Nhà giàu thích trồng 5 cây này: Hút lộc như vòi rồng, con cháu cũng thơm lây

Trong thế giới cây cảnh phong thủy, có những loài cây được coi là "nam châm hút tiền", hầu như có mặt trong các gia đình khá giả, văn phòng kinh doanh hay làm quà tặng tân gia. Chọn đúng cây không chỉ giúp không gian thêm xanh mát mà còn mang theo năng lượng tích cực, tài lộc và may mắn. Dưới đây là những cây cảnh phong thủy phổ biến nhất:

1. Cây phát tài búp sen

Cây phát tài búp sen có thân mọc thẳng, duy nhất một thân chính, từ gốc vươn lên, trên đó các lá xếp thành chùm, ôm trọn thân, trông giống như một nụ sen đang nở. Đó cũng là lý do cây có tên đặc biệt này. Trong phong thủy, phát tài búp sen tượng trưng cho sự tinh khiết, thánh thiện và may mắn.

Cây thường được đặt ở bàn làm việc, văn phòng, bàn trà hay làm quà tặng tân gia. Ngoài giá trị phong thủy, cây còn mang tính thẩm mỹ cao, khiến không gian trở nên tươi sáng và năng lượng tích cực. Loài cây này rất dễ chăm sóc, chỉ cần ánh sáng vừa phải và tưới nước đều đặn, không cần quá cầu kỳ.

2. Cây kim tiền

Cây kim tiền là biểu tượng của cải, tiền bạc và sự giàu sang. Thân cây mập mạp, tán lá xanh bóng xum xuê, từ xa nhìn giống như từng đồng tiền cổ chồng lên nhau, rất hợp để đặt ở những vị trí đón tài lộc trong nhà. Trong phong thủy, kim tiền được xem như "máy hút tài lộc", đặc biệt phù hợp với những người kinh doanh, buôn bán hoặc công việc liên quan đến tài chính. Cây giúp kích hoạt cung tài lộc, mang lại vận may và sự hanh thông về tiền bạc.

Theo phong thủy, người mệnh Mộc nên đặt cây kim tiền ở hướng Đông Nam, nơi được coi là cung tài lộc trong nhà. Chăm sóc cây khá đơn giản: tưới nước vừa đủ, tránh ngập úng, và để cây nơi có ánh sáng gián tiếp.

3. Cây đồng tiền

Cây đồng tiền gây ấn tượng bởi những chiếc lá tròn xanh mướt như đồng xu, dễ trồng và dễ chăm sóc. Bạn có thể thủy sinh hoặc trồng đất đều được, phù hợp với bàn làm việc, bệ cửa sổ hay phòng khách nhỏ.

Trong phong thủy, cây tượng trưng cho tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ cần một chậu nhỏ trên bàn làm việc, cây sẽ tạo cảm giác vui tươi, tích cực và nguồn năng lượng hưng phấn mỗi ngày, giúp chủ nhân thêm tập trung và hứng khởi.

4. Cây phú quý

Cây phú quý được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ dáng cây thanh thoát, màu lá xanh đỏ xen kẽ và ý nghĩa phong thủy vượt trội. Nó tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và hưng thịnh trong sự nghiệp. Đặt chậu phú quý ở góc tài lộc, phòng khách hay phòng làm việc sẽ giúp không gian thêm tươi sáng và kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, hỗ trợ đường công danh và sự nghiệp thuận lợi. Loài cây này dễ chăm sóc, chịu được bóng râm, thích hợp cả với căn hộ hay văn phòng hiện đại.

5. Cây lan ý

Lan ý không chỉ đẹp với hoa trắng tinh khôi và lá xanh bóng, mà còn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt: tượng trưng cho sự bình an, thanh thản và may mắn tài lộc. Bên cạnh vẻ ngoài nổi bật, lan ý cũng là cây lọc không khí tuyệt vời, phù hợp đặt trong phòng khách, phòng làm việc hay gần cửa sổ, giúp gia chủ vừa đón tài lộc vừa cải thiện năng lượng tích cực trong nhà.

Lời khuyên phong thủy

- Nên đặt các cây ở hướng Đông Nam, góc tài lộc hoặc gần cửa sổ đón sáng, nơi năng lượng dồi dào.

- Chăm sóc cây thường xuyên, tưới nước vừa đủ, tránh cây bị héo hoặc lá vàng, vì cây khỏe mạnh sẽ hút tài lộc tốt hơn.

- Kết hợp nhiều cây trong cùng một không gian sẽ giúp tăng sinh khí và tạo cảm giác giàu sang, sung túc cho ngôi nhà.