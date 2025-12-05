Lê Kiều Như sinh năm 1983 được biết đến là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà văn. Lê Kiều Như từng tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Cần Thơ và đi hát một thời gian. Từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, cô đã theo đuổi hình tượng “bom sex”.

Năm 2005 Lê Kiều Như đoạt giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" trong chương trình VTV Bài hát tôi yêu. Tuy nhiên, giai đoạn 2005-2010, tên tuổi Lê Kiều Như nổi như cồn bởi gắn liền với những ồn ào khi liên tục xuất hiện nude đầy khiêu khích. Thời điểm đó, công chúng gọi Lê Kiều Như là: Bom sex, Nữ hoàng scandal, Biểu tượng gợi cảm…

goài ca hát, Lê Kiều Như còn đóng nhiều phim như Bước chân hoàn vũ, Hoa phù dung, Về quê, Dạo chơi giữa Sài Gòn, Người câm biết hát...

Lê Kiều Như một thời khuấy đảo showbiz Việt bởi những hình ảnh sexy của mình trên khắp các mặt báo.

Cô sở hữu body với 3 vòng tự nhiên cực chuẩn.

Báo Giáo dục và Thời đại viết, năm 2010, Lê Kiều Như gây tranh cãi khi phát hành tiểu thuyết Sợi xích với ngôn từ quá táo bạo, miêu tả trần trụi cảnh phòng the. Tác phẩm của cô phát hành 2.000 bản rồi bị NXB Hội nhà văn ra văn bản đề nghị dừng in ấn.

Năm 2015, Lê Kiều Như kết hôn rồi sinh con gái đầu lòng với nhạc sĩ Nhất Huy. Từ năm 2017, cô rút lui dần khỏi làng giải trí để chuyển sang làm sản xuất phim và tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Tờ Phụ nữ & pháp luật chuyên trang của của tạp chí điện tử Người Đưa Tin viết, có khoảng thời gian, vợ chồng Lê Kiều Như chuyển sang kinh doanh để lo kinh tế nuôi con. Tuy nhiên, gặp đúng thời điểm dịch covid bùng phát nên công việc làm ăn thất bại. Dù vậy Lê Kiều Như chưa từng than thở hay trách móc chồng.

Nhạc sĩ Nhất Huy từng khen vợ trên tờ Vnexpress: “Lê Kiều Như vốn cá tính mạnh, thường sáng tạo những điều gây tranh cãi. Tuy nhiên khi ở bên tôi, cô ấy trở nên đằm thắm hơn. Khi tôi thất bại trong công việc làm ăn, vợ không than vãn một lời, đồng cam cộng khổ. Ở bên Như, tôi cũng có sự thay đổi. Trước tôi thường làm theo cảm tính, giờ học hỏi ở vợ sự quyết đoán trong công việc”.

Lê Kiều Như và ông xã - nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy.

Gia đình cô đã chuyển lên Đà Lạt sống từ 4 tháng nay để nữ nghệ sĩ chữa bệnh.

Trong 8 năm qua, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng vẫn chia sẻ về cuộc sống gia đình mình qua những hình ảnh. Qua đó, nhiều người vẫn xuýt xoa trước vóc dáng của bà mẹ 1 con ngoài 40 tuổi của cô khi sở hữu ngoại hình như chưa từng sinh đẻ.

Cô viết trên trang cá nhân: “Tôi ngoài đời là mẫu phụ nữ của gia đình, sống hướng nội, không đi sàn bar hay kết giao bạn bè”.

Mới đây, báo Ngôi sao đưa tin, gia đình Lê Kiều Như đã rời TPHCM và dọn về sống trong 1 biệt thự rộng 400 m2 ở Đà Lạt được 4 tháng. Biệt thự của vợ chồng cô nằm trên một quả đồi, cơ ngơi 2 mặt tiền.

"Vợ chồng tôi mua nhà và chuyển về đây sống từ tháng 7 để tôi dưỡng bệnh, ông xã tập trung sáng tác nhạc. Nơi này rộng rãi, không khí mát mẻ, thoáng đãng, tốt cho sức khỏe", Lê Kiều Như nói với Ngôi Sao.

Diễn viên Lê Kiều Như cho biết cô từng gặp vấn đề hô hấp, khó thở và viêm xoang nặng. Sau vài tháng chuyển lên Đà Lạt sinh sống, sức khỏe của cô cải thiện rõ rệt.

Sau khi ổn định cuộc sống ở Đà Lạt, nữ nghệ sĩ dự kiến cuối tháng 12 sẽ trở lại showbiz sau 8 năm ở ẩn. Cô lên kế hoạch phát hành 2 tiểu thuyết trinh thám và ra mắt album gồm 10 ca khúc mới. Hiện nữ diễn viên đang quay phim ca nhạc Biết yêu em là sai, là một sáng tác mới của ông xã Nguyễn Nhất Huy.

Sắc vóc gợi cảm của nữ nghệ sĩ ở tuổi 42 khi đã là mẹ 1 con.

Tổ ấm của Lê Kiều Như và nhạc sĩ Nhất Huy.

Nói về cuộc sống 8 năm qua, Lê Kiều Như cho biết, dù không xuất hiện trước công chúng nhưng cô vẫn sản xuất nội dung YouTube, hỗ trợ chồng tổ chức show và viết sách.

Con gái của cô, bé Anna, 10 tuổi, đang học tại một trường quốc tế ở Đà Lạt, có năng khiếu vẽ, học giỏi văn và thích sáng tác nhạc. Dù vậy, nữ diễn viên khuyên con ưu tiên việc học để có nền tảng vững chắc trước khi theo đuổi nghệ thuật.

Lê Kiều Như nói hài lòng với cuộc sống hiện tại, khi có nhiều thời gian dành cho gia đình và cảm nhận cuộc sống yên bình, không ồn ào như thời còn hoạt động nghệ thuật.