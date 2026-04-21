Những ngày gần đây, Lương Thế Thành là cái tên gây sốt trên màn ảnh với vai diễn phản diện trong bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc. Trong vai một người chồng nhu nhược, ngoại tình, nam diễn viên khiến khán giả “hoá điên”. Thậm chí, không ít người còn nhắn tin trực tiếp cho Lương Thế Thành để mắng anh vì… đóng quá đạt.

Song ngoài đời, mỹ nam này gần như hoàn toàn trái ngược. Anh sở hữu lượng người hâm mộ lớn bởi diện mạo điển trai, phong độ ở tuổi U45 cùng tính cách vui vẻ, hài hước. Không những thế, cuộc hôn nhân hạnh phúc của Lương Thế Thành và vợ - diễn viên Thuý Diễm cũng được nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm

Cả hai là cặp vợ chồng nổi bật trong showbiz Việt. Lương Thế Thành và Thuý Diễm kết hôn từ năm 2016, hơn 1 thập kỷ gắn bó, cặp đôi gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, vợ chồng nam diễn viên còn tích lũy được khối tài sản mà ai cũng mơ ước: có nhà xịn, xe hơi, đồ hiệu đắt đỏ và cuộc sống đủ đầy.

Đáng chú ý nhất, phải kể đến cơ ngơi hiện tại - căn biệt thự rộng 200m2 ở Thủ Đức (TP.HCM) mà gia đình Lương Thế Thành đang sinh sống.

Biệt thự rộng 200m2 của vợ chồng Lương Thế Thành

Khu vực sân vườn luôn được trồng ngập cây cảnh, hoa,...

Được biết, căn biệt thự này hoàn thiện vào năm 2023. Căn biệt thự có thiết kế kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, nội thất đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Căn nhà có còn nhiều không gian xanh phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Bên trong biệt thự rộng 200m² của Thúy Diễm - Lương Thế Thành, không gian toát lên vẻ hiện đại và sang trọng với thiết kế mở, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp các phòng. Cặp đôi dành nhiều tâm huyết cho việc trang trí nội thất, kết hợp các bức tranh nghệ thuật và cây cảnh để tạo điểm nhấn sinh động. Dịp lễ Tết hay các ngày đặc biệt, căn nhà luôn được trang hoàng thêm cây hoa và những vật dụng trang trí tinh tế, mang đến cảm giác ấm áp và tràn đầy sức sống.

Phòng khách rộng rãi, thiết kế hiện đại

Khu bếp có tone màu sang chảnh, tiện nghi

Trong biệt thự có nhiều phòng chức năng riêng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình

Không thể thiếu phòng thay đồ ngập hàng hiệu của Thuý Diễm

Bên cạnh đó, Lương Thế Thành và Thuý Diễm cũng đầu tư làm hồ cá, sân vườn, phòng tập thể dục để bố mẹ và con trai có không gian sinh hoạt thoải mái. Trước đó, cả gia đình Thuý Diễm sinh sống trong căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện nghi ở trung tâm TP.HCM. Ngoài ra, vợ chồng Lương Thế Thành còn sở hữu bất động sản ở Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Ngoài cơ ngơi “khủng”, cả hai cũng chịu chơi khi tậu xế hộp đắt tiền, phục vụ cho công việc cũng như di chuyển. Ngoài ra, cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá sang chảnh khi thường xuyên có những chuyến du lịch trong và ngoài nước sau các dự án nghệ thuật.

Một số hình khách trong cơ ngơi của Lương Thế Thành - Thuý Diễm

