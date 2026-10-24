Cận cảnh visual 3 "ông chú" BIGBANG đại náo Mỹ Đình: Cực ngầu, cực bảnh nhưng chung 1 điểm khó đỡ!

Vào ngày 24/10, BIGBANG đã chính thức khai màn concert XX : COSMOS tại sân vận động Mỹ Đình. Ngay từ giây phút xuất hiện, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã khiến khán giả như muốn nổ tung với loạt hit Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG...

Đã ra mắt 20 năm và là những "ông chú" U40 nhưng BIGBANG vẫn cực ngầu, cực bảnh, khiến fan u mê không lối thoát bằng âm nhạc, thời trang đỉnh cao. G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện với diện mạo vô cùng cuốn hút, nhưng fan đã nhanh chóng tìm ra điểm chung khó đỡ: Cả 3 đều để lộ chân tóc đen chưa dặm lại. Điều này khiến nhiều fan vui vẻ nhận xét rằng đó là dấu hiệu của kính nghiệp, bởi BIGBANG quá bận rộn lưu diễn nên chưa thể đi dặm lại màu tóc.

BIGBANG: Concert Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có

"Ông hoàng Kpop" G-Dragon cùng mái tóc vàng lộ chân đen. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

"Bố bỉm sữa" Taeyang để tóc hồng nhưng chân tóc cũng không khác G-Dragon. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Đây hẳn là dấu hiệu của kính nghiệp! Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Daesung vui vẻ cùng mái tóc xanh rực rỡ. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

3 "ông chú" U40 để tóc 3 màu nhưng đều quá bận rộn để dặm lại chân tóc. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.

G-Dragon không hổ danh là biểu tượng thời trang. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Anh cân đẹp mọi trang phục. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Nụ cười rạng rỡ chưa từng thay đổi theo năm tháng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Dù tóc tai có lộn xộn vẫn cứ là nam thần của màn hình LED. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Taeyang "bá khí" tràn ngập màn hình. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Và tất nhiên không thể thiếu màn cởi áo khoe cơ bụng 6 múi cực kỳ săn chắc. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cận cảnh cơ bụng nét căng của ông bố 1 con. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi