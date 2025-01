Những đám cháy rừng hiện đang hoành hành khắp California (Mỹ) đặt ngôi nhà chung của Vương tử Harry và Meghan, Nữ công tước xứ Sussex, cùng hai con của họ - Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet - vào tình thế nguy hiểm. Công ty điện lực vận hành trong khu vực đã cảnh báo, ngôi nhà "có nguy cơ cháy cao" mà cặp đôi này đã sinh sống từ năm 2020 có thể bị cắt điện khi đám cháy tiếp tục tàn phá khu vực.

Một trong những nhà cung cấp điện chính trong khu vực cho biết họ đang "cân nhắc việc Cắt Điện An Toàn Công Cộng (PSPS) ở một số khu vực của Quận Santa Barbara theo mức báo động đỏ và nguy cơ cháy rừng gia tăng". Người phát ngôn nói thêm rằng "khách hàng bị ảnh hưởng" sẽ được liên hệ thông báo tin tức này ở các khu vực "bao gồm Montecito". Điều này đồng nghĩa với việc Công tước và Nữ công tước có thể phải rời khỏi nhà để đến nơi an toàn hơn trong khi các đám cháy rừng vẫn tiếp diễn.

30.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi Los Angeles khi khu Pacific Palisades - một khu dân cư giàu có tương tự Montecito - bị ảnh hưởng bởi các đám cháy càng dữ dội hơn do gió mạnh.

Harry và Meghan lần đầu tiên mua ngôi nhà này vào năm 2020 sau khi rời khỏi Hoàng gia Anh. Ban đầu, cặp đôi chuyển từ Canada đến ngôi nhà ở California của người bạn Hollywood Tyler Perry. Ông đã đề nghị cho họ một nơi trú ẩn an toàn và an ninh riêng tư giữa đại dịch COVID-19, khi cặp đôi gặp khó khăn sau khi bị cắt giảm an ninh do người đóng thuế tài trợ.

Sau khi ở nhà của Perry, họ đã mời ông làm cha đỡ đầu cho con gái của họ, Công chúa Lilibet. Họ đã mua căn biệt thự với giá 14,65 triệu USD vào thời điểm đó và giá trị của nó đã tăng chóng mặt trong gần 5 năm họ sống tại đây, hiện được báo cáo là trị giá hơn 29 triệu USD - gấp đôi số tiền họ được cho là đã trả.

Ngôi nhà 9 phòng ngủ tuyệt đẹp chắc chắn phù hợp với một gia đình hoàng gia, và Meghan đã thừa nhận trong một bài viết năm 2022 cho tạp chí The Cut rằng cô và Harry đã yêu nó gần như ngay lập tức. "Chúng tôi đã tìm kiếm trong khu vực này... và ngôi nhà này cứ xuất hiện hàng đầu trong các tìm kiếm... Chúng tôi không có việc làm, vì vậy chúng tôi sẽ không đến xem ngôi nhà này. Điều đó là không thể. Nó giống như khi tôi còn trẻ và bạn đang ngắm đồ - kiểu như tôi không muốn đi xem tất cả những thứ mà tôi không thể mua được. Điều đó không mang lại cảm giác tốt", Meghan giải thích.

Tuy nhiên, cặp đôi cuối cùng đã đến thăm căn biệt thự và nhanh chóng yêu thích khuôn viên rộng hơn 5 mẫu Anh, mang lại cho cặp đôi và các con của họ rất nhiều sự riêng tư. Meghan cho biết họ đã nói với người môi giới rằng họ muốn nó trước khi xem bên trong. Hai cây cọ kết nối với nhau trong vườn khiến Harry nhớ đến mối quan hệ của họ là một điểm cộng lớn.

Ngôi nhà ở Montecito của họ được nhà báo phỏng vấn Meghan mô tả là "khiến bạn giật mình nhớ ra rằng sự giàu có không tưởng thực sự là hiện thực hàng ngày của ai đó". "Nó gợi lên một biệt thự Tuscan cổ điển, một vườn nho Napa và một câu lạc bộ đồng quê Beverly Hills được chăm sóc tỉ mỉ, được trang trí với tông màu biển cẩn thận, chu đáo cho một không khí giản dị - ngôi nhà mang cảm giác như các tỷ phú ăn mặc giản dị bằng vải denim".

Theo Daily Mail, căn biệt thự được xây dựng lần đầu vào năm 2003, được gọi là 'The Chateau' và được mệnh danh là "thiên đường ẩn giấu". Căn biệt thự sang trọng này mất 5 năm để xây dựng và đi kèm với một danh sách tiện nghi ấn tượng, bao gồm rạp hát tại gia, phòng tập thể dục, phòng tắm hơi ướt và khô, nhà khách với hai phòng ngủ, thư viện, văn phòng tại gia, gara đủ lớn để chứa 5 chiếc ô tô, hầm rượu và khu vui chơi điện tử.

Không gian bên ngoài rộng lớn của khu đất được cho là cũng ấn tượng không kém: "Lối vào căn biệt thự mở ra một con đường rộng lát đá Santa Barbara cắt tay dẫn qua một cổng vòm lớn của cây cối đến khu nhà chính", theo Zillow. "Khu đất có bãi cỏ rộng lớn, vườn hoa hồng nhiều tầng, cây bướm cao của Ý, hoa oải hương nở rộ, cây ô liu trăm năm tuổi, sân tennis, nhà uống trà, nhà trẻ và hồ bơi", cũng như chuồng gà mà công chúng đã thấy thoáng qua trong cuộc phỏng vấn gây chấn động của Harry và Meghan với Oprah vào năm 2021.

Trong khi chương trình mới của Meghan cho Netflix - With Love, Meghan sẽ khám phá những "mẹo và thủ thuật" hay nhất của Nữ công tước về mọi thứ, từ làm vườn đến nấu ăn với sự giúp đỡ của những người bạn nổi tiếng "cũ và mới" trong 8 tập - được quay ở Montecito, cô ấy đã không sử dụng chính ngôi nhà của mình cho việc quay phim. Thay vào đó, chương trình được quay tại một biệt thự thuê gần đó, được cho là trị giá 6 triệu USD.

Theo Mirror