục hò reo, nhún nhảy theo từng tiết tấu. Các thành viên duy trì nguồn năng lượng mạnh mẽ, kết hợp cùng vũ đạo của dàn dancer, liên tục đẩy không khí đêm nhạc lên cao trào.

G-Dragon cuối cùng cũng đập đàn tại Việt Nam

Khoảnh khắc rất nhiều V.I.P chờ đợi

Đặc biệt, Tonight gây chú ý với khoảnh khắc G-Dragon đập đàn guitar đầy nổi loạn, hình ảnh iconic gắn liền với tiết mục. Màn trình diễn thương hiệu này càng có ý nghĩa với V.I.P Việt khi trong lần BIGBANG đến Việt Nam năm 2012, G-Dragon không thực hiện động tác đập đàn khi biểu diễn ca khúc.

Bởi vậy, việc nam rapper tái hiện khoảnh khắc này trên sân khấu Mỹ Đình sau nhiều năm khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, khi cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến một trong những dấu ấn biểu diễn đáng nhớ của G-Dragon.

BIGBANG mở màn cực cháy:

18h: Biển người đang đổ về Mỹ Đình, sân khấu bạc tỷ lộ diện

Khoảng 18h, không khí tại sân vận động Mỹ Đình đã nóng hơn bao giờ hết khi hàng chục nghìn V.I.P đổ về khu vực tổ chức concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >. Từng dòng người nối nhau di chuyển vào sân, khu vực cổng vào liên tục đón lượng lớn khán giả trong trang phục, phụ kiện mang dấu ấn BIGBANG.

Khoảng 18h, cả biển người đang đổ về Mỹ Đình

Nhiều người cầm sẵn lightstick, tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc trước giờ diễn và gặp gỡ những người bạn cùng chung tình yêu dành cho nhóm nhạc huyền thoại. Càng gần giờ diễn, tiếng hò reo và sự háo hức của người hâm mộ càng rõ nét, báo hiệu một đêm nhạc bùng nổ đang chờ đợi phía trước. Dòng người liên tục di chuyển vào sân, tranh thủ ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị lightstick, sẵn sàng cho khoảnh khắc được mong chờ suốt nhiều năm qua.