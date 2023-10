"Biệt dược đen" gần tập cuối: Tuyển có liên quan tới vụ án sát hại mẹ Tuấn

Tập 26 "Biệt dược đen" vừa lên sóng VTV3 tối 31/10. Ở tập phim cận kề tập cuối, lần lượt các nút thắt đã được gỡ bỏ. Sau khi bỏ trốn khỏi bệnh viện, Đạt đã yêu cầu Thùy - Kira chở mình đi tìm nước khoái. Câu chuyện về Đạt và Thùy cũng được hé lộ.

Đạt bị bắt sau khi suýt tự tử

Theo đó, Đạt chính là Kira đời đầu. Sau này, hắn mới chuyển giao Deathnote cho Thùy - Kira đời 2. Thùy làm mọi việc do Đạt yêu cầu. Chính cô cũng là người cố tình để phía công an lần ra Cường, hòng đổ tội cho Cường đồng lõa giết ông Hoàng.

Thế nhưng sau khi được phía công an, đặc biệt là Cảnh thuyết phục, Thùy đã đứng về phe công lý, phản bội Đạt. Tuy nhiên Đạt rất "cáo", hắn đã phát hiện ra việc Thùy bán đứng mình. Lúc bị công an vây bắt, Đạt đã đổ xăng lên người mình và Thùy, định phóng hỏa tự sát.

Cuối cùng, bố Đạt xuất hiện để xoa dịu con trai bằng chiếc hộp nhạc gắn bó với tuổi thơ của Đạt. Khoảnh khắc Đạt bị bắt như một nốt nhạc buồn của bộ phim. Tên tội phạm có lẽ đã không đi tới đường cùng nếu có sự đồng hành, quan tâm, thấu hiểu của bố.

Cảnh quay bố Đạt tới thuyết phục con trai khiến khán giả thấy buồn cho Đạt.

Hóa ra Tuyển có liên quan đến vụ án sát hại mẹ Tuấn

Sau khi Đạt bị bắt, phía công an cũng phát hiện ra những bằng chứng liên quan đến việc Điều chính là kẻ điều chế nước khoái. Đoạn clip Điều giết Bát cũng được vệ sĩ của chủ tịch Hoàng Kim Đường cung cấp cho phía cơ quan điều tra. Tên vệ sĩ cho biết chính chủ tịch Hoàng Kim Đường là người yêu cầu gửi đoạn clip này cho Điều mỗi ngày để "tra tấn tinh thần" hắn. Lúc này, Tuyển đặt nghi vấn chính Điều cũng là kẻ đã giết mẹ Tuấn năm xưa. Nghe Tuyển nhắc tới mẹ mình, Tuấn vô cùng bất ngờ.

Đến lúc này, Tuyển mới hé lộ chính anh là người công an đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án năm đó. Thời đó Tuyển mới ra trường, non nớt, thiếu kinh nghiệm. Lúc anh đến hiện trường, mẹ Tuấn đã chết. Tuyển đuổi theo Điều thì bị hắn đánh ngất. Mãi tới sau này, đây vẫn là vụ án khiến Tuyển ám ảnh, day dứt. Anh luôn tự trách mình đã đến muộn, trách mình non nớt, thiếu kinh nghiệm nên đã khiến tên sát nhân chạy thoát.

Hóa ra chính Tuyển là người công an năm xưa đã tới hiện trường vụ án mẹ Tuấn bị sát hại. Anh cũng đuổi bắt Điều nhưng bị tên sát nhân đánh ngất.

Tuy nhiên Tuấn không trách Tuyển. Anh còn cảm ơn đội trưởng vì năm đó, nhờ có Tuyển, Tuấn mới không bị Điều làm hại. Cả Tuấn và Tuyển đều đặt quyết tâm phá được vụ án này, bắt Điều phải đền tội.

Điều sẽ làm hại Tuấn?

Về phần Điều, hắn đã đưa ông Sáng đến căn nhà năm xưa ông đã chuẩn bị để chung sống với mẹ con Tuấn. Lúc này, Điều hé lộ rằng mình chính là đứa con rơi mà ông Sáng không hề hay biết. Mẹ Điều từng đi tìm ông Sáng, nhưng cuối cùng, bà ê chề ra về khi phát hiện ông Sáng đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác.

Chính vì chuyện này, Điều đã tìm tới nhà mẹ con Tuấn để hại người. Sau bao nhiêu năm, hắn chẳng hề hối cải mà còn tiếc vì năm đó đã không giết được Tuấn - cậu bé trốn trong tủ quần áo.

Điều không hề ăn năn hối lỗi. Hắn còn tiếc rằng năm xưa chưa giết được Tuấn.

Điều căm thù mẹ con Tuấn vì trong khi hắn thiếu thốn tình cha thì lại phải chứng kiến cảnh bố đẻ mình chăm sóc cho một đứa trẻ khác không cùng máu mủ.

Trong lúc nói chuyện, ông Sáng vô tình tiết lộ Tuấn chính là đứa trẻ năm xưa. Lúc biết chuyện này, Điều đã vô cùng phấn khích. Hắn cười man rợ, như thể Điều vẫn còn ân oán và sẽ làm hại Tuấn. Chỉ còn một tập nữa, bộ phim sẽ kết thúc, liệu còn những biến cố nào xảy đến với Tuấn khi phải đối diện kẻ tội phạm tâm thần như Điều?

Đón xem tập cuối "Biệt dược đen" lên sóng VTV3 tối 1/11.